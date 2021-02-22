Sunday, 21 February 2021, 16:41 HKT/SGT Share: 淘屏与大湾区资本携手合作 战略转型至区块链业务

香港, 2021年2月21日 - (亚太商讯) - 一家领先的智能新媒体和新零售平台提供商和运营商淘屏有限公司（纳斯达克： TAOP，简称「淘屏」或「公司」）今天宣布与大湾区资本投资有限公司（「大湾区资本」）签订顾问服务协议（「顾问服务协议」），推动公司实现战略转型，开拓区块链业务。



根据顾问服务协议，淘屏将与大湾区资本建立长期全面的战略合作关系，投入比特币项目，充分把握大湾区机遇及核心团队人才优势，协助公司转型至区块链领域，实现互利共赢，共同发展。该顾问服务自2021年2月19日起生效，为期两年。



大湾区资本为一家卓越的投资管理公司，在海外资本市场深耕多年，具有极为丰富的投资经验和项目资源及从事企业融资、并购和重组的相关经验。



根据顾问服务协议，大湾区资本将为公司提供专注于区块链和数字资产业务（如比特币、以太坊等）区块链相关发展机遇。除了引荐淘屏给潜在投资者作战略性投资外，更会引入潜在的并购目标，并协助淘屏完成相关的工作，并提出并购计划，进一步转型至区块链领域。



考虑到大湾区资本所提供的服务，公司同意在顾问服务协议执行后7天内向大湾区资本发出购买公司1,000,000股普通股的认股权证（「保证书」），在发行日期后第181个日历日之前的任何时间以每股3.50美元的价格出售（需调整）。



淘屏董事局主席兼首席执行官林江怀先生表示：「淘屏早在三年前开始研究将区块链技术应用于淘屏的新媒体生态系统。在过去的三年间，我们不断升级智能云端平台，目前淘屏已经在中国26个省的211个城市上市。此外，比特币等数字资产不断增长的市场需求、高级解决方案的成熟度以及监管清晰度的提高也为市场带来巨大机遇。现在是淘屏在区块链行业和数字资产，尤其是比特币方面寻找市场机遇的好时机。区块炼是未来行业的大机会和装备发展潜力，淘屏希望通过此次合作推进平台化生态布局转型，有效提升淘屏市场竞争力及营业收入。凭借大湾区资本强大的团队以及多年的投资经验，我们相信淘屏能够实现这个目标，为公司带来更多商机。」



关于淘屏有限公司

淘屏有限公司（淘屏）是一家领先的智能新媒体和新零售平台提供商和运营商淘屏有限公司。依托行业领先的技术研发能力，公司创新构建以淘屏智能云为核心的开放式平台生态，为传媒和零售行业各级参与主体多维赋能。平台聚合线下屏幕资源，建立起体量庞大的线下数据体系，并打通线下场景与在线应用的交互渠道，通过持续的数据积累和价值挖掘，实现基于在线线下全渠道数据的程序化、数字化交易，形成数据资产流通新业态。请浏览 http://www.taop.com/ 了解更多信息。



本新闻稿由智升公关有限公司代表淘屏有限公司发放。本新闻稿可能包含与淘屏及其子公司和其他合并实体的业务相关的某些「前瞻性声明」。除此处包含的历史事实陈述外，所有陈述均为 1995 年《私人证券诉讼改革法》意义上的「前瞻性陈述」。这些前瞻性陈述通常通过使用前瞻性术语（如「相信」、「期望」或类似表述）来识别，涉及已知和未知的风险和不确定性。虽然公司认为这些前瞻性陈述中反映的期望是合理的，但它们确实涉及假设、风险和不确定性，这些期望可能被证明是不正确的。投资者不应过分依赖这些前瞻性声明，这些声明仅在本新闻稿发布之日才发言。由于各种因素，公司的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中的预期结果存在重大差异，包括公司定期报告中讨论的结果，这些报告已提交给美国证券交易委员会（SEC），并可在其网站上（ http://www.sec.gov ）获得。归属于公司及其子公司和其他合并实体或代表其行事的其他合并实体或人员的所有前瞻性陈述均由这些因素明确限定。除证券法规定外，公司不承担更新这些前瞻性陈述的义务。



欲了解更多信息，请联络：



淘屏有限公司

Chang Qiu

电邮: chang_qiu@taoping.cn

http://www.taop.com/



或



Dragon Gate Investment Partners LLC

电话: +1(646)-801-2803

Email: taop@dgipl.com



如有任何媒体查询，请联系智升公关有限公司：

龚小姐

电话: (852) 2555 0230

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