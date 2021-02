Friday, 19 February 2021, 16:08 HKT/SGT Share: 百度发布Q4财报:AI业务初露锋芒 净利润69亿元远超市场预期

香港, 2021年2月19日 - (亚太商讯) - 据信报报道,2月18日,百度(NASDAQ:BIDU)披露了2020年第四季度及全年未经审计的财务报告。财报显示,第四季度,百度实现营收303亿元,净利润69.7亿元,双双超出市场平均预期,且连续4个季度超出市场预期。2020年,百度全年实现营收1071亿元,净利润220亿元。







AI业务初见成效 打开上行空间



数据显示,百度第四季度核心非广告收入42亿元,同比增长52%,表明了百度以智能云、智慧驾驶及其他前沿业务为代表的AI新业务初见成效,已成为拉动百度业绩长期增长的新引擎。



2010年,百度开始发力AI技术,并保持较高的研发投入占比。2020年,百度核心研发费用占收入比例达21.4%,研发投入强度位于中国大型科技互联网公司前列。目前,百度在人工智能专利申请量和授权量方面已连续三年蝉联中国第一。



2020年四季度,百度智能云营收同比增长67%,年化收入约二十亿美元。根据IDC报告,百度智慧云已连续三次在AI Cloud市场份额中排名第一。其中,百度智慧云在人体识别、图像视频、NLP(自然语言处理)等领域市场份额第一,整体行业用户认知度最高。



与此同时,百度智慧驾驶商业化道路也在逐步推进。其自主研发的Apollo自动驾驶开发平台,集智能交通、智能汽车和自动驾驶为一体,是中国最领先的系统平台。目前Apollo已与10家中国及全球车企达成战略合作,通过高精地图、自主泊车等汽车智慧化服务赋能汽车制造商。此外,ANP领航辅助驾驶功能也开始商业化落地,未来3-5年Apollo智驾产品预计前装量产搭载100万台。在自动驾驶乘车服务方面,Apollo Go是全球唯一在多城开展Robotaxi与Robobus运营的出行服务,截至2020年12月,Apollo robotaxi及robobus已接待乘客超21万。1月11日,百度宣布组建智能电动汽车公司,开始进入整车领域,凭借在智能汽车领域的多年优势,百度有望在智能汽车行业掀起新一轮的风暴。



在另一前沿业务小度方面,百度一直用定义新品类的方式展现百度AI技术的能力,并从人群和场景两方面“破圈”。2020年12月,小度助手月语音交互总次数达62亿次,小度助手第一方硬设备月语音交互次数达37亿次,较上年同期增长66%。小度智慧屏出货量蝉联全球第一。



AI助力移动生态 百度核心强势反弹



作为百度的基本盘,2020年百度移动生态业务抗住了疫情压力,依然保持着强劲的增长势头且多元变现能力逐渐增强。财报数据显示,第四季度,百度核心强势反弹,实现营收231亿元,环比增长8%,远高于历年同期的环比增速。



百度构建了一个以百家号、小程序及托管页为三大支柱的移动生态,并将自身的AI优势应用在移动生态产品上,促进移动生态更加智能化发展。AI技术的应用既构成百度移动生态新的护城河,又带来了用户增长。2020年12月,百度App月活跃用户数达5.44亿,日登陆用户占比超70%,同比提升18个百分点。用户增长又进一步推动百度的收入增长,帮助百度实现多元化变现。未来,百度移动生态在商业模式上还将不断向纵深发展,深耕电商、直播、健康等核心垂类,拓展多元化变现能力。



百度以移动生态为基本盘,以智能云和Apollo为中长期目标的战略布局也获得了基金、投资机构的认可,包括摩根大通、花旗等多家投行给予百度超1000亿美元估值。此外,多家机构开始重估百度作为AI科技股的价值。目前,为智慧云业务估值的券商由3家上升至14家、为Apollo估值的券商由5家上升至14家、为DuerOS估值的券商由0家上升至4家。



除估值提升以外,不少知名投资机构开始加码百度,以ARK为例,自去年旗下三大基金建仓百度之后,便开启了大规模加持百度股票之路,目前持有百度股票价值超13.6亿美金,是其前10大重仓股中唯一中概股。此外,百度还是文艺复兴前三大重仓股以及友邦前五大重仓股。



财报中,百度还对下一季度业绩进行了展望。根据Q1指引显示,预计百度营收总额将介于260亿元到285亿元之间,同比增长15%到26%,百度核心营收同比增长26%到39%(该指引不包含收购YY带来的潜在贡献)。市场平均预期Q1营收为257亿元,百度Q1指引大幅超市场平均预期。



由于业绩强劲并超出市场预期,在财报披露后,盘后百度股价大涨3%,继续站稳千亿美元市值。从目前表现看,百度移动生态基本盘稳中有进,AI业务初露锋芒并展现出广阔的发展空间。未来随着AI各业务线的商业化推进,作为领先的AI生态型公司,百度有望抓住云服务、智能交通、智能驾驶及其他人工智能领域的巨大市场机遇,再次构建自己的核心优势,实现二次腾飞。





