Wednesday, 10 February 2021, 16:05 HKT/SGT Share: 人工智能十年布局 百度即将二次起飞

香港, 2021年2月10日 - (亚太商讯) - 自去年10月份以来，在资本市场上沉寂已久的百度终于迎来了爆发。其美股股价从120美元左右的低点，接连拉升。去年12月之后，走势更加亮眼， 12月和1月这2个月的时间内，其股价整体上涨69%。今年2月份，其股价更是气势如虹，仅仅7个交易日，就涨了25.54%，目前，百度股价已达295.04美元，较当初的120美元上涨约146%。











无人驾驶业务稳步推进

百度突然获得资本市场的青睐，说明外界长期以来以网络推广业务的估值尺度来对百度进行估值的时代已经成为过去。百度布局多年的AI新业务，如无人驾驶业务在驶入人们的日常生活上取得了突破性进展。2020年，百度先后在长沙、沧州、北京开放自动驾驶出租车服务，成为中国唯一一家在多城开启自动驾驶出租车试运营的公司。百度已将中国自动驾驶带入发展新高度，并远远领先于竞争对手。



2013年7月，百度开始大规模投入无人驾驶技术研发。2017年4月，百度发布Apollo计划，宣布开发自动驾驶平台。发展至今，百度已成为中国自动驾驶实力最强的公司，百度以Apollo为核心的智能交通，智能汽车和自动驾驶，是国内最领先的系统平台。



在加州DMV发布的2019无人驾驶脱离报告中，百度Apollo无人干预里程数位居全球第一。在算法层面，做搜索出身的百度轻车熟路。



目前，百度的自动驾驶始商业化。在今年1月25日举行的「WeLab 威马科技开放日」上，搭载百度 AVP 自主泊车方案的威马全新车型 W6 亮相，成为国内首款具备该功能的消费级车型。且该款车型已经开始量产下线，并将开启交付。百度凭借多年积累的领先自动驾驶能力已将中国自动驾驶带入发展新高度，并远远领先于竞争对手。



发力人工智能 引领行业变革

自2010年开始，百度将业务中心从搜索引擎领域转往人工智能领域，并为此投入了巨额的研发费用。数据显示，从2011年到2020年前三季度近十年间，百度的研发支出实现了高投入金额下的持续增长。同时间段内，其研发投入强度除2011年为9.2%外，其余每年均高于10%且保持增长，2020年前三季度已达到18.02%。横向对比，这个数据要远高于阿里、腾讯、美团等互联网科技巨头。在技术研发的坚持上，和巨头华为、谷歌等较为一致。



如今，百度在人工智能、云计算、大数据等技术领域已处于全球领先水平。除自动驾驶外，在更底层的AI深度学习框架层面，百度飞桨打破了国外深度学习平台的垄断，已凝聚超265万开发者，服务企业10万家，基于飞桨开源深度学习平台产生了34万个模型。权威科技媒体通过分析GitHub上的开源项目数据集GitHubArchive，得出2020年度全球深度学习框架排名榜单，百度飞桨超越谷歌TensorFlow，紧随Facebook PyTorch之后，成为国内第一、世界第二的深度学习开源框架。



随着百度AI技术在应用方面已经进入成熟期，基于自有技术的战略布局正在展开。1月11日，百度与吉利汽车联合宣布共同组建智慧电动汽车公司，进入智慧汽车行业。新组建的百度汽车公司传承百度强大的人工智能、互联网科技基因，利用Apollo领先的自动驾驶能力，发挥百度在汽车智慧化领域长达8年的经验优势，将重塑智能汽车产品形态。



根据国金证券测算，2020年中国智能汽车整体市场规模仅为人民币2,066亿元，在接下来的十年将以每年25%的速度增到到2030年的人民币18,735亿元；按照中国占全球的1/3简单测算，10年后全球智能汽车的市场规模将达到人民币5.6万亿元。而百度，将是这一蓝海的引领者。



｢软硬一体｣ 开创智能时代

除软件部分外，百度的硬件部分也在快速补强。百度自研用于通用AI处理器的芯片昆仑系列，对应解决高算力需求，采用7nm先进制程工艺，预计第二代将于今年量产。用于语音交互的芯片鸿鹄，对应扩算的算力需求，面向智能家居语音交互、智能车载语音交互、以及智能物联等场景，爆款智慧音箱小度就是搭载了这款鸿鹄芯片，其出货量仅次于亚马逊和谷歌位列全球第三。



作为AI领域最早的潜伏者以及自动驾驶领域的新入局者，百度走出了一条和阿里腾讯不一样的道路，它已经从大众眼中的搜索引擎公司变成科技公司。在人工智能领域，百度越来越成熟。《财富》杂志曾评出全球AI四大巨头，百度与谷歌、苹果、微软一起上榜，成为中国唯一一家上榜的科技公司。这4家公司自带软件/生态基因，同时对硬件理解深刻，已发展成为｢软硬一体｣的世界四大人工智能科技巨头。



百度在AI领域的坚持投入也开始获得回报。2019年四季度，百度营收增速回归6%，运营利润也回升到46.55亿元，同比翻了三番多。虽然2020年百度的业绩受疫情影响有所回落，但是从2020年三季度开始，百度营收再度回归正增长，运营利润甚至达到了公司三年以来的新高61.56亿元。机构预测，在将要发布的四季度及2020年年报中，百度有望随着疫情后的经济复苏，展现更为强劲的业绩表现。



当前，百度搜索引擎核心基本盘稳固，AI新业务包括智能助手、智能云计算和自动驾驶等等市场空间广阔。这将为百度未来的盈利水平带来丰富的想象空间。近期市场传出消息，百度正准备在港二次上市。在过去的几个月，大陆的公募基金疯狂抢购在港上市的优秀互联网科技公司，包括腾讯、小米、美团在内的一批公司股价、估值大幅走高。百度的回归，将填补港股人工智能股的空白，且百度在美股市值已破千亿美元，选择在这个时候回归，正赶上一个好时机。







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