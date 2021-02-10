Wednesday, 10 February 2021, 10:12 HKT/SGT Share:

来源 Apollomics, Inc. APOLLOMICS(冠科美博)从EDISON ONCOLOGY引进一款创新实体瘤酪氨酸蛋白激酶抑制剂 -冠科美博获得EO1001全球 (中国除外)开发和商业化权利

-EO1001是一款不可逆广谱ErbB抑制剂:抑制EGFR (ErbB1), HER2 (ErbB2) and HER4 (ErbB4)

中国杭州市、美国福斯特市和门洛帕克, 2021年2月10日 - (亚太商讯) - 2021年2月9日，中国杭州市、美国福斯特市和门洛帕克报道，Apollomics, Inc. (冠科美博)，一家致力于发现和开发肿瘤靶向和免疫新药及其组合疗法的创新生物制药公司，和Edison Oncology Holding Corp., 今天宣布，冠科美博获得EO1001全球(中国大陆、香港和台湾除外) 开发和商业化权利。EO1001是一款酪氨酸蛋白激酶抑制剂(TKI)，对EGFR (ErbB1)、 HER2 (ErbB2) 和HER4 (ErbB4)有不可逆的抑制作用。



冠科美博联合创始人兼总裁Sanjeev Redkar博士说：「我们很高兴将EO1001添加到我们的产品管线中，这是一款广谱ErbB抑制剂，临床前安全性和耐受性良好，这使得它有潜力开发用于EGFR或HER2过表达的恶性实体瘤的靶向治疗。在临床前模型上，EO1001可以抑制EGFR胞内和胞外突变，并且已经证实可以穿透中枢神经系统屏障杀伤肿瘤。随着我们产品管线临床开发的推进，我们一直在寻找像EO1001这样作用机制明确且和现有管线有差异化的产品，这可以给全球癌症患者带来新的治疗机会。我们今年二季度将在澳大利亚提交一项临床试验申请(CTN)并启动临床试验。」



根据协议，冠科美博获得EO1001全球(中国大陆、香港和台湾除外) 独家开发和商业化权利，Edison Oncology将获得一笔首付款、后续的开发和销售里程碑付款，以及销售分成。冠科美博负责EO1001在这些地区的开发、审批及商业化活动的所有费用。



Edison Oncology首席执行官Jeffrey A. Bacha B.说：「EO1001通过大量临床前研究中获得了成功的数据，冠科美博有一支经验丰富的临床开发团队，这让我们走到一起合作，致力于把EO1001推向临床。超过90%的实体瘤有ErbB信号通路的过表达，结合我们目前为止获得的数据，我们相信EO1001有潜力改善这部分患致命肿瘤病人的治疗效果。」



关于EO1001

EO1001是一款酪氨酸蛋白激酶抑制剂(TKI), 已经证实作为单药对EGFR (ErbB1)、 HER2 (ErbB2) and HER4 (ErbB4)有不可逆的抑制作用。EO1001不仅可以抑制EGFR胞内突变，如T790M、L858R和d746-750等，这类突变通常发生在非小细胞肺癌(NSCLC) 等疾病中，还能拟制胞外突变，如胶质母细胞瘤中典型的EGFR-variant III (EGFRvIII)。EO1001在临床前研究中，在耐药的ErbB驱动的肿瘤体内药效模型中呈现出良好的耐受性和抗肿瘤活性，其中包括转移至中枢神经系统的肿瘤。



关于Edison Oncology

Edison Oncology由一个在生命科学行业经验丰富的团队在2018年成立，致力于抗肿瘤新疗法的开发和商业化。 Edison Oncology对肿瘤生物学和药理学有深刻的理解，有很强的能力来识别并挖掘开发候选药物的潜力，使之能够克服耐药性并提高癌症患者的生活质量。



关于Apollomics, Inc.

Apollomics, Inc.(冠科美博)是一家创新型生物制药公司，致力于研发肿瘤靶向和免疫单药及其组合疗法，在美国加州福斯特市和中国杭州市均有运营实体。公司产品管线有多个处于不同开发阶段的项目，包括为恢复机体免疫系统识别能力和杀死癌细胞的新型人源化单克隆抗体和为针对失控的生长信号通路的靶向疗法。欲了解更多信息，请访问 www.apollomicsinc.com。



冠科美博联系方式：

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首席财务官

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首席执行官

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