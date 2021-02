Tuesday, 9 February 2021, 15:55 HKT/SGT Share: 兴业银行落地市场首批“碳中和债”

香港, 2021年2月9日 - (亚太商讯) - 2月9日,由兴业银行独立主承销的“中国南方电网有限责任公司2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)”在银行间市场成功发行,为全国首批、也是粤港澳大湾区首单 “碳中和”主题债券。



碳中和债券是绿色金融债务融资工具的子品种,主要指募集资金专项用于具有碳减排效益的绿色项目的债务融资工具。本笔债券发行金额20亿元,期限3年,主体及债项评级为AAA级,募集资金将全部用于阳江、梅州两座抽水蓄能电站项目建设,经专业第三方绿色认证机构测算,上述项目可实现年二氧化碳当量减排量74.35万吨,减排效果显著。



燃煤发电是我国碳排放的最大来源,实现“碳达峰”“碳中和”目标必然伴随能源结构的深刻转型。抽水蓄能电站是目前最成熟的大规模储能方式,可提高电力系统对可再生能源的消纳能力,也可“削峰填谷”配合火电机组运行,具有明显的节煤作用。“本笔债券的发行是兴业银行创新利用绿色债务融资工具,支持我国能源结构绿色低碳转型的重要实践,为探索绿色金融服务‘碳达峰’‘碳中和’目标提供了新路径。”兴业银行投资银行部总经理陈伟表示。



作为中国绿色金融先行者,兴业银行深耕绿色金融15年,围绕我国绿色低碳转型发展需求持续创新,“融资”“融智”并举提供多元金融服务,积极参与我国绿色债券市场建设,先后落地首单绿色永续债、首单租赁公司绿色债、首单可持续发展债券、首单“三绿”资产支持票据、首单蓝色债券、首单绿色疫情防控债、首单绿色资产支持商业票据等市场多笔首单绿色债券,连续多年绿色债承销规模市场领先。截至目前该行已累计为40余家发行人承销发行约300亿元绿色债券,累计承销规模、承销支数、服务客户家数均位列市场首位。





话题 Press release summary



部门 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network