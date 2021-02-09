Tuesday, 9 February 2021, 13:53 HKT/SGT Share: 首长宝佳刊发盈喜 预期2020年除税后溢利升最少两成

香港, 2021年2月9日 - (亚太商讯) - 首长宝佳集团有限公司（「首长宝佳」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0103.HK）欣然宣布，根据集团截至2020年12月31日止年度的未经审核综合财务报告之初步评估，预期除税后溢利将录得不少于港币1.30亿元，较去年同期的港币1.08亿元增加最少两成，主要由于生产成本下降导致毛利率提高，以及受惠于财务成本下降。



首长宝佳主要从事制造子午线轮胎之钢帘线、切割钢丝及其他钢丝产品。集团位于浙江省和山东省的两大生产基地目前每年生产约20万吨钢帘线。2019年起，集团开展滕州厂房扩展计划，投资建设新的黄丝设施，目标增加额外10万吨钢帘线生产能力，目前建设进度理想。集团亦将朝着发展为一个拥有年产量30万吨级以上精品钢帘线制造企业的目标迈进。



首长宝佳董事长兼董事总经理苏凡荣先生表示﹕「随着国内疫情纾缓，物流需求大增，大型汽车的轮胎需求因而增加，加上国家『内循环』政策及对轮胎的刚性需求有利钢帘线销售，集团业务前景向好。加上因应国家节能减排要求，『绿色轮胎』需求大增，预期促进国内子午轮胎钢帘线市场扩张，为钢帘线行业带来更大的发展空间。回顾2020年，我们积极推动严格的成本控制措施，毛利率得以提升，加上财务成本有所下降，令集团的除税后溢利录得可观增长。展望未来，我们锐意继续扩大国内外市场份额，决心为股东和投资者争取更高的回报。」



首长宝佳集团有限公司

首长宝佳集团有限公司（0103.HK）主要从事制造子午线轮胎之钢帘线、切割钢丝及其他钢丝产品，于浙江省和山东省设有两大生产基地，目前合共每年生产约20万吨钢帘线。集团多年来坚持提供优质产品，其产品供应全球超过20个国家，深获国际轮胎制造商的认可。集团于1992年4月于香港联合交易所上市，其主要股东实力雄厚，包括世界五百强企业首钢集团有限公司（北京国有资产监督管理委员会直接监督之国有企业）与其主要受控法团，Bekaert集团及李嘉诚基金会有限公司。透过持续提供优质钢帘线及钢丝产品及优化产品组合，集团致力成为中国钢帘线行业的三大独立生产商之一。



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