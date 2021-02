GaN Systems出货2000万个GaN晶体管

Tuesday, 9 February 2021, 01:00 HKT/SGT Share:

安大略省渥太华, 2021年2月9日 - (亚太商讯) - GaN Systems功率晶体管的全球领导者GaN Systems今天宣布其2000万个GaN晶体管的出货量,其工厂合作伙伴计划如期在2021年完成40倍的产能扩充。







在许多应用中,产能增加是在GaN Systems晶体管的下一波订单之前。GaN Systems在几个关键的工业市场上都经历了异常高的增长。除了电话和计算机充电器及适配器外,GaN Systems晶体管还用于音频放大器,数据中心电源,工业电机驱动器,激光驱动器,医疗电源,卫星和航空航天系统以及汽车EV电源电子产品中。



GaN Systems全面,同类最佳的100V和650V产品线具有可靠的可靠性,并展示出诸如更高的效率和功率密度,同时减小尺寸,重量和成本之类的优势,这些都是GaN相对于传统硅和氮化硅日益增长的市场认可度的因素新的SiC晶体管。



另外,GaN比SiC便宜得多,后者需要更昂贵和复杂的制造工艺。增加SiC容量所需的成本比GaN高10倍。对于GaN而言,低CAPEX的容量以及非常低的基板成本导致GaN晶体管的成本低于SiC。GaN的价格仅为几年前的一半,使系统成本与使用传统硅晶体管构建的电源系统相近或更低。



“我们的产品设计专业知识,产品范围以及与客户的合作伙伴关系已经产生了市场领先的GaN产品线。这得益于我们的巨大增长以及台积电致力于保持领先于需求曲线的承诺,”GaN Systems公司首席执行官Jim Witham补充道。



如今,大型公司和OEM厂商正在使用GaN设计和交付产品。正如GaN Systems的《2021年功率电子学的顶级技术预测》中所预测的那样,市场对GaN供电产品的需求和采用都在增加。感知的风险因素已经从技术采用风险转移到了因您未采用GaN而被抛在后面的风险。



GaN Systems是GaN功率半导体的全球领导者,拥有最大的晶体管产品组合,可以独特地满足当今最苛刻行业的需求,包括消费电子,数据中心服务器和电源,可再生能源系统,工业电机和汽车电子。作为市场领先的创新者,GaN Systems使设计更小,更低成本,更高效的电源系统成为可能。该公司屡获殊荣的产品为系统设计提供了机会,而不受以往硅片的限制。通过改变晶体管性能的规则,GaN Systems使功率转换公司能够革新其行业并改变世界。欲了解更多信息,请访问: www.gansystems.com或在 Facebook,Twitter和 LinkedIn 上,并扫描此 QR码 以获取我们的微信。



