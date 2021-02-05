Friday, 5 February 2021, 16:01 HKT/SGT Share: 诺辉健康商业前景可观 长期投资价值极佳

香港, 2021年2月5日 - (亚太商讯) - 香港特区政府2018年正式启动的大肠癌筛查先导计划现已进入第三阶段。此计划旨在为50至75岁没有大肠癌症状的香港居民提供筛查资助，以预防大肠癌。据香港卫生署署长陈汉仪介绍，在2011年及2013年，大肠癌已超越肺癌成为全香港最常见的癌症。



癌症筛查对于预防癌症，提高早诊率、治疗率，降低发病率和死亡率有着重大作用。科学研究表明：定期的肠镜检查能够使结直肠癌发病率和死亡率降低40%—60%。因此，癌症早筛技术，被权威学术期刊《自然医学》列入2020年令人瞩目的10项医学领域的进步之一。



产品优良 诺辉健康前景光明



目前来看，癌症早筛公司的发展前景均十分可观。例如，美国癌症早筛标杆企业Exact Sciences（精密科学）的市值在10年内上涨36倍。精密科学的投资方Rock Springs也是中国癌症早筛公司——诺辉健康E轮融资的领投方。癌症早筛赛道宽阔，诺辉健康发展成为中国的精密科学并非没有可能。



诺辉健康的核心产品常卫清已拿下中国癌症早筛第一证，这是首个也是唯一一个获得国家药监局批准的癌症早筛测试。而其跟随者尚处于研发早期，若要追赶诺辉健康，至少需要4-5年的时间。诺辉健康已成为中国癌症早筛标杆企业，与同行相比，拥有巨大的先发优势。



技术水平决定产品高度。截至最后实际可行日期，诺辉健康于全球建立包含71项专利及专利申请的组合，确立了对于同行的技术领先优势。从效果来看，常卫清的性能已经是全球最佳，跟随者至多能够证明自身临床数据优劣，但并不能超越诺辉健康现有成果。临床数据表明，常卫清对结直肠癌及进展期腺瘤的灵敏度分别达95.5%及63.5%，整体特异性为87.1%，而对结直肠癌的NPV为99.6%，可以最大程度防止漏检，保护受测者的利益，对结直肠癌及进展期腺瘤的PPV则合共为46.2%。根据弗若斯特沙利文的报告，常卫清是中国目前唯一能够检测出癌前病变（如进展期腺瘤）的癌症筛查测试。



此外，诺辉健康已对亚洲特定结直肠癌甲基化谱建立专有的庞大数据库，收集临床粪便样本超过100,000个。因此，诺辉健康的产品对亚洲人更具有针对性和适用性，其发展前景值得期待。



商业化进程开启 盈利能力持续增强



诺辉健康旗下的常卫清及噗噗管形成互补，已正式启动商业化进程。常卫清面向1.20亿结直肠癌高风险人群（2019年数据），具有较高的灵敏度。噗噗管面向结直肠癌平均风险的大众市场，2019年潜在用户6.33亿人，居家自测方便，是中国首个且唯一居家自检的便隐血（FIT）检测产品，已获得国家药品监督管理局审批并取得欧盟CE认证。



近年来，诺辉健康收入不断增长，盈利能力日渐增强。2019年，诺辉健康实现收入5827.5万元，较2018年的1881.6万元大增209.71%。主要受疫情影响，2020年前九个月，诺辉健康收入为3530.9万元，与2019年同期3544.0基本持平。2020年10月份以来，诺辉健康常卫清的出货量大幅增长，2020年第三季度同比增加17.6%，其中10月份同比大增46.4%。



目前来看，诺辉健康商业化布局已经较为完善，主要管道全面覆盖，临床、体检以及保险、直营电商等多点齐发。后期随着市场渗透率提升及产品放量，将会形成较强的规模经济效用，销售费用和成本都有望降低，形成新的竞争优势。



此次上市，公司还得到了Invesco、Lake Bleu、Boyu Capital、GIC、加皇环球资产管理（亚洲）、Columbia Funds、Janus Henderson、Rock Springs Capital、Worldwide Healthcare Trust PLC、LAV、Cormorant Global、HBC Asia Healthcare Opportunities VII LLC、Octagon Capital Advisors、Sage Partners Master Fund、南方基金和E Fund等16名基石投资者的大力支持。预期将于2月5日正式招股。随着公司商业化进程加速，诺辉健康将在前景广阔的中国市场独领风骚，带给投资者极佳的长期回报。





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