国美 「真快乐」塑造新零售模式 破位看俏

香港, 2021年2月3日 - (亚太商讯) - 美国科技股经过早前回调整固后再现动力,本周多家科技及电商股陆续公布去年业绩,有望带动美股再次大升。港股亦不遑多让,北水持续流入,恒指展现强势,冻资逾万亿港元的快手(1024.HK)于后天(5日)登陆港股,上市前夕暗盘造价大升,将利好整个板块的投资气氛,而解冻的万亿资金或流入板块中的落后股,推动科技及电商股于后市有望保持稳步上扬的态势。特别是在春节前的零售消费高峰期,配合内地就地过年的鼓励措施,预期无论是在线或线下的零售消费网络均可受惠。其中,在线线下双平台一体化业务转型日益成熟的国美零售(493.HK)将可看高一线。



股价走势上,国美近日已突破多重阻力位,牛差距在扩阔中,成交配合下,短期有望突破1.55港元,加上国美主帅全面回归,下一轮升浪中有力挑战去年高位1.72元。



国美自业务深化转型以来,凭借其累积多年的强大供应链资源、卓越的物流送装能力、多元化专业化的零售场景,以及创变的小区网格化零售运营模式,通过在线线下一体化的双平台驱动流量变现能力的持续提升,于去年「疫情」下快速拓展抓紧机遇,顺应时势,不断优化其「社交+商务+分享」的国美生态圈,实现了首阶段佳绩。随着双平台基础建设完成后,国美于去年已稳步踏入转型业务的扩张期,期间连手拼多多(PDD)、京东(9618)、央视等不同平台,不但成功增强在线线下导流能力,推动下沉渠道的扩张,并同时将「家.生活」战略价值释放,从原来的家电、3C零售,拓展至生活用品、家居装修等,成为覆盖家电家居家装、非电器产品等的全品类平台。由此可见,国美的纵横两轴的双平台扩张模型已确立,将为未来业务的持续深化赋能,提升其变现盈利能力。



国美拥有的在线APP + 线下逾3,000门店网络 + 丰富供应链资源 + 全国性物流体系,已形成了一张可持续发展的BC双端在线线下融合循环发展网络,且产品延伸触达全品类,品牌商和用户的体验在不断升级。近期,国美在原有的基础上,进一步加强了娱乐化社交化的流量变现赋能。国美「真快乐」APP的登场,令其更精准地塑造新零售模式,加速科技驱动消费的新消费模式体现。全新创变的国美已走出电器连锁的单一赛道,破圈加速其数字化、平台化、娱乐化、生态化的进程的全面升级,并具备了进击并引领零售新赛道、价值厚空间的稀缺能力和巨大潜力。



今日在转型中的新国美,拥有成为新零售巨头的先天优势与稀缺性:丰富的可变现资源、推动持续发展的独特竞争优势,以及创变的自家生态圈。新国美在专业、娱乐及科技等赋能下,被低估的价值将被释放。现在正是重新审视国美的良机。







