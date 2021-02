Tuesday, 2 February 2021, 15:52 HKT/SGT Share:

来源 Montieth SPRG Montieth & Company 及纵横公关集团成立盟天纵横传讯顾问服务有限公司 协助跨国企业在亚太区扩展

提供全面、灵活及高效的公关服务及解决方案

亚洲, 2021年2月2日 - (亚太商讯) - 亚太区最大公关集团之一的纵横公共关系顾问集团 (「纵横公关集团」) 联同全球传讯顾问公司Montieth & Company ("M&Co") 于香港成立盟天纵横传讯顾问服务有限公司 (「盟天纵横」)。



(左起) 纵横公关集团主席兼盟天纵横联席主席曾立基以及Montieth & Company首席执行官兼全球管理合伙人、盟天纵横联席主席姚盟天



盟天纵横是纵横公关集团以及M&Co的合资公司。两间公司的合作可追溯至2006年,而是次合作引证了在全球传讯业上的新发展。盟天纵横将提供全面的跨国传讯策略,并能为客户在主流媒体市场上提供无缝及灵活的服务,继而取得高效的传讯效果。合资公司将为企业提供策略以加强与目标受众联系,提高或建立品牌的知名度并推动增长。盟天纵横将协助来自美洲及欧洲、中东和非洲地区的客户开拓及扩展亚太区市场。服务范畴包括营销传讯和媒体关系、事件及危机管理,以及财经传讯及投资者关系。



纵横公关集团主席兼盟天纵横联席主席曾立基表示:「纵横公关集团和M&Co于15年前已开始合作。我们期望能为跨国企业在亚太区提供独特及具有竞争优势的策略。我们视M&Co为理想的合作伙伴,将联手协助来自不同行业的客户把握其在亚太区的最佳机遇。」



Montieth & Company首席执行官兼全球管理合伙人、盟天纵横联席主席姚盟天表示:「纵横公关集团在亚太区拥有非常宝贵的公关经验及专业知识。此合作让Montieth & Company有机会在一些全球增长最迅速的经济体系,为我们的北美及欧洲、中东和非洲客户提供服务。亚太区一直积极应对疫情,成效有目共睹。」



联合国的最新数据显示,中国已成为最大的外国直接投资市场 。而根据国际货币基金组织的预测,今年亚洲区的国内生产总值增长将达到8.3%,于2022年为5.9% 。受惠行业覆盖金融服务、电子商务、人工智能、博彩及基础建设等行业。



关于盟天纵横传讯顾问服务有限公司

盟天纵横是全球领先的传讯顾问公司M&Co以及亚洲著名公关公司纵横公关集团的合资公司。公司为身处于美洲及欧洲、中东和非洲地区的客户拓展亚太区市场。盟天纵横提供全面、灵活及高效的跨国传讯策略服务,继而取得高效的传讯效果,提高或建立品牌的知名度并推动增长。

www.montiethsprg.asia



关于Montieth & Company

Montieth & Company (“M&Co”) 为全球传讯顾问公司,于纽约、伦敦及香港均设有3个枢纽,能为客户将讯息传递至20多个地区的媒体。M&Co的团队通晓多国语言,能为不同客户提供针对性的媒体关系顾问服务,并得以支援客户不同需要。M&Co获奖无数,并获纽约观察家报 (The New York Observer) 评为首50名公关公司之一。

www.montiethco.com



关于纵横公共关系顾问集团

纵横公关集团为亚太区最大公关集团之一及香港最大之公关顾问公司。集团拥有15家全资分公司,以及于澳洲拥有一家联营公司,聘有逾290名公关专才。纵横公关集团至今已获得超过420个客户专案及公关公司奖项,另外亦位列PRWeek及PRovoke全球首100间公关顾问排行榜。

www.sprg.asia



传媒垂询:

梁岳森

高级经理

盟天纵横

电邮: dayvic@montiethsprg.com.hk

电话: (+852) 2114 4935





话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network