宏华喜获电驱连续油管订单，同期首推一键联动自动化系统

香港, 2021年2月1日 - (亚太商讯) - 全球领先的陆地石油钻机生产商宏华集团有限公司(股票代码︰196.HK,以下简称“宏华”)欣然宣布于近期成功研发全国首套电驱连续油管和全国首个“一键联动”自动化机具系统,并于近期新签两套电驱连续油管订单,实现科研与商业化多点开花。



近日,宏华基于电动压裂成套装备的成功推广和电机及电控系统的研发优势,秉承“全电驱动、智能压裂”的设计理念,成功自主研发全国首套电驱连续油管,并于2021年1月正式完成工业性试验,随后立即在市场上获得两套装备订单,预计该装备将应用于川渝页岩气开发。电驱连续油管作业机是宏华全电动压裂成套装备中又一重要的组成部分。以电动压裂泵为核心,宏华目前已形成成套电驱压裂装备,并成功运用在川渝多个井场提供服务。



连续油管可广泛应用于油气田钻井、完井、测井、修井、压裂等作业,被誉为“万能作业机”。宏华的电驱连续油管在性能和效率、自动化程度和同步控制三个方面颇具创新性与竞争优势:打破了传统依靠柴油机和液压马达驱动的经典结构,设备主驱动全部改成了电机驱动,实现了性能和效率的大幅提升。操作室全部采用数字化控制及显示系统提高设备的自动化程度。通过软件算法实现对注入头的高精度同步控制。此外,电驱连续油管还减少因液压和噪音引起的环境污染并以独特的半挂车加撬装的有机组合提高作业机对国内山区及丘陵路况的适应性。该研发成果解决了常规连续油管的多个应用难题,且研发与商业化的无缝衔接更加证明了宏华油服装备的商业化能力——来自市场的认可进一步坚定了宏华自主研发的信心与动力。



根据油气行业权威机构 Spears & Associates 的统计,2019年,全球连续油管服务的规模已经超过50亿美元。近年来,随着北美地区对页岩油气的地质认识不断提高,水平井与压裂技术水平不断进步,连续油管技术对加快非常规油气资源开发起着举足轻重的作用。2016年9月,国家发改委、财政部、国土资源部和国家能源局共同发布《页岩气发展规划(2016-2020年)》,力争于2030年实现800亿至1000亿立方米的年产量——展望未来,我国天然气年产量有望在2035年达到2600亿立方米,非常规气产量占比超44%,进入真正的非常规气时代。川渝地区天然气资源丰富,随着页岩气、常规含硫天然气规模化开发,作为水平井增产改造作业关键技术的连续管作业技术,将有望迎来新的发展机遇期。随着对降本增效和绿色开发的要求不断提高,智能化电驱装备凭借自动化程度高,低速稳定性好,噪音低绿色环保等优势,必将成为我国非常规油气开发装备的中流砥柱。



与此同时,宏华成功研发并推出全国首个“一键联动”自动化机具系统Rapid Tripping System (简称”RTS”),该系统由集控区域管理系统Zone Management System(简称“ZMS”)一键系统与参与设备两部分组成,通过流程化自动操作实现参与设备的高效并行联动,在提升安全性的同时,优化现有机具的系统集成、操作流程、起下钻速度。在用于5000米钻机的实验中,该系统成功将钻机的起下钻速度提升35%并减少50%操作人员,预计未来该系统可以迎合市场存量钻机更新迭代与升级的需求。RTS的成功研发是宏华在提升钻井自动化与信息化过程中的又一个里程碑。



宏华集团有限公司为香港主板上市公司(股票代码196.HK),是中国航天科工集团有限公司旗下的能源装备发展主平台。作为全球领先的陆地钻采设备制造商及中国最大的陆地石油钻机出口商之一,宏华主要从事研制陆地钻探设备(包括钻机、核心零部件、井下工具等)、陆地完井设备(包括压裂成套设备等)、海洋钻井模块及装备,以及提供陆地油气勘探开发的相关工程服务。凭借其强劲的研发能力、优质的生产设施及成熟的国际销售网络,宏华的产品销往世界各地的知名企业,包括主要产油区如北美、中东和新兴市场如南美、南亚、俄罗斯、中亚及非洲等地区。未来,宏华将继续聚焦核心业务,并在非常规油气、能源+互联网领域加大资源配比,成为油气行业国际领先的企业。



