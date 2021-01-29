Friday, 29 January 2021, 14:11 HKT/SGT Share: 天能动力预期子公司天能股份2020年净利润显著增长 原材料成本有效控制 铅蓄电池产品需求及销量增加

香港, 2021年1月29日 - (亚太商讯) - 中国新能源动力电池行业的龙头企业 ── 天能动力国际有限公司（「天能动力」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：00819.HK），欣然宣布预期公司子公司天能电池集团股份有限公司 （「天能股份」，股份代号：688819.SH）2020年归属于公司拥有人的净利润实现大幅增长。公司控制天能股份已发行股本约86.53%，其业绩与公司财务报表综合入账。



天能股份2020年归属于公司拥有人的净利润与上年同期相比将增加约人民币7.58亿元到人民币9.58亿元（未经审核）（2019年：约人民币14.92亿元），预期同比增加约50.81%到64.22%。天能股份归属于公司拥有人经扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将增加约人民币6.39亿元到人民币8.39亿元（未经审核）（2019年：约人民币13.11亿元），预期同比增加约48.72%到63.97%。



利润增长主要由于2020年以来，天能股份的主要原材料铅的价格整体低于上年同期水平，导致本年度铅蓄电池售价及成本均有所下降。但受益于天能股份的产业地位、品牌效应和定价机制，天能股份铅蓄电池售价下降幅度小于成本下降幅度，进而导致天能股份铅蓄电池产品毛利率上升。同时，市场对铅蓄电池产品需求增加导致销量同比增加。铅蓄电池毛利率上升及销量增加共同导致天能股份归属于本公司拥有人的净利润相应增长。



天能动力坚持科技创新驱动绿色发展理念，形成了「铅蓄电池+锂电池」为主的绿色电池产品体系。在铅蓄电池方面，依托产品与工艺创新，公司成功将密封型免维护铅蓄电池大规模应用于电动轻型车动力领域，在为人民群众提供绿色低碳、低成本、可循环出行方式的同时，也较大拓展了铅蓄电池产业的发展空间，对于推行「以电代油」绿色能源结构具有重要意义。近年来，天能动力坚持「新材料、新结构、新工艺、新领域」的研发战略，在提升铅蓄电池能量、提高铅蓄电池循环使用寿命、提升铅蓄电池在低温等恶劣环境中的性能、提高生产效率等方面形成了完整自主的核心技术体系，并成功实现产业化。



在锂电池方面，公司积极投入锂电池技术研发及产业化项目，采用了圆柱、方形铝壳以及软包电池多轮驱动的技术路径，并已掌握多种高性能正极材料以及高安全隔膜的应用技术，通过较为全面的技术体系有效提升了锂电池产品的比能量、倍率和循环等性能。2019年11月，在中法两国元首的见证下，公司与世界500 强企业法国道达尔集团旗下帅福得（SAFT）签订合作协议，双方将整合各自在技术、生产、市场等领域的优势，聚焦于电动轻型车、电动汽车和储能解决方案领域，为中国和全球市场开发、制造和销售先进的绿色锂电产品。



前瞻行业研究院表示，在中国、欧洲、日韩、美国等主要国家大力发展全球新能源汽车的背景下，全球动力锂电池市场近年来出货量保持高速增长的趋势。据统计，2019年全球动力锂电池出货量达163.2GWh，同比增长52.5%。未来几年，随着中国新能源汽车双积分制度的实施、欧盟国家和英国加速汽车电动化，动力锂电池在新能源汽车终端的驱动下将保持高增长的趋势，预计到2025年，全球动力锂电池出货量将达669GWh，未来五年复合年均增长率达15.8%。



除电动汽车市场外，锂电池也成为了各大应用市场领先的电池技术，包括移动设备、电网储能等。国际市场研究机构Adroit Market Research发布的报告称，全球锂离子电池市场将在2018-2025年的预测期内以14.3%的复合年增长率增长，预计到2025年，全球锂离子电池市场规模估计将超过1000亿美元。



目前，公司在中国拥有多个电池生产基地，覆盖多品类的铅蓄电池及锂离子电池的生产制造，铅蓄动力电池生产能力全国领先。2019年11月，公司被国家工业和信息化部、中国工业经济联合会联合认定为铅蓄电池制造业单项冠军示范企业，列入国家全球单项冠军培育名单。公司铅蓄电池及锂电池两大板块将抓住市场机遇，齐头并进，带动公司持续稳健的发展。









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