中国生物科技服务LY007细胞注射液获临床试验批准通知书

香港, 2021年1月28日 - (亚太商讯) - 中国生物科技服务控股有限公司(「中国生物科技服务」或「公司」,股份代号:8037.HK)非全资附属公司上海隆耀生物科技有限公司(「上海隆耀」)于2021年1月21日,收到国家药品监督管理局批准名称为LY007的细胞注射液的临床试验之批准通知书,注册分类为I类新药。LY007细胞注射液主要用于治疗淋巴瘤,目前是中国首个,也是唯一获得注册临床申请批准的CD20靶点的CAR-T产品。



LY007细胞注射液是一种嵌合抗原受体 T细(CAR-T)注射液,主要用于治疗复发难治的CD20阳性的B细胞型非霍奇金淋巴瘤,包括弥漫大B细胞淋巴瘤和转化型滤泡性淋巴瘤。LY007细胞注射液由上海隆耀自主研发,采用了隆耀拥有自主知识产权的OX40共刺激信号设计。实验证明该设计在保障安全性的前提下,提高了产品的功效。根据LY007细胞注射液临床试验申请,上海隆耀将按照提交的方案对LY007细胞注射液开展一期临床试验及研究。国家药品监督管理局批准上海隆耀的LY007细胞注射液的临床试验申请,体现了上海隆耀在免疫细胞药物领域的研发能力。



根据招商银行2020年11月20日就中国生物科技服务发出的研报表示,可关注LY007的临床试验申请结果,并指出公司目前市值略低于2亿美元。而港交所主板上市处于临床阶段的CAR-T可比公司市值区间为6亿至14亿美元。在纳斯达克上市的CAR-T可比中国公司目前市值约为35亿美元。





