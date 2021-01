Thursday, 28 January 2021, 01:30 HKT/SGT Share:

来源 APCO / IOF 新标准的设立将为整个亚太地区提供最佳的骨质疏松症医疗管理 首套有关骨质疏松症筛查诊断和管理的 泛亚太地区的基础临床标准发布

大中华区, 2021年1月28日 - (亚太商讯) - 亚太地区骨质疏松症联合会(APCO)今天(2021 年 01 月 28)发布了首个泛亚太地区针对各类高风险人群筛查、诊断和管理骨质疏松症的临床实践标准。



《APCO 框架》于今天发表在《国际骨质疏松症杂志》(https://link.springer.com/article/10.1007/s00198-020-05742-0) 上,其中包括 16 项基础临床标准,它将为泛亚太地区提供最佳骨质疏松症医疗管理的基本标准。



这套清晰、简明、相关、实用的临床标准由代表骨质疏松症主要利益相关者以及多种医学和外科专业的 APCO 成员制定,旨在为各国家和地区的学会、指南制定机构和医疗政策制定者制定新指南提供支持,并推动现有指南的修订工作。



《框架》主要编撰者、APCO 主席、新加坡中央医院骨质疏松症和骨代谢单位主任 Manju Chandran 医生(新加坡),采用 5IQ 分析法和完善的 Delphi 共识流程,对亚太地区现有的 18 种骨质疏松临床实践指南进行分析,并在此基础上完成《APCO 框架》的制定工作。



"周全的四轮 Delphi 共识法的采用,使得在各种截然不同医疗系统中工 作的 APCO 成员能够就亚太地区骨质疏松症优质医疗管理的临床标准达成了卓越的共识度."



《APCO 框架》为临床医师提供了结构化、表述清晰、易于获取的临床实践指南,它界定了:

o 确定要评估的个人;

o 所需的检查;

o 治疗指征;

o 适当治疗方法的选择;

o 患者自我护理所需的指导和信息;

o 医疗系统的整合和最佳护理;

o 监测并改善骨质疏松症医疗管理的质量的需要和方法。



Chandran 医生表示:"《APCO 框架》或据此制定的类似医疗管理标准的实施有望大大减轻亚太地区乃至全世界骨质疏松症带来的负担。我们希望《APCO框架》能够在具有类似的社会经济多样性和医疗资源异质性的其他地区,对相关指南的制定或修订起到促进作用."



在全球范围内,65 岁或以上人口在总人口中所占的比例从 1990 年的 6% 增长到 2019 年的 9%(1)。预计到 2050 年,这一比例将上升到 16%(1)。也就是说,到 2050 年,每六个人中,就有一个人的年龄在 65 岁或以上(1)。作为有着超过全世界65 岁及以上人数的三分之一和老年人数超过任何其他地区(2)的亚太地区 ,在2010 到 2050 年间60 岁及以上的人数预计将会增加三倍, 达到惊人的13 亿(3)。



亚太地区人口中的骨质疏松性骨折预计将成指数级增加,这不仅是因为该地区人口的迅速老化,而且还因为城市化程度日趋增强,以及随之而增多的久坐不动的生活方式(4)。



尽管有普遍安全有效的骨质疏松症治疗方法,但仍有多达80%以上的脆性骨折患者在初级保健医师或在医院就诊时,没有得到骨质疏松症评估,也没有给予适当的治疗以防止再次发生骨折(5)。



澳大利亚骨质疏松症学会医学总监、APCO 执行委员会成员、Peter Ebeling AO(澳大利亚)教授 表示,发生髋部骨折的人中,有一半以上的人已经经历过一次其他骨骼部位的骨折。



Ebeling 教授说:“事实上,在任何部位发生的骨折都会大大增加未来骨折和死亡的风险。骨质疏松症总体诊断和治疗不足造成的不幸后果是,许多人会因此遭受使身体进一步衰弱的二次骨折,这给已经紧张的医疗系统带来了沉重负担, 更重要的是, 这些负担是可预防掉的负担。”



全世界每三秒就会发生一例脆性骨折(6)。 骨折 会影响患者的生活质量,使其丧失独立性(6),(7)。值得一提的是,四分之一的髋部骨折患者会在一年内死亡,而在幸存患者中,只有不到一半的患者会恢复以前的功能(8),(9)。2010 年,预计有 1.58 亿 50 岁及以上的人口是骨质疏松性骨折的高危人群,到 2040 年此数据预计将翻倍(10)。



国际骨质疏松基金会(IOF)首席执行官、APCO 执行委员会委员 Philippe Halbout 博士(瑞士)说:考虑到这些令人震惊的统计数据,以及骨质疏松性骨折在亚太地区人口中预计会呈指数级增长,为亚太地区制定一套规范化的基础临床标准是非常必要的。



Halbout博士说:“我们对 18 份指南的分析确认了亚太各国家与地区的骨质疏松症临床实践指南存在重大不一致性,在范围和建议方面差异很大。而实施《APCO 框架》提议的基础临床标准不仅能对现有指南进行改进,而且对临床医疗改善计划也能起到支持作用,同时也为实现更全面的骨质疏松症医疗管理方式铺平了道路,并最终使所有国家和地区的临床实践指南之间取得更大的一致性。”



要下载 或访问《APCO 框架》,请前往 www.apcobonehealth.org/apco-framework。



要了解更多信息,请访问 www.apcobonehealth.org, APCO on LinkedIn: asia-pacific-consortium-on-osteoporosis



APCO 简介



亚太地区骨质疏松症联合会(APCO)由来自亚太地区多个国家和地区的骨质疏松症专家组成,致力于在这个世界上人口最多、发展最快的地区, 为与骨质疏松症管理和骨折预防有关的重大挑战提供切实可行的解决方案。APCO 的使命是与包括医疗服务提供者、政策制定者和公众在内的相关利益相关者合作,帮助在亚太地区制定和实施国家和地区性的骨质疏松症及其并发症脆性骨折的预防和治疗计划。



IOF 简介



国际骨质疏松基金会(IOF)是世界上最大的致力于预防、诊断和治疗骨质疏松症及相关肌肉骨骼疾病的非政府组织。IOF 的使命是推动骨骼和肌肉骨骼健康成为全球优先事项。



5IQ 分析法和 Delphi 共识流程

在比较整个亚太地区现有的国家和地区指南时,通过5IQ 分析法评估这些指南的差异程度。



Delphi 法通过一种结构化交流方式,使用依赖于专家小组的系统化、交互式预测方法使得 APCO 成员对制定临床医疗管理标准达成共识.(11)



更多医学信息与采访

赵燕玲医生,北京和睦家医院妇产科,APCO委员会成员,中国北京



媒体联系和采访



Kirsten Bruce 和 Mel Kheradi,VIVA! Communications,澳大利亚悉尼

电话: +61 (0)401 717 566;+61 (0)421 551 257

电子邮件:kirstenbruce@vivacommunications.com.au; mel@vivacommunications.com.au



下载APCO框架数字媒体套件: www.apcoframeworkmediakit.org



