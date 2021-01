Tuesday, 26 January 2021, 12:52 HKT/SGT Share: 大行指港股物管板块迎“春天” 星盛商业今起挂牌

香港, 2021年1月26日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机报道:今年以来港股物业板块集体爆发,有12只个股涨幅跑赢恒指,板块前景获各大行纷纷看好。瑞银发表研究报告指,因受政策影响较低而看好行业长期增长以及轻资产的商业模式,提高对行业预测EPS2018-2021年复合增长率至26%。高盛亦在研报中表示,其覆盖的物管股自今年以来已累升27%,相对同期内房及MSCI中国同期升幅15%及6%。基于受惠2019年坚实业绩及预期市场普遍对未来数年盈利预测将上调;以及持续扩展至更多领域如商厦、公众设施及增加增值服务,长远盈利前景更佳两点原因预期板块股价持续强劲。



新股方面,“港股纯商业运营服务第一股”星盛商业管理股份有限公司(6668.HK)今日正式主板挂牌,该公司本次发行近上限定价每股3.86港元,全球发售及香港公开发售均录得超额认购,其中香港公开发售大幅超购近756倍,资本市场认购热忱高涨。



轻资产、灵活运营及品牌优势三位一体 打开更广阔前景

星盛商业是大湾区领先的商用物业运营服务供应商,专注于透过公司的专业管理为业主改善商用物业的运营业绩。根据中指院,星盛商业于整体实力方面在“2020年中国商业地产百强企业”中位居第十四,并按截至2020年9月30日数据为于深圳市运营中购物中心数量最多的企业及深圳市运营面积第二的企业。



在业务构成上,星盛商业采用委托管理服务模式、品牌及管理输出服务模式以及整租服务模式三种灵活的运营模式以覆盖不同类型的需求。星盛商业的服务费包括固定费用及一部分与商用物业的运营业绩相关的服务费,这使其很大一部分收入取决于其商用物业的运营能力和品牌输出。相较于传统物业受制于在管物业面积和项目数量的瓶颈,星盛商业的轻资产模式拥有更广阔的前景。根据招股书显示,截至2020年9月30日,公司三大运营模式的毛利率分别为49.5%、74.2%及45.4%,其中,品牌及管理输出服务模式呈现出持续快速增长态势,为公司的整体毛利率提升提供了强大支撑。



此外,具独特核心优势的品牌运营、管理及输出是星盛商业的一大亮点,其品牌系统主要包括城市型购物中心“COCO Park”、区域型购物中心“COCO City”及“iCO”、小区型购物中心“COCO Garden”以及高档家居布置购物中心“第三空间”。品牌代表项目福田星河COCO Park(北区)为“首个公园情景式购物中心”,亦是深圳最受欢迎的购物地点及深圳市地标之一。根据中国房地产Top 10研究组,“星河COCO Park”品牌在“2019年中国商业地产项目品牌价值Top 10”榜单中排名第四。



时值大行唱好物管板块之际,新年首家上市的商用物业运营服务商星盛商业独特的轻资产发展模式、灵活的商业运营及持续提升的品牌影响力已在多维度上为自身提供了强劲动力,获得了资本市场的高度认可,并将有望进一步巩固其于大湾区的市场地位及扩展业务规模。







