汇聚科技有限公司2020年公司概况

香港, 2021年1月25日 - (亚太商讯) - 尽管在过去一年中新型冠状大病毒对全球经济产生了重大打击,但公司仍获得了可观的财务业绩表现。























本集团成立了「策略业务开拓专案组」,首要职能为制定 本集团的长远发展策略、加速开拓电线组件及网络电线两项业务的新市场及战略客户。



于二零二零年三月,本集团取得知名新客户的高额试产订单,该客户已成为本集团此分部的主要收益来源之一。



本集团已于2020年6月30日成功收购华迅电缆有限公司及其子公司。收购事项成功后,本集团的收益基础将大幅扩大,而自身客户集中风险将因与目标集团的多元化客户群融合而减低。



公司的全资子公司华迅工业(苏州)有限公司已于2020年7月获得ISO14064 环境监控认证, 成为亚洲第一家获得Underwriters Laboratories Inc (「UL」) (全球领先的安全科学公司之一)温室气体认证的电线电缆公司,该验证全面反映华迅工业(苏州) 为加强环保所作的不懈努力。



本集团于2020年10月19日公布了盈喜公告。



本集团不断加强业务运作以把握未来的市场转机。凭借华迅电缆拥有下一代网络电线的技术专业知识,本集团处于更佳的位置以把握5G技术快速发展而带来的不断发展的机遇,以及在全球经济不稳定因素中于战略方面改善本集团的防守位置。



2020年股东周年大会

本集团于2020年8月28日举行了股东周年大会。由于疫情的关系,本集团首次在汇聚科技的办公室通过直播进行了虚拟会议。



2020/2021中期业绩

本集团报告了截至 2020年9月30日止6个月的中期业绩。集团录得收入1,441.7百万港元,其毛利爬升至303.8百万港元,比去年同期增长8.0%。经营溢利上升至190.2百万港元,比去年同期增长15.0%,营业利润率提高2.3%至13.2%。本集团每股基本盈利为7.1港仙。





