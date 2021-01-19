Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, January 19, 2021
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Tuesday, 19 January 2021, 17:50 HKT/SGT
Share:
SaTT代币在Binance DEX上市，这是Uniswap以来第二个去中心化交易所

新加坡 , 2021年1月19日 - (亚太商讯)  - 在Uniswap上市之后，智能广告代币SaTT很高兴宣布其在第二家去中心化交易所（DEX）上市，这次是在Binance DEX上。




在以太坊和其他山寨币也遭受了比特币牛市的冲击下，加密货币行业的总市值最近突破了1万亿美元大关。 这是前所未有的水平，2017年高峰期市场总资本也才只有约为7600亿美元。 同时，DEX在2020年实现了惊人的增长，并且随着最近对集中交易所（CEX）的监管合规性加速，似乎有望继续蓬勃发展。

未来就是DEX

币安首席执行官CZ在评论为何中心化交易所的日子屈指可数时说是：“该行业的未来在于去中心化，并且随着流动性的增强，是时候全力以赴了。”

SaTT首席执行官Gauthier Bros完全同意这一观点，DEX无疑是前进的方向。

Bros说：“ DeFi获得了广泛的关注，我们很高兴继续在Binance DEX上推出第二个DEX产品。事实上，在我们自己的去中心化交易所3Xchange上，目前正在开发Uniswap型流动资金池系统。 继续为我们的SaTT持有者提供更多机会。”

BSATT：特殊格式的BEP8代币，用于在Binance DEX上交易

Binance DEX是建立在Binance Chain上的安全本地市场，可以交换在平台上发行和上市的数字资产。 Binance Chain和Binance Smart Chain融合了双链架构，使去中心化应用程序和数字资产可以构建在一个区块链上，同时在Binance DEX上提供快速交易性能。

虽然BEP2代币是币安链上发行的技术标准，但其成本高达1,500 BNB。 BEP8令牌的最新升级发布，也称为“迷你令牌”，可容纳微型项目，知识产权和其他令牌经济体，从而为令牌交易建立更全面的场所。它的发行费仅为3 BNB。

与Uniswap上的WSATT一样，SaTT团队也致力于创建BSATT，这是为Binance Chain优化的BEP8令牌。它可以直接针对BNB和/或BUSD列出，而无需经过验证者的投票过程。此外，当BSATT BEP8令牌获得足够的流动性和成熟度时，它也可以提升为BEP2令牌。

上线详情
交易日期：2021年1月8日

关于SaTT
SaTT代表智能广告交易令牌，是一种实用程序令牌，使广告客户可以在基于以太坊的dApp上购买智能广告服务。 广告客户与影响者/发布者之间的所有交易均由SaTT智能合约管理，该合约可确保速度，透明度和安全性，并且具有成本效益。

SaTT dApp通过使用区块链Oracle从社交媒体平台（如Youtube，Facebook，Twitter，Instagram等）的第三方API检索数据来帮助量化投资回报。然后可以执行诸如LIKES，SHARES，VIEWS，TWEETS等动作。 评估并成功满足所有条件后，付款将从广告商的预加载预算自动触发到影响者/发布者的钱包。 SaTT智能广告系统快速，防篡改，安全且具有成本效益，是以太坊智能合约的完美用例。

SaTT官方渠道:
Chinese Telegram : https://t.me/Satttokenchina
Weibo : https://m.weibo.cn/7516723417
Twitter: https://twitter.com/SaTT_Token
Facebook Page: https://www.facebook.com/SaTT.Token
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/satt-token
Github: https://github.com/Atayen/satt-js

媒体合作
Quentin Herbrecht, Markchain.io
q.herbrecht@markchain.io


话题 Press release summary

部门 Exchanges & Software, 业务, FX & Digital Currencies, FinTech & Blockchain
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Latest Press Releases
The Fourth Session of the 13th National People's Congress of Henan Province Opens, Tian Lun Gas expects to benefit from the Provincial "14th Five-Year Plan"   
Jan 19, 2021 15:00 HKT/SGT
Moonstake Enters a Strategic Partnership with RockX to Support the Polkadot (DOT) Ecosystem  
Jan 19, 2021 11:00 HKT/SGT
Mitsubishi Corporation: Commercial Operations Commence at Methanol / Dimethyl Ether Plant in Trinidad and Tobago  
Jan 19, 2021 09:25 HKT/SGT
Indonesia's Rimba Raya: World First REDD+ Project Validated for its Impact on all 17 SDGs  
Jan 19, 2021 05:00 HKT/SGT
New LeadsRx Ecosystem Attribution Product Enables Transparency Between Online Marketplaces and their Trusted Partners within a First-Party Data Framework  
Jan 19, 2021 04:00 HKT/SGT
Sword GRC to Enhance Product Roadmap, Grow Team, and Extend Global Reach With Multi-Million Pound Investment  
Jan 19, 2021 04:00 HKT/SGT
Rhotex Inc Launches Environmentally-Sound Options to Crypto Mining  
Jan 18, 2021 23:00 HKT/SGT
Blockpass and Matic Announce Integration  
Jan 18, 2021 23:00 HKT/SGT
AC Milan to Join Sports Crypto Movement with Launch of $ACM Fan Token  
Jan 18, 2021 22:00 HKT/SGT
14th Asian Financial Forum opens today  
Jan 18, 2021 19:00 HKT/SGT
More Press release >>
Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 800 291 0906 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6653 1210 | 东京： +81 3 6859 8575

       