Monday, 18 January 2021, 15:16 HKT/SGT Share: 又一家新能源电池龙头来了！天能股份今日科创板挂牌

香港, 2021年1月18日 - (亚太商讯) - 今日，天能电池集团股份有限公司（简称天能股份）在上交所科创板正式挂牌。



招股书显示，公司是一家以电动轻型车绿色动力电池业务为主，集电动特种车绿色动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、3C 电池、备用电池等多品类电池的研发、生产、销售为一体的国内绿色电池行业领先企业之一。



根据中国电池工业协会数据，2016年至2018年公司市场占有率逐年提升，在国际铅蓄电池行业市场占有率排名前三，在国内铅蓄电池行业排名第一，2018 年公司在国内电动轻型车铅蓄动力电池的市场占有率已超过40%，是当之无愧的国内电动轻型车动力电池龙头企业。



本次发行，每股A股发售价为41.79元人民币，按发售1.166亿股A股计，募集资金额约48.7亿元。募集资金将投入绿色智能制造技改项目、高能动力锂电池电芯及 PACK 项目、大容量高可靠性起动启停电池建设项目、国家级技术中心创新能力提升项目等。



“铅蓄+锂电”双驱动，助力绿色出行



招股书显示，天能股份坚持科技创新驱动绿色发展理念，形成了“铅蓄电池+锂电池”为主的绿色电池产品体系。



在铅蓄电池方面，依托产品与工艺创新，公司成功将密封型免维护铅蓄电池大规模应用于电动轻型车动力领域，在为人民群众提供绿色低碳、低成本、可循环出行方式的同时，也较大拓展了铅蓄电池产业的发展空间，对于推行“以电代油”绿色能源结构具有重要意义。



近年来，天能股份坚持“新材料、新结构、新工艺、新领域”的研发战略，在提升铅蓄电池能量、提高铅蓄电池循环使用寿命、提升铅蓄电池在低温等恶劣环境中的性能、提高生产效率等方面形成了完整自主的核心技术体系，并成功实现产业化。



在锂电池方面，公司积极投入锂电池技术研发及产业化项目，采用了圆柱、方形铝壳以及软包电池多轮驱动的技术路径，并已掌握多种高性能正极材料以及高安全隔膜的应用技术，通过较为全面的技术体系有效提升了锂电池产品的比能量、倍率和循环等性能。



2019年11月，在中法两国元首的见证下，公司与世界500 强企业法国道达尔集团旗下帅福得（SAFT）签订合作协议，双方将整合各自在技术、生产、市场等领域的优势，聚焦于电动轻型车、电动汽车和储能解决方案领域，为中国和全球市场开发、制造和销售先进的绿色锂电产品。



专注研发，拥有2000余项专利



天能股份高度重视技术创新工作，积极参加行业科研项目，在技术标准建立、核心技术研发、研发体系建设等方面取得了较多的成果。



天能股份招股说明书显示，公司共获得省级科学技术进步奖 4 项，省级科学技术奖 3 项、省级技术发明奖 1项，其中二等奖 3 项、三等奖 5 项；中国轻工业联合会等协会科技类奖项 9 项，其中一等奖 1 项、二等奖 2 项；公司参与了轻型车用铅蓄动力电池首个国家标准的制订，并在近 5 年内先后参与了铅蓄电池、锂电池行业共 15 项国家标准、5项行业标准以及 23 项团体标准的制订，并正在参与国际标准“轻型车辆用阀控式密封铅酸蓄电池”的制订，引领并促进了行业标准化建设工作；



截至2020年 6 月 30 日，公司及子公司共拥有 2,029 项专利，其中，发明专利 372 项，共计有7 项专利荣获国家级、省级专利奖项，其中 4 项发明专利荣获中国专利优秀奖；公司先后独立或牵头承担了 15 项国家火炬计划项目、2 项国家星火项目、1 项国家科技支撑计划项目、1项国家电子信息发展基金项目及多项省级重点研发项目，共计 200 余项产品及项目已完成科学技术鉴定。



天能股份非常注重研发投入。2017年至2020年6月，研发投入分别为8.95亿元、11.17 亿元、11.41 亿元及5.16 亿元，呈现逐年递增的趋势。



市场前景广阔，规模化生产优势明显



目前，铅蓄电池产业已是我国国民经济的重要组成部分，与工业、交通、通信、金融、国防军工、航海航天、新能源储能和人民日常生活等方面的发展与利益密切相关，在经济和国防建设事业中发挥了不可或缺的重要作用。基于此，我国铅蓄动力电池市场规模持续稳定增长，已成为世界最大的铅蓄电池生产国、出口国和消费国。



根据前瞻产业研究院数据统计，2018年我国铅蓄电池产量为23,598万kVAh，国内铅蓄电池需求量为22,015万kVAh。在我国“十三五”发展规划期间，铅蓄电池产量复合增长率将达到10.76%，预计到2022年国内铅蓄电池产量将达

27,359 万 kVAh，国内铅蓄电池需求量将达25,879万 kVAh。



在锂电池方面，根据中国电子信息产业发展研究院编写的《锂离子电池产业发展白皮书（2019 年）》，截至2018年，全球锂电池市场规模达到412亿美元，2015 年至2018年每年均保持着15%以上的增速。



依托科技创新与近 20年制造积累的工艺体系，并借助互联网、大数据实施精益化流程管理，天能股份打造了绿色生产和智能制造并举的制造体系，为产品一致性、产品性能、生产效率提供了制造保障。公司不断推进绿色、智能制造体系建设：天能帅福得的“新能源汽车动力电池生产智能化工厂”入选 2016 年工信部智能制造综合标准化和新模式应用项目，先后有 6 家主体被工信部评为绿色工厂，3 家主体被评为绿色供应链管理示范企业，1 家主体被评为工业产品绿色设计示范企业，16 项产品被评为绿色设计产品；另有 2家主体被评为浙江省绿色企业，1 家主体被评为河南省绿色工厂，有力推动了绿色经济发展，取得了良好的社会与生态效益。



目前，天能股份在全国五个省份共拥有10大电池生产基地，覆盖多品类的铅蓄电池及锂离子电池的生产制造，铅蓄动力电池生产能力全国领先。2019年11月，公司被国家工业和信息化部、中国工业经济联合会联合认定为铅蓄电池制造业单项冠军示范企业，列入国家全球单项冠军培育名单。





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