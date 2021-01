Thursday, 14 January 2021, 14:20 HKT/SGT Share: 政策红利刺激物业股集体大涨 「COCO Park」品牌商业服务商星盛商业现正招股

香港, 2021年1月14日 - (亚太商讯) - 据东方日报报道:1月5日,中国住建部牵头、中央政法委等10部门联合印发《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》,刺激相关物业股在资本市场全线大涨。截至1月6日午后收盘,港股上市物业公司有20家股价涨幅超过10%,其中,新城悦服务(01755)、世茂服务(00873)和保利物业(06049)等涨幅度均逾20%。国盛证券指出,《通知》推动定价市场化,物业板块将迎来再投资的窗口期。



新股方面,大湾区领先的商用物业运营服务供应商星盛商业管理股份有限公司(06668)于1月14日至1月19日公开发售,拟1月26日主板挂牌上市,建银国际及中信建投国际为其联席保荐人。该公司拥有包括大湾区知名购物中心「COCO Park」在内的完整及广受认可的品牌系统。



灵活运营催生强劲动力 品牌优势铸就核心竞争力

星盛商业以轻资产品牌及管理输出服务模式为第三方发展商提供商用物业运营服务,并基于商用物业的特点及状况,采用委托管理服务模式、品牌及管理输出服务模式以及整租服务模式三种灵活的运营模式,以满足不同客户需求及项目状况。灵活的运营模式不仅使星盛商业能够提供更优质的服务,也能促进公司与独立第三方的紧密合作,展现出强劲的发展动力。深圳龙华星河iCO是其首个以品牌及管理输出服务模式管理并由独立第三方发展商开发或拥有的项目。根据中指院,深圳龙华星河iCO在2019年的月均客流量达约130万人次,为周边竞争项目月均客流量的2倍以上。



同时,标杆项目对奠定品牌建设发展十分重要,星盛商业的品牌系统主要包括城市型购物中心「COCO Park」、区域型购物中心「COCO City」及「iCO」、小区型购物中心「COCO Garden」以及高档家居布置购物中心「第三空间」。其中,星盛商业在深圳市的首个购物中心项目深圳福田星河COCO Park(北区)获得了观点地产的「2019年中国年度标杆购物中心」、赢商网的「2019年度体验潮地标」和「2019-2020年度投资价值商业地产项目」等称号,已成为深圳市最具人气的购物中心之一,并展现出该项目在全国范围内的示范作用,支撑企业的核心竞争力。



截止最后可行日期,公司订立合约以向53个商用物业项目提供服务,覆盖中国20个城市,总合约面积约328.4万平方米,当中61.6%由独立第三方开发或拥有。根据中指院,公司于整体实力方面在「2020年中国商业地产百强企业」中排名第14;截至2020年9月30日,星盛商业是于深圳市运营中购物中心数量最多的企业,按照深圳市运营面积计算位列第二及按于大湾区的运营中购物中心数量和运营面积计算,公司分别位列第四和第七。



凭借独特的竞争优势与区域及行业红利,星盛商业是次发行吸引了Pilgrim Ever Project Company Limited、SCGC资本控股有限公司、深圳市旗昌投资控股有限公司及Virtues Origin SPC 为基石投资者,合共认购约311.5百万港元,充分展现了资本市场对其的认可与期待。







