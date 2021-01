Wednesday, 13 January 2021, 09:00 HKT/SGT Share: 抢滩新基建蓝海,头部塔机服务商达丰设备冲刺港股IPO 文:言懿

香港, 2021年1月13日 - (亚太商讯) - 过去一年,受疫情影响,国际政治经济形势发生深刻变化。中国迎难而上,果断抗疫,成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。



在稳增长、修复经济成为主要议题的大背景下,基建投资和房地产投资成为经济增长的稳定器。与此同时,伴随着建筑行业的转型升级,装配式建筑方式正在取代传统现浇结构成为发展主流。这为中大型塔式起重机(以下简称“塔机”)带来历史性发展机遇。



作为头部塔机服务商,达丰设备服务有限公司(以下简称“达丰设备”)一直备受市场关注。



日前,达丰设备在香港联合交易所有限公司(“香港联交所”),成为国内首家登陆香港联交所主板的塔机服务商。达丰设备招股期已于12月30日至1月5日完成,最终招股价为1.73港元。招股书显示,达丰设备的全球公开发售计划发行股份总数为3.72亿股,若按首发价格计算,不考虑超额认购情况,公司发行后上市前的市值约为20.19亿港元。值得一提的是,富强金融资本担任达丰设备IPO的独家保荐人,中联重科国际贸易(香港)有限公司及仁恒置地投资为达丰设备的基石投资者。达丰设备股票代码为2153.HK,于2021年1月13日开始香港联交所主板交易,股票将按每手买卖单位2,000股股份买卖。



头部塔机服务供应商,参与中国50%以上核电站项目,约60%LNG接收站项目



塔式起重机(Tower Crane),简称塔机,在施工机械中,一般指机身为塔架式结构的全回转固臂或动臂架式起重机,建筑材料、建筑机械搬运,上高落低、纵横交错方向均可以,对象移动的任务能够迅刻完成,为大型土木工程建筑地盘内常见的吊装设备。



达丰设备的历史可追溯至2006年,是在中国成立的首家外资塔机服务供应商,主要向中国特级及一级的EPC(设计、采购及建造)承建商提供咨询、技术设计、调试、施工至售后服务等一站式塔式起重机解决方案服务。



达丰设备提供的塔式起重机类型分别包括平头式、塔头式及动臂式塔式起重机,可提供起重能力范围由81吨米至901吨米以上不等。截至招股书公开日,公司机队拥有1008台塔式起重机,现有组合40%以上最大起重能力超过200吨米,其中最大的塔机的最大起重能力超过2000吨米。



从历史业绩看,达丰设备已成为中国塔式起重机服务市场的重要参与者。招股书显示,达丰设备主要为央企和国企提供塔机服务,其80%以上项目授自中国特级及一级EPC承建商,包括中国建筑、上海建工、中核工业等。多年来参与了诸多大型标志性项目的竣工,包括北京市中信银行资讯技术研发基地、港珠澳大桥岛隧工程东人工岛项目、上海浦东国际机场三期扩建工程卫星厅及捷运车站钢结构工程、北京大兴新机场等项目。



项目类别覆盖方面,达丰设备的项目主要集中在基建、能源、商业和住宅。在其过往项目中,基建项目、能源项目、商业项目及住宅项目的占比分别分别为25.3%、8.6%、44.0%及21.1%。尤其值得一提的是,截至2019年年底,达丰设备在中国参与50%以上的核电站项目及约60%的LNG接收站项目。



招股书显示,截止至2018到2020年财年的3月31日,达丰设备已经成功完成653个位于中国的项目,其中超过80%的项目由特级或一级EPC承建商授予。截止2020年6月30日,达丰设备有269个在建项目(即已获授但尚未完成的服务合约)及29个手头项目(即已获授但尚未开始的服务合约)。且在业绩期内,并无任何亏损项目。



多年的行业深耕及大量标志性的工程项目为达丰设备带来了不俗的业绩。招股书显示,2018财年至2020年财年,达丰设备营收分别为5.49亿元人民币(单位下同)、6.56亿元以及7.45亿元,年复合增长率为16.49%,2021财年一季度的收入为2.05亿元;期间内,公司净利润分别为5,106.9万元、6,833.6万元以及7,645.9万元(含所有上市有关的费用),年复合增长率为22.36%,2021财年一季度的净利润为2,759.9万元。近三年公司业绩平稳增长。



为配合国际发售,达丰设备与2家基石投资者订立基石投资协议。中联重科国际贸易(香港)有限公司及仁恒置地投资为达丰设备的基石投资者。其中,中联重科香港为中联重科股份有限公司的间接全资附属公司。中联重科先后在深、港两地实现上市,成为业内首家A+H股上市公司。中联重科作为全球头部高端重型装备制造企业,也是塔机的龙头企业。仁恒置地投资为一家于英属处女群岛注册成立的有限公司及主要从事投资业务,由新交所上市公司仁恒置地集团有限公司的主席、行政总裁兼控股股东钟声坚全资拥有。根据协议,基石投资者将以发售价认购总额约2.09亿港元的发行股份。



塔机租赁方兴未艾,上市助力进一步扩张



塔式起重机具有单价高、型号多、专业性强、操作难度大、安全风险高、运输成本高等特点。一般而言,多数建筑施工企业往往无力采购,即便有能力购入也会造成大量资金占用,增加生产成本,给企业带来巨大的经济压力。同时,自购塔机还会带来维修保养投入大、设备闲置以及富余人员等一系列后续问题,给建筑施工企业带来的较为沉重负担。



因此,下游企业多选择塔机租赁而非自购。公开数据显示,建筑施工企业自有塔式起重机的比例在20%左右,其余80%是由设备服务商提供。塔机租赁则是以“湿租”模式为主的外包服务。在湿租模式下,专业的塔机服务企业向客户提供塔机租赁服务过程中,还包含安装拆卸业务、维修服务,并配备操作机手。特种作业操作人员需具备操作证件才能上岗。湿租模式也对塔机行业跨区域高效资源调配能力提出更高要求。



作为塔机服务领域的领先者,达丰设备十余年来已在建筑业树立稳固的市场地位。按收益计算,达丰设备在2019年中国所有塔机服务供应商中排名第二。招股书显示,达丰设备的业务布局已由华东市场扩展至更多区域市场。目前,已经形成了以上海总部管理及运营业务为中心,并于北京及上海建立起3个区域运营中心,以及遍布全国的15个营运基地、40家营运分公司。此外,达丰设备目前已在合肥、无锡、太仓、重庆及东莞运营8个塔式起重机堆场。



2019年6月,达丰设备收购扬州一块面积约为94,310平方米的土地及配套物业,并正在成立扬州维修中心,作为公司高新技术价值转换与配件智能再制造的基地。良好的区域布局,也为达丰未来的业绩成长打开了想象空间。



招股书披露,达丰设备本次港股IPO募集资金在扣除发费用后,将主要用于购买塔式起重机,购买扬州维修中心的设备及进行基础工程,招聘更多具备特殊技能的员工、提升服务能力及竞争力,拨付营运资金等用途。



尤其是,达丰设备拟于未来三年内每年采购至少90台塔式起重机,尤其是起重能力高于200吨米的塔式起重机。预期购置的塔式起重机的单价将介于每吨米人民币5000元至人民币8000元,通过融资的方式来购买设备。



值得一提的是达丰设备的轻资产运营思路。事实上,近年来,达丰设备的轻资产租入塔机规模逐年增多,2016-2019年其租赁塔机占总量的比重分别为4.44%、9.00%、12.38%、10.47%,在总资产和负债均不增加的前提增加收入,进而使得资产回报率ROA得以提高。



在良好的业绩预期之下,达丰设备延续着与股东共享发展的传统。招股书显示,上市后,达丰设备拟将每年净溢利的不低于30%作为股息派付予公司未来股东。



可以预期,在资本助力+轻资产模式的加持下,达丰设备未来的扩张潜力巨大。特别是随着塔机和起重吨米数的增长,将助力将助力业绩进一步释放,带给股东更多回报。



塔机景气度延续, 市场格局将向龙头聚集



在稳增长、修复经济成为主要议题的大背景下,基建投资和房地产投资成为经济增长的稳定器。在2020年的政府工作报告提出,重点支持“两新一重”建设,即新型基础设施建设,新型城镇化建设,交通、水利等重大工程建设。去年年初,24个省市区公布未来的投资规划,2.2万个项目合计投资额达48.6万亿元。随着新投资项目投入开工建设,持续打开下游行业需求空间,拉动塔机行业的景气度持续超预期。与此同时,在国家政策的引导下,装配式建筑模式迅速发展,大中型塔机存在巨大的市场需求。



2016至2017年,国务院和住建部相继颁布《关于进一步加强城市规划建设管理工作若干意见》及《“十三五”装配式建筑行动方案》,对全国装配式建筑占新建建筑的比例提出要求:到2020年达到15%以上,至2025年达到30%,即在未来的五年内,装配式建筑需求存在翻倍的空间。



可以预期,随着城镇化的不断推进,建筑行业的转型升级以及国内大型央企国企采用设备租赁高效、低成本满足施工设备需求的资源配置方式,塔机租赁需求有望持续上升,特别是大中型塔机服务市场有望迎来快速发展期,面临广阔的蓝海市场。



中国工程机械工业协会建筑起重机械分会公开数据显示,2020年1-11月,行业整体增幅22%,预期全年将创下历史新高。弗若斯特沙利文预计,后续塔机服务市场将以7.9%的复合年增长率进一步发展,并于2024年达到1,488亿元。而中国目前仅约有20,000台适用于装配式建筑的大中型塔式起重机,至2023年,合适塔式起重机的需求缺口估计约为50,000至70,000台。可以预期,具备核心竞争能力、融资能力及扩张能力的达丰设备,除了能在即将到来的新一轮景气周期中获得更快的发展速度,也能在周期发展中脱颖而出,占据更多市场份额。





话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network