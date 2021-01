Tuesday, 12 January 2021, 11:07 HKT/SGT Share:

来源 CITIC Telecom International CPC Limited 中信国际电讯 CPC持续扩大东盟业务据点 全力支持企业拓展创新科技业务和智慧城市发展 全新增设吉隆坡和雅加达2个网关服务据点

进一步优化TrueCONNECT™ Hybrid (SD-WAN混合式软件定义广域网)及其他企业级云网方案

新加坡 , 2021年1月12日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司(香港交易所股份代号:1883)全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯 CPC」)欣然宣布,持续扩展TrueCONNECT™ Hybrid (SD-WAN混合式软件定义广域网)解决方案,透过在吉隆坡和雅加达增设2个网关服务据点,为东盟市场和客户带来进一步优化的托管式企业连接方案。



是次新增的SD-WAN网关服务据点由VMware 提供支持,并遵循中信国际电讯 CPC一直以来的原则和规格,预期可在高速发展的东盟市场中,解决和满足当地对创新、高性能,以及灵活的通讯信息技术(ICT)方案的需求。事实上,中信国际电讯 CPC早在2016年已将服务覆盖范围扩大至俄罗斯和东欧地区,为当地客户提供多元化综合的端对端托管式解决方案,包括MPLS网络服务、云计算及信息安全管理解决方案等。



透过进一步扩展TrueCONNECT™ Hybrid在东盟市场的业务领域和专业能力,中信国际电讯 CPC锐意迎合该市场的发展策略,支持当地的创新科技商业发展和协助实现当地智慧城市的计划。TrueCONNECT™ Hybrid目前在东盟市场拥有稳健的基础,服务范围覆盖吉隆坡、新加坡、河内、胡志明市、曼谷和雅加达六个城市。



中信国际电讯CPC产品开发及管理部高级副总裁蓝泰来表示:「我们持续探索市场发展的趋势,同时致力在核心重要的市场板块中充分满足客户的各种需求。目前TrueCONNECT™ Hybrid在全球15个国家共49个城市中,提供接近50个网关服务据点,当中有6个据点设置在东南亚地区。是次在马来西亚和印度尼西亚新设的2个服务据点,充分展现出我们对东盟市场客户的重视,并突显我们与VMware在SD-WAN合作项目上的无间合作及强大优势。我们相信透过新设的服务据点,能有助提高网络连接的质量、降低延迟和提升整体服务表现。」



TrueCONNECT™ Hybrid是一个托管式及高度安全的SD-WAN 连接解决方案,客户可善用带宽,达致良好成本效益及服务质量(QoS)。企业可弹性创建混合广域网,将多种接入技术整合至单一分集路径,大幅提升成本效益,充分发挥MPLS连接可靠性、安全性和高性能兼备的优势。此外,网络流量会被适时引导至更理想的网络路径,以提高性能并达到更大化效益。使用TrueCONNECT™ Hybrid有助客户提升业务灵活性、提高应用程序性能、优化带宽使用情况,并确保业务应用程序能无间使用。对于预算和时间较紧的企业来说,TrueCONNECT™ Hybrid无疑是更佳的选择;企业无需高额投资、增配额外IT人手或其他间接费用,亦无需调配IT人员亲到现场查察,便可多方位透视网络连接及使用情况、充分掌握网络流量、以及迅速部署及修复,大大提升业务及网络效能。



一直以来,东盟是世界领先的科技公司扩大实体业务的理想地区,越来越多来自世界各地的企业被东盟的优势所吸引,纷纷到相关地区作创业投资。而受惠于政治和法律的稳定及高度透明度,新加坡更吸引了跨国公司及全球科技先驱者踊跃投资,涉猎范畴包括投资商业房地产和创建新研究实验室等。是次在吉隆坡和雅加达新增设的2个网关据点,显著地提高TrueCONNECT™ Hybrid服务在整个东盟地区企业的覆盖及效能。



中信国际电讯CPC新加坡企业销售总经理Derek Ung表示:「东盟地区大多精通数码科技,并期待先进的科技产品和服务能带给他们崭新体验。然而目前在东盟的科技初创公司的数量相对仍然不足,因此,可以支持新兴业务和政府项目(特别是智能城市计划)的信息技术解决方案的发展潜力巨大,亦为我们和合作伙伴(例如VMware) ,与企业客户创造了三赢的契机。」



由东盟十国发起的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP),正在为世界上最大自由贸易区的经济贸易合作制定框架,重塑贸易未来,并推动企业利用亚太地区发展新机遇。分析研究 指出,在未来5年,东盟的数码经济可能有达至约3,000亿美元的巨大增长,涵盖移动通讯、电子商务、旅游、社交媒体、电讯业及医疗保健等智能产品和服务。当中医疗保健方面,由于东南亚国家普遍缺乏足够的医护资源,加上在新冠肺炎的社交距离限制影响下,市场相信远程医疗服务甚或与医疗保健相关的智能产品的需求将会大大提高。《东盟互联互通总体规划2025》 更预计透过移动网络、大数据、云计算及物联网等颠覆性技术广泛应用下,至2030年东盟每年的经济效益将达到6250亿美元。



科技持续为各行各业带来变革,Derek Ung补充指:「随着金融行业陆续采用崭新的网络连接及云计算技术来创新银行和投资服务,我们预期金融科技有着强劲的发展势头。另外,制造业亦是另一个将有突破性发展的行业,很多制造业公司已经计划把供应链迁移至或建立在东盟地区。通过新近的SD-WAN网关服务部署,我们已为东盟客户及锐意打入东盟市场的企业做好周全的准备。」



TrueCONNECT™ Hybrid新近部署在东盟的网关服务据点,有助中信国际电讯CPC为东盟企业客户提供更优质的服务承诺,确保网络维持高性能及可靠性。网络效能持续提升,对东盟地区新兴的数码业务及智能城市计划至关重要;例如全球企业在新常态下采用「Work From Home(居家办公)」的工作模式,高表现力的网络性能可确保数据可实时传送,并可助企业把业务应用程序及工作程序有效及稳定地迁移到云平台,实现业务数码化。



VMware SD-WAN 和 SASE 业务高级总监 Abe Ankumah 表示:「我们很高兴能与中信国际电讯CPC合作,支持他们向东盟客户提供TrueCONNECT™ Hybrid SD-WAN服务。VMware SD-WAN 网关是我们基础架构中独特而关键的一环,中信国际电讯CPC所部署的高性能网关服务据点能满足企业不同的网络连接要求,成为东盟地区企业强大的后盾。」



展望未来,蓝泰来对东盟的发展充满信心:「我们一直致力支持客户取得成功。有见东盟客户对弹性可靠的网络服务需求殷切,我们已计划在2021 年第 1 季起,将SD-WAN网关覆盖扩展到包括菲律宾在内的另外 10 个城市,确保客户能拥有高品质的使用体验。」



中信国际电讯CPC简介



中信国际电讯(信息技术)有限公司( “中信国际电讯CPC”)是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司(香港交易所股份代号:1883),公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案,包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案,为全球跨国企业提供可高度扩展的客制化方案,以满足他们特定的ICT需求。



中信国际电讯CPC的服务遍及全球,不论在东、西方地区均有在地优势,成为备受认可的“服务在地,连接全球”的信息技术方案伙伴,真正实践了“创新‧不断”的服务理念。作为数码世界赋能者,公司致力推动数码化,在主要市场积极发展信息技术,将人工智能、增强现实、大数据、物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的实际价值,持续为他们的业务发展带来更高的生产力、灵活性及成本效益,最终达致全球数码化。



作为香港早期获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017 ICT服务相关认证的服务供应商之一,中信国际电讯CPC业务版图覆盖全球,包括部分亚洲、欧洲及美国高增长市场的地区;超过140个网络服务据点、18个云服务中心、30个以上的数据中心及2个全天候的安全运作中心,承诺给予客户更优质的服务。



请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。



VMware 和 VMware SD-WAN均是VMware公司在美国及其他管辖区的注册商标或商标。文中提及的所有其他标志与名称可能是其各自所有者的商标。



传媒查询:

June Tay

中信国际电讯CPC

(65) 6692 8357

电邮:june.tay@citictel-cpc.com





话题 Press release summary



部门 电信运营商, 金融, Cloud & Enterprise, 广播,电视及卫星, Advertising & Media

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network