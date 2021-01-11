中汇集团（0382. HK）公布旗下学院转设成功，更名为「广州华商学院」



香港, 2021年1月11日 - (亚太商讯) - 粤港澳大湾区（「大湾区」）最大的民办商科高等教育集团中汇集团控股有限公司（「中汇集团」或「本集团」，股票编号：0382.HK）欣然宣布，旗下学院广东财经大学华商学院（「华商学院」）成功获批转设为独立设置的本科民办普通高等学校，正式更名为「广州华商学院」。华商学院顺利完成转设后，在办学层面及运营层面均对本集团产生有利影响。转设后办学自主性更强，办学模式、专业设置更灵活，为未来办学层次提升创造有利条件。同时，转设后可积极提升本集团的盈利能力及效率增值赋能。



（图：广东财经大学华商学院（「华商学院」）成功获批转设为独立设置的本科民办普通高等学校 正式更名为「广州华商学院」）



办学层面

传承华商品牌，谱写名校新篇

华商学院创办于2006年，秉持着「创百年名校，育华夏英才」的品牌理念，办学定位于应用型高等学校，肩负着为大湾区培养专业人才的使命，多年来专注提供商务相关课程，为大湾区持续输出人才。华商学院成功转设标志着本集团发展中一个新的里程碑，华商学院将以「广州华商学院」传承享负盛名的华商品牌，在另一梯度继续将华商品牌发扬光大，令学校品牌口碑获得持续稳健的健康发展。



转设成功反映高质量办学备受认可

华商学院积极响应国家号召，按照<<中华人民共和国民办教育促进法>>、<<普通本科学校设置暂行规定>>等相关法律法规，不断提高办学条件，提升办学质量，经过省高等学校设置评议委员评议结果，成为是次广东省4所成功转设学院的其中一所，印证了教育部对华商学院办学质量及层次的高度认可，以及对华商学院完善的内部治理，持续壮大的教师队伍，积极配合各方完善转设工作充满信心。



运营层面

突破收生规模，推动内生增长

本集团继宣布收购四川成都两所学校的好消息后，进入高速发展阶段，内生增长与外延并购并驾齐驱，大力发展全日制学历教育业务以及职业教育业务。转设后的华商学院预期会释放出更多优质学位，充分利用广东省庞大的学生生源和多层次全日制学历招生扩张的政策利好，积极扩大学生规模，为营收增长创造良好条件。同时，配合华商学院本科新校区四会校区第一期的投入使用，华商学院办学条件将得到大幅提升。



学籍管理费逐年锐减，成本结构高度优化

2020/21学年，华商学院支付予广东财经大学之学籍管理费约为人民币8,600万。转设完成后，2021/22学年后以广州华商学院名义招录新生将免付学籍管理费，广州华商学院仅为颁发广东财经大学华商学院学历学位的在校学生支付学籍管理费未来随之逐年递减，预期至2024/25学年，学籍管理费将减至零，对成本、毛利及盈利三个数字均有正面影响，节省的成本可使更多资源用于发展新课程、建设新校区、及寻求新收购，持续提升集团办学条件。



本集团积极配合国家推动独立学院转设工作，高度契合政策支持导向，推动国家教育公平和高等教育健康发展，成为独立学院成功转设的先头部队之一。同时，此次转设成功对本集团在办学及运营层面产生多梯度积极影响，大力提升集团营收并推动品牌影响力。转设后，华商学院依然会与广东财经大学保持良好持续的合作关系，合作内容包括共建研究院、对外社会服务等。展望未来，本集团会致力于保障转设过程中日常教学有序进行，并严格按照转设方案，积极配合各方做好各项转设工作，持续以「创百年名校，育华夏英才」的品牌理念作育英才，回馈广大学生、家长及投资者们。



关于中汇集团控股有限公司

中汇集团控股有限公司（「中汇集团」或「本集团」，股票编号：0382.HK）为粤港澳大湾区（「大湾区」）最大的民办商科高等教育集团，及教育行业中拓展国际市场的早期先行者。截至目前，本集团的在校学生人数超6.2万人，旗下拥有7间国内外学校。



于中国，本集团目前于广东省运营两家中国民办高等教育机构，即本科院校广东财经大学华商学院（现更名为「广州华商学院」）及大专院校广州华商职业学院，以大商科、大健康及IT为主要课程设置战略重点，截止目前，在校人数为38,351人；于2020年12月4日，本集团已有的位于大湾区的中国校网拓展至发展潜力巨大的成渝一体化区域经济带，收购位于四川省四川城市职业学院及四川城市技师学院两所学校，两所学校全日制在校学生人数共约2.4万人。



于海外，本集团于澳大利亚运营一家经澳大利亚技能质量署ASQA许可的民办职业教育机构，即澳洲国际商学院（Global Business College of Australia或GBCA），提供职业教育课程和其他非学历短期课程，澳洲国际商学院是经澳大利亚政府批准的首所中国国际教育机构。本集团亦于2019年12月收购了一间经新加坡教育部EduTrust权威认证的民办职业教育机构，即新加坡中汇学院（Edvantage Institute (Singapore)或EIS）（前称NYU Language School），提供长短期语言培训课程及各类文凭及高级文凭课程。此外，2020年上半年，本集团旗下澳大利亚中汇学院（Edvantage Institute Australia或EIA）获得澳大利亚高等教育质量与标准署TEQSA认证和许可，是本集团旗下第一间同时提供及颁发本科和硕士学位的高等教育机构。







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