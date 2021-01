Friday, 8 January 2021, 15:00 HKT/SGT Share: 汇壹顾问获Amin Rajan教授加盟 担任资深顾问 - 发展调研平台以加强资产和 财富管理咨询服务 为客户创造更大价值

香港,伦敦, 2021年1月8日 - (亚太商讯) - 总部设于香港的独立传讯顾问公司汇壹顾问(Paradigm Consulting)今天宣布,英国经济学家、调研机构CREATE-Research(下称“CREATE”)首席执行官Amin Rajan教授将加盟并担任资深顾问。







Rajan教授在机构投资领域具有丰富经验,从事行业趋势相关的咨询、调查及研究工作逾20年。他具有对行业的深入洞见,曾为全球众多金融服务企业及公司提供调研和咨询服务。同时,Rajan教授也经常为多家知名国际金融媒体撰写评论文章,其分析观点获得广泛引述。



CREATE的网络汇聚众多杰出的研究人员,并长期为环球银行、基金经理、跨国企业,及包括欧盟、经济合作与发展组织、国际劳工组织等在内的国际组织提供咨询服务。Rajan教授的加盟,标志着CREATE与汇壹顾问开启正式合作新篇章,致力于为中国内地、香港及英国市场的客户提供调研咨询服务。



Rajan教授表示:“近年来,资产管理行业的发展取得长足进步。一方面中国内地持续加大对海外资产管理人的开放程度,另一方面,中国资产管理人也致力于推动国际化发展,为行业提供了绝佳的双重发展机遇。我期待与汇壹顾问携手合作,帮助有需要的企业和机构,运用国际视角,为亚洲机构投资者提供新兴资产配置模型的观察和洞见。”



汇壹顾问常务总监聂国添表示:“我们非常欢迎Rajan教授加盟,并期望双方开展长远和持久的合作。他的丰富经验和业界声誉将为我们的客户及公司在研究服务这一重要领域,带来全新的见解。企业环境、社会和公司治理(简称ESG)投资的重要性在中国内地和香港市场日渐凸显,将成为我们新阶段的发展重点,而与ESG投资相关的研究和传讯工作,更将会是双方开启合作的一大领域。”



汇壹顾问常务总监林慧仪表示:“随着中国金融市场,尤其是资产和财富管理行业的持续开放,本次合作恰逢其时。中国企业正越来越重视ESG相关事宜,也更关注如何在此议题上进行有效传播和获得正面报导,我们期待在该领域为客户带来创新和领先的洞察和建议。”



此外,在Rajan教授的领导下,CREATE将协助汇壹顾问加强其调研和内容策略团队的实力,为企业客户提供更佳的传讯服务。汇壹顾问成立于2014年,是一家总部设于香港的独立传讯顾问公司,提供传讯策略、媒体关系管理、内容创作及数码传讯等咨询服务。此次设立的研究服务,将为来自金融、科技及专业服务等行业客户创造更多元价值。



关于CREATE-Research

CREATE-Research是位于英国的独立研究机构,专门从事全球投资行业中的战略变革及新兴资产配置模型的研究。公司长期为知名金融机构及国际企业担任研究项目顾问,并与来自欧洲及美国的资深顾问及决策者紧密合作。相关研究成果多刊登或使用于顶尖期刊杂志报告及国际活动,获传媒广泛关注。详情请浏览 create-research.co.uk.



关于汇壹顾问(Paradigm Consulting)

汇壹顾问是一家迅速成长的独立企业传讯顾问公司,创办成员来自伦敦和香港。植根于香港,汇壹顾问已发展为值得信赖和重视的国际业务伙伴,为客户提供传讯策略、企业声誉和危机管理、媒体策略及关系、内容创作及数码传讯等服务,并为金融服务、科技、专业服务等行业的客户提供服务。汇壹顾问为GlobalCom PR Network的成员,详情请浏览 paradigmconsulting.com.hk.



