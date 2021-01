Thursday, 7 January 2021, 17:02 HKT/SGT Share: 招金矿业荣获金港股“最佳ESG奖”及“最佳IR团队奖”两项殊荣

香港, 2021年1月7日 - (亚太商讯) - 2021年1月6日,在深圳举办的“2021资本市场年会暨第五届金港股年度颁奖盛典”上,招金矿业股份有限公司凭借在ESG上的积极行动和投资者关系工作的突出表现荣膺第五届金港股“最佳ESG奖”及“最佳IR团队奖”两项殊荣。



多年来,招金矿业积极践行ESG理念,履行社会责任,将绿色矿业的理念与实践贯穿于对矿山资源开发利用的全过程,打造股东、政府、职工、社区“四方满意”型矿山取得积极成效,推动了企业价值和社会价值的协同发展。同时,公司注重同资本市场的沟通互动,顺利推进了H股“全流通”、员工股权认购计划等一系列资本运作事项,为公司价值创造和价值实现提供有力保障。



“金港股”上市公司评选活动,由国内领先的港美股资讯门户智通财经和同花顺财经共同主办。目前,“金港股”已行至第五届,超过20万亿港元市值企业参与,受到超过600万港美股投资人瞩目,并有200多家媒体参与全程报道,形成全球主流财经媒体覆盖,已成为全球最权威的港股上市公司评选,其风向标意义得到全球投资者广泛认可。该项评选活动由多位经济学家、多家香港知名券商及顶级投资人士、资深财经媒体团队组成的专家评审团对参评公司过往一年的业绩、股价涨幅、股票活跃度、社会责任、信息合规等进行研究筛选和权重评分,遴选出最终获奖名单。此次活动参评的港股上市公司达700多家,总市值相当于整个港股市场总市值的1/2,超过9成为港股通企业。



此次招金矿业获得金港股“最佳ESG奖”及“最佳IR团队奖”,彰显了一年来公司在环境、社会责任和公司治理方面突出表现,进一步提升了公司在国际资本市场上的品牌知名度和影响力,标志着公司持续稳健的经营业绩、严谨务实的企业治理以及良好的投资者关系获得了投资者和市场的认同。







