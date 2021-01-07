Thursday, 7 January 2021, 14:33 HKT/SGT Share: 中广核矿业有限公司喜获金港股「最佳CEO奖」及「最佳能源与资源公司」称号

香港, 2021年1月7日 - (亚太商讯) - 香港主板上市产量最大的铀业集团 —— 中广核矿业有限公司（股份代号：1164.HK）喜获第五届金港股 「最佳CEO奖」及「最佳能源与资源公司」称号。







「金港股」自2016年第一届评选以来，行至2020年第五届，已成为备受瞩目的港美股盛宴，更是中国商业领袖思想激荡的盛会。专家评审团由多位经济学家、多家香港知名券商及顶级投资人士、资深财经媒体团队组成，就参评公司过往一年的业绩、股价涨幅、股票活跃度、社会责任、信息合规等进行研究筛选和权重评分，25项大奖最终出炉。中广核矿业凭借稳健优异的业绩表现及高效的执行战略荣获「最佳CEO奖」及「最佳能源与资源公司」称号。



中广核矿业 (1164.HK) 作为港股投资天然铀的唯一目标，是中国广核集团海外铀资源开发、投融资的唯一平台，主营业务为天然铀资源开发和贸易，是中国唯一一家纯铀业上市公司，也是全球唯一一家背靠核电集团的纯铀业上市公司。中广核矿业拥有全球最低成本矿山资产，优质的矿山资产是矿业公司的价值所在，拥有的在产铀矿项目和待开发铀矿项目的成本均在全球所有项目排名的前1/3和1/4。中广核矿业位于产业链的最前端，在产品贸易投资领域具有先天优势，同时在产和待产项目中具有极大的成本竞争力。



中广核矿业总裁兼执行董事安军靖先生表示：「虽然全球经济在2020年遭受重挫，但对于天然铀产业来说，随着世界第三代核电建设浪潮的到来，天然铀价格的走强将利好公司经营和未来的发展，有助于公司收入和利润的增加。2021年，公司一方面将加快推进哈萨克新铀矿项目的并购，并促成项目在2021年6月底前完成交割，同时公司将合理安排天然铀采购及谢米兹拜伊铀合伙企业及奥尔塔雷克合伙企业旗下铀矿包销产品的销售，控制运营成本。未来，中广核矿业将继续在市场寻找优质铀资源的投资机会，持续扩大所控制低成本铀资源规模和年度产能，为各位股东持续创造长远价值。」



关于中广核矿业有限公司

中广核矿业有限公司是中国第一、全球第三大核电集团的中国广核集团下属上市子公司，亦是中国广核集团旗下海外铀资源开发的唯一投、融资平台，是香港主板上市产量最大的铀业集团，股份代号1164，主要业务为核能企业使用的天然铀资源的开发与贸易。



如欲获得更多中广核矿业数据，请浏览公司网站：http://www.cgnmc.com/



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