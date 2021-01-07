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Thursday, 7 January 2021, 13:16 HKT/SGT
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来源 China Tianbao Group Development Company Limited
中国天保集团荣获金港股「最佳地产公司」大奖

香港, 2021年1月7日 - (亚太商讯)  - 中国河北省涿州市知名房地产开发商及建筑公司 ── 中国天保集团发展有限公司（「中国天保集团」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：1427.HK），欣然宣布公司在2021年1月6日荣获金港股「最佳地产公司」大奖。


中国天保集团荣获第五届金港股「最佳地产公司」大奖


本次「金港股」由国内领先的港美股信息第一平台智通财经和同花顺财经共同主办，专业财经路演直播平台「大路演」提供全程路演支持，全球金融市场数据及基础设施提供商路孚特提供数据支持。「金港股」自2016年第一届评选以来，行至第五届，已登顶年度最大港美股盛宴，更成为中国商业领袖思想激荡的盛会。

「第五届金港股年度评选」经历了长达2个月的严格筛选，吸引了超过1,000家港股上市公司参会报名，既涵盖金融、汽车、工业制造、地产等传统产业，又囊括通信、芯片制造、互联网、医疗医药等引领中国经济转型的新兴产业，总市值超过20万亿港元，登陆亚洲之巅，相当于整个港股市场总市值的1/2以上，超过9成为港股通企业。超过200家银行、证券、保险、信托、资管等金融机构、上千位专业投资者出席了本次活动。

其中「最佳地产公司」旨在表彰公司治理结构健康、行业地位显著、主营业务良好，能为投资者提供持续、稳定价值回报的房地产港股上市公司。中国天保集团在登陆资本市场后，实现连续两度发放业绩盈喜，业绩表现异常突出。此次中国天保集团获得「最佳地产公司」奖项，是对中国天保集团极大的鼓励，更是一种鞭策。

未来，中国天保集团将深入践行建筑先行、地产跟上的拓展策略，立足涿州市及北京的卫星城，加强与地方政府机构及房地产商合作建筑承包项目，充分发挥集团双板块的协调效应，不断扩大房地产开发业务，发挥更大的潜力。



话题 Press release summary

部门 金融, 业务
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