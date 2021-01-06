日清食品投资中国冷冻面市场



香港, 2021年1月5日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）公布初步投资在中国顺德厂房建设冷冻面的生产及储存设施。这是集团首次在国内投资生产及推出冷冻面，这不仅令其产品组合更加丰富，同时能捕捉国内市场对冷冻食品及优质面食的殷切需求。该等设施即将于本月投产，产品于2021年首季上架。



日清食品首次在国内生产的冷冻面将于2021年首季在北京及成都上架。这是日清食品与日本人气拉面店「博多一幸舍」合作推出的新产品，共有两款地道日式口味 ─ 博多豚骨风味拉面（图片一）及香辣豚骨风味拉面（图片二），以浓郁的豚骨汤底配以日式叉烧及蔬菜。



这亦是集团首次在国内引入日本的「冰冠制法」生产技术。这技术利用冰块包裹面条，就像套在冰袋一样，面条的原味、湿润和嚼劲得以保存。只要将面条直接连专用袋放入微波炉加热三分半钟，冰块便会融化并将面条蒸熟，消费者便可安坐家中，享用到正宗的日本拉面。



首批冷冻面产品是日清食品与日本人气拉面店「博多一幸舍」合作推出的两款正宗日式口味 — 博多豚骨风味拉面及香辣豚骨风味拉面。两款拉面均以浓郁的豚骨汤底配以日式叉烧及蔬菜，将率先于北京及成都的 7-Eleven 独家发售。此外，集团以「日清食品」品牌推出的冷冻面将于年内于全国的中高档超级市场发售。



日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆先生表示：「日清食品会在2021年继往开来，通过不断创新继续提升核心方便面产品质素，并会推出新构思以扩展业务。随着中国消费者对冷冻食品及优质方便面的需求持续增长，日清食品善用优势以高质冷冻面捕捉不断增长中的市场。未来，我们将继续投资及与更多日本拉面店合作开发新口味，并采纳新的元素以满足消费者的需求，实现可持续业务增长，为股东带来丰厚的回报。」



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司(「集团」；股份编号：1475) 为一间在香港及中国知名的食品公司，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱，并为香港最大的方便面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在华东及华南的一线及二线城市。



日清食品被纳入8项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生消费品制造及服务业指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非AH股公司指数及恒生小型股 (可投资) 指数。详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。



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