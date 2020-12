Monday, 28 December 2020, 18:46 HKT/SGT Share: 上海集优:私有化投票将至 小股东可留意

香港, 2020年12月28日 - (亚太商讯) - 港股市场因外部环境,本年度较为动荡。或受市场情绪影响,年初至今已有18家公司宣布私有化。据悉,上海集优(02345.HK)将在元旦后(2021年1月11日)召开临时股东大会和H股股东大会,以供股东考虑并酌情批准包括合并在内的事宜,下周二(1月5日),将截止递交H股过户文件以取得会议出席及投票资格。目前对于手持股票的中小股东来说,该如何参与投票、私有化成功后,如何获取现金等,都与中小股东的切身利益息息相关。



上海集优属于H股公司,根据中国法规定,H股公司不适合协议安排形式,故此次采用吸收合并的方式。要通过此次私有化,公司在临时股东大会上,需取得至少三分之二参与投票的独立股东投票同意;H股股东大会上,需有不少于75%的H股独立股东投票赞成,不多于10%的H股独立股东投票反对。完成上述条件后,合并协议才能生效,公司将申请自愿撤回H股上市地位。



关键时间节点 香港时间 关键事项

递交H股过户文件截止时间 2021年1月5日下午4时三十分 递交股份过户档以取得会议出席及投票资格

临时股东大会时间 2021年1月11日上午9时正 就私有化相关事宜进行投票

H股股东大会时间 2021年1月11日上午10时正 就私有化相关事宜进行投票

获得注销价资格截止时间 2021年1月14日下午四时三十分 递交过户文件以获取注销价资格

预期从联交所退市生效日期(倘若生效) 2021年1月20日



若股东无法亲身出席投票,可将综合文件中的代表委任表格按照其上印备的指示填妥及签署交回指定地点进行投票。



1)就上海集优临时股东大会适用的代表委任表格而言,不迟于2021年1月10日(星期日)上午九时正交回上海集优H股股份过户登记处(就上海集优H股股东而言),地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼;或上海集优的董事会办公室(就上海集优内资股股东而言),地址为中国上海市虹口区松花江路2747号南四楼。

2)就上海集优H股股东大会适用的代表委任表格而言,不迟于2021年1月10日(星期日)上午十时正交回上海集优H股股份过户登记处。



对于通过托管银行、证券公司持有股票的股东而言,可及时联系托管银行和证券公司,了解投票程序,留意截止时间,办理股东大会投票事宜,避免煮熟的鸭子插翅而飞。





