辰林教育收购江西文理技师学院



香港, 2020年12月24日 - (亚太商讯) - 辰林教育集团控股有限公司（「辰林教育」或「公司」，股份代号：1593）欣然宣布，公司完成收购江西文理技师学院 ，进一步扩大公司的学校网络及覆盖范围，增加学生总数，提高盈利能力，亦将与江西应用科技学院形成强大的协同效应。



于2020年12月23日交易时段后，买方、卖方、目标公司及江西文理技师学院订立收购协议。收购事项完成后，公司将拥有江西文理技师学院的全部股权，并将控制江西文理技师学院的全部学校举办者权益，目标公司及江西文理技师学院将根据合约安排以本公司的附属公司列账。



江西文理技师学院为专门在中国江西省提供职业教育服务，为专门培训中、高级技工、预备技师的全日制职业院校。该校提供超过10种教育课程，包括计算机广告制作、室内外设计、幼儿教育、汽车维修、模具设计、电子商务与新媒体、计算机网络应用、计算机应用与维护、计算机信息管理、焊接加工、美容美发、机床切削加工及护理。目前约有5,400名学生。



该收购体现了辰林教育提升区域市场渗透率的策略。是次收购将有助扩大集团于江西省的影响力及提升其声誉，符合集团的业务策略及股东的整体利益。



关于辰林教育集团控股有限公司

辰林教育是江西省领先的民办高等教育供货商之一，于江西省南昌市营运一所名为江西应用科技学院的民办大学，提供本科专业及专科专业，亦提供多元化的教育相关服务。



辰林教育的教育宗旨是为中国的城镇建设与管理培养高层次、高技能、创新型和应用型人才，致力于为其学生提供卓越的民办高等教育，并提供涵盖了范围广阔、以市场为导向的研究领域及职业培训，其中包括国际商务、电子商务、物流管理、物联网工程、土木工程、软件工程、机械制造及自动化和机器人工程。除了大学营运所得收入外，辰林教育亦提供多样化的教育相关服务，并为其业务贡献了可观收益。辰林教育的教育相关服务主要包括了实习管理服务，导修及课程管理服务。



此新闻稿由博达浩华国际财经传讯公司代表辰林教育集团控股有限公司发布。



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