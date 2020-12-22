Tuesday, 22 December 2020, 20:45 HKT/SGT Share: 中邦园林环境股份有限公司（1855.HK）宣布全球发售

香港, 2020年12月22日 - (亚太商讯) - 中国东三省成熟的园林及生态修复项目服务提供商中邦园林环境股份有限公司(“公司”，及其附属公司统称“集团”，股份代号：1855) 宣布全球发售及于香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板上市之详情。



中邦园林环境股份有限公司是次全球发售股份数目为68,750,000股（包括55,000,000 股新股份及13,750,000股待售股份，并视乎超额配股权而定），其中6,876,000股（可予重新分配）为香港公开发售股份数目，61,874,000股（包括48,124,000 股新股份及13,750,000股待售股份，并视乎超额配股权而定及可予重新分配）为国际配售股份数目。发售价范围不高于每股发售股份2.42港元及预期不低于每股发售股份 1.90港元。



是次香港公开发售于2020年12月22日(星期二)开始，至2020年12月28日(星期一) 中午12时正(网上e白表申请于上午11:30分)截止。公司之股份预期将于2021年1月6日（星期三）开始于香港联交所主板开始买卖。股份将以每手2,000股为单位进行买卖。



假设发售价为每股发售股份2.16港元（即所述范围每股发售股份1.90港元至2.42港元的中位数）并假设超额配股权并未获行使，估计将自全球发售收取的所得款项净额为约63.0百万港元（经扣除包销佣金及有关全球发售的其他估计开支）。公司拟将全球发售所得款项按以下方式应用：



- 约14.8%或9.3百万港元预期将用于在北京、上海及重庆成立地区设计办事处，包括租用办公场所、购买办公用品和设备及招聘人员的开支，以切合集团于该等地区的业务扩张；

- 约23.7%或15.0百万港元预期将用作即将开始的长春动物园项目的建设工程的前期成本，集团获授总合约金额约人民币78.0百万元，以为长春动物园新址提供园林建设工程；

- 约26.1%或16.4 百万港元预期将用于投资乌兰浩特市天骄天骏旅游开发有限公司，该公司为集团与乌兰浩特市地方政府设立以负责神骏山项目的融资、开发、运营及维护的PPP模式下的项目公司；

- 约7.4%或4.7百万港元预期将用于购置集中化的ERP系统，以提升集团的信息科技能力及项目执行效率；

- 约18.0%或11.3百万港元预期将用于偿还集团将于二零二一年八月到期的人民币30百万元银行贷款，待偿还银行贷款主要用于拨付集团的营运资金；及

- 约10.0%或6.3百万港元预期将用作集团的一般营运资金。



倘发售价厘定为每股发售股份2.42港元（即指示性发售价范围的最高位并假设超额配股权并未获行使），则所得款项净额将增加约13.6百万港元。公司拟按比例将额外所得款项净额用作上述用途。倘发售价厘定为指示性发售价范围的最低位，即每股发售股份1.90港元，公司收到的全球发售所得款项净额将减少约13.6百万港元。公司计划按比例下调用于上述用途的所得款项净额。



中国通海企业融资有限公司为是次独家保荐人，中国通海证券有限公司为是次全球发售之独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。民银证券有限公司、申万宏源融资（香港）有限公司、西证（香港）证券经纪有限公司、浦银国际融资有限公司，为是次全球发售之联席账簿管理人及联席牵头经办人。中州国际融资有限公司、艾德证券期货有限公司、千里硕证券有限公司、伟禄亚太证券有限公司、新城晋峰证券有限公司，为是次全球发售之联席牵头经办人。







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