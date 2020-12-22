Tuesday, 22 December 2020, 08:41 HKT/SGT Share: 国美零售如期偿还4.98亿元债券 充裕资金储备助推战略转型

香港, 2020年12月22日 - (亚太商讯) - 中国零售业走过轰轰烈烈的互联网化浪潮，如今新零售模式日臻成熟。国内各大零售企业也都在变革、创新中寻找自己的价值和站位。







这其中，行稳致远34年，国美零售（00493-HK）依然站在零售业的头部阵营。历久而弥新，三十多年打磨出的国美品牌已经深入到国人内心，为国美带来一个其他企业可望而不可及的品牌影响力。



经历互联网洗礼，从内打破，国美零售成功转型“家·生活”新零售平台。在完成线上线下新零售基础建设投入后，公司已开启了第二轮战略转型，打造“线上线下双平台”的开放共赢模式，重塑新零售。



事实上，历经多年与互联网科技“碰撞”，国美零售悟出更多经验和真理，不得不说国美很懂新零售！



在2020年岁末之际，资本市场“暴雷”不绝，方显国美零售扎实的发展定力。



年底暴雷多，国美零售稳守营盘显定力



年底债市圈可谓炸开了锅。多家知名企业债券违约，让投资者惊掉下巴。原来让资本市场看好的“浓眉大眼”的企业，竟然也“暴雷”，不得不让人放慢脚步，重新审视投资标的。



在这种大背景下，更突显国美债券的健康可控。2020年上半年，集团全额偿还本息总额约4.78亿美元的海外债券后仍保持资金充裕。



2020年中期财报显示，截止到报告期末，国美持有的现金及现金等价物约为114.37亿元，比2019年末的81.87亿元增加39.70%。



昨日公司发布公告，18国美01债券到期，公司已全部赎回约4.98亿元。



在债券“暴雷”期，国美债券回售、续期稳步推进，表明公司既有充足的现金流推进未来业务的持续发展，又表明投资者对国美的认可和长期加持。



今年11月2日，公司以约449万港元从市场回购股份500万股，这也凸显了公司强劲的资金实力和管理层对未来发展的坚定信心。



充裕的资金链，是国美应对外界危机有效的风险管理，更是公司三十多年来走过风风雨雨练就的紧急应变能力，既可以折射出国美作为行业龙头的实力、能力，更为公司可持续发展夯实资金储备。



行稳致远34年，铸就国美零售平台领先优势



从国内最大的线下家电零售商之一，到国美零售双平台，在长达34年的时间长河里，国美不断打破与蜕变，以内生驱动力实现今天的蝶变和新生。



1987年元月初，国美电器还只是北京一家以经营各类家用电器为主的小店。2019年公司就拥有了2600+门店。



上市转型两不误，公司于2004年顺利对接香港资本市场，实现上市夙愿。在互联网浪潮下，公司还转型线上，开辟电子商务网站国美在线。



触网之战，转型新零售，在一些未知的商业模式融合上风雨如晦，国美却坚定不移，走在改革前列。



2017年国美提出“家·生活”战略，从传统的“家电零售商”向以“家”为核心的整体解决方案提供商、服务解决商和供应链输出商转型，为消费者提供涵盖家电、家装、家居和家服务的一体化方案。



同时，公司利用互联网科技赋能线上线下深度融合，创新商业模式“共享零售”，以技术进步迎接消费升级，推动中国零售业变革至新零售模式。



所谓新零售模式，简而言之，就是通过线上服务、线下体验和现代物流深度融合的模式。新物流减少库存，减少囤货量。这样，更多的用户就不用担心质量和售后问题，也可以极大地提高客户满意度。



在打通整个零售生态上，国美通过社交电商美店、实体门店、国美APP的三端融合打造一个流量池，共享运营体系。



另外，集团还把全国2000多个仓库打造成一个中心仓、城市仓、门店仓的三级云仓体系，不断提升库存周转率。



2020年新冠疫情对各行各业造成冲击，家电零售业更为敏感。2020年上半年，社会零售总额及家电市场零售总额同比下滑明显。



据国家统计局数据显示，1—11月份，社会消费品零售总额351415亿元，同比下降4.8%。《2020第三季度中国家电市场报告》显示，今年前三季度，我国家电市场整体零售额规模为5792亿元，同比下降8.6%。



在零售低景气度下，国美零售平台显示出超强的抵御风险性和成长性，一些重要业绩指标实现逆势增长。



公司2020年中期财报显示，今年上半年，国美零售社群数量增长超过40%达到20万以上，触达用户增长超过65%达6600万以上。社群+国美APP的交易总额(GMV)增长超70%，单日GMV突破10亿元。



未来，预期国美将进一步深化升级“家·生活”战略，凭借其累积的巨大供应链和物流资源，在电器零售基础上，拓展更为广阔的商品和服务平台。



连横合纵，持续推进“双平台”战略



在未来发展上，国美的新零售模式清晰可见。持续围绕“家·生活”战略，通过线上赋能线下多场景体验和运营模式，致力于成为领先的数字化本地生活服务商。



扑面而来的数字化时代，让新零售从线上线下对抗，转变为有机融合和全渠道资源共享。行业间的共生共创，跨界的纵横联合成为新语境下的竞争精神。



在横向上，国美成功连横，自2020年4月以来引入拼多多、京东作为战略合作伙伴。国美积极开放，与京东共享供应链，联合开启300亿元采购计划，有效增厚国美生态圈。好风凭借力，截至中期，国美在前两者平台GMV增长超过100倍。



在纵向上，国美加强与上游供应商的合作力度，基于供应链选品能力，通过反向定制，为消费者提供差异化产品。在与消费者的互动上，利用全员社群运营助推，结合线下专业化多场景的沉浸式体验，举办各类主题、不同规模的多场直播，累计观看人次过亿，其中4场超级直播累计实现销售额约25亿元。通过与不同品牌的强强联手，形成面向社区、家庭及个人的定制化产品和服务，大大提升了消费者对国美双平台的忠诚度和满意度。



秉承为消费者供应最称心的商品、为用户省每一块钱的初心，国美利用双平台全生态的协同能力，打造出国美对于商家低成本高转化的差异化运营优势，商户可以拿出更多的资金直接补贴到商品价格中，让利用户。



创新的直播带货模式已为国美的持续转型奠定了坚实的基础，而最近的 12.12 期间，国美通过“真选·乐得·上国美”主题活动迎来爆发。据了解，国美于 12.12 的销量超预期，线上赋能线下效果显著，整体 GMV 增长达 143%，多项业务实现高增长。国美全网订单数暴增 156%，全网销售增长 149%。此外，截至 12 月 12 日，国美九九会员数累计超 150 万，其中月卡会员超 100 万，年卡会员推出仅十天就突破 50 万。12.12数据充分展现了国美“家·生活”战略升级带来的赋能效果，并可为 2020 年末的消费市场及国美新零售模式持续发酵带来源源不绝的动能。



创新、进化、前行！国美双平台所构建的新零售模式城池日渐巩固，抗风险能力也得到证实。



随着新冠疫苗研发利好明朗，疫情风险进一步释放，全球尤其是国内宏观经济稳健上行，“双平台”护城河优势明显的国美也将迎来估值重修，释放潜在价值。





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