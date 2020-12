Tuesday, 22 December 2020, 08:41 HKT/SGT Share: 国美零售如期偿还4.98亿元债券 充裕资金储备助推战略转型

香港, 2020年12月22日 - (亚太商讯) - 中国零售业走过轰轰烈烈的互联网化浪潮,如今新零售模式日臻成熟。国内各大零售企业也都在变革、创新中寻找自己的价值和站位。







这其中,行稳致远34年,国美零售(00493-HK)依然站在零售业的头部阵营。历久而弥新,三十多年打磨出的国美品牌已经深入到国人内心,为国美带来一个其他企业可望而不可及的品牌影响力。



经历互联网洗礼,从内打破,国美零售成功转型“家·生活”新零售平台。在完成线上线下新零售基础建设投入后,公司已开启了第二轮战略转型,打造“线上线下双平台”的开放共赢模式,重塑新零售。



事实上,历经多年与互联网科技“碰撞”,国美零售悟出更多经验和真理,不得不说国美很懂新零售!



在2020年岁末之际,资本市场“暴雷”不绝,方显国美零售扎实的发展定力。



年底暴雷多,国美零售稳守营盘显定力



年底债市圈可谓炸开了锅。多家知名企业债券违约,让投资者惊掉下巴。原来让资本市场看好的“浓眉大眼”的企业,竟然也“暴雷”,不得不让人放慢脚步,重新审视投资标的。



在这种大背景下,更突显国美债券的健康可控。2020年上半年,集团全额偿还本息总额约4.78亿美元的海外债券后仍保持资金充裕。



2020年中期财报显示,截止到报告期末,国美持有的现金及现金等价物约为114.37亿元,比2019年末的81.87亿元增加39.70%。



昨日公司发布公告,18国美01债券到期,公司已全部赎回约4.98亿元。



在债券“暴雷”期,国美债券回售、续期稳步推进,表明公司既有充足的现金流推进未来业务的持续发展,又表明投资者对国美的认可和长期加持。



今年11月2日,公司以约449万港元从市场回购股份500万股,这也凸显了公司强劲的资金实力和管理层对未来发展的坚定信心。



充裕的资金链,是国美应对外界危机有效的风险管理,更是公司三十多年来走过风风雨雨练就的紧急应变能力,既可以折射出国美作为行业龙头的实力、能力,更为公司可持续发展夯实资金储备。



行稳致远34年,铸就国美零售平台领先优势



从国内最大的线下家电零售商之一,到国美零售双平台,在长达34年的时间长河里,国美不断打破与蜕变,以内生驱动力实现今天的蝶变和新生。



1987年元月初,国美电器还只是北京一家以经营各类家用电器为主的小店。2019年公司就拥有了2600+门店。



上市转型两不误,公司于2004年顺利对接香港资本市场,实现上市夙愿。在互联网浪潮下,公司还转型线上,开辟电子商务网站国美在线。



触网之战,转型新零售,在一些未知的商业模式融合上风雨如晦,国美却坚定不移,走在改革前列。



2017年国美提出“家·生活”战略,从传统的“家电零售商”向以“家”为核心的整体解决方案提供商、服务解决商和供应链输出商转型,为消费者提供涵盖家电、家装、家居和家服务的一体化方案。



同时,公司利用互联网科技赋能线上线下深度融合,创新商业模式“共享零售”,以技术进步迎接消费升级,推动中国零售业变革至新零售模式。



所谓新零售模式,简而言之,就是通过线上服务、线下体验和现代物流深度融合的模式。新物流减少库存,减少囤货量。这样,更多的用户就不用担心质量和售后问题,也可以极大地提高客户满意度。



在打通整个零售生态上,国美通过社交电商美店、实体门店、国美APP的三端融合打造一个流量池,共享运营体系。



另外,集团还把全国2000多个仓库打造成一个中心仓、城市仓、门店仓的三级云仓体系,不断提升库存周转率。



2020年新冠疫情对各行各业造成冲击,家电零售业更为敏感。2020年上半年,社会零售总额及家电市场零售总额同比下滑明显。



据国家统计局数据显示,1—11月份,社会消费品零售总额351415亿元,同比下降4.8%。《2020第三季度中国家电市场报告》显示,今年前三季度,我国家电市场整体零售额规模为5792亿元,同比下降8.6%。



在零售低景气度下,国美零售平台显示出超强的抵御风险性和成长性,一些重要业绩指标实现逆势增长。



公司2020年中期财报显示,今年上半年,国美零售社群数量增长超过40%达到20万以上,触达用户增长超过65%达6600万以上。社群+国美APP的交易总额(GMV)增长超70%,单日GMV突破10亿元。



未来,预期国美将进一步深化升级“家·生活”战略,凭借其累积的巨大供应链和物流资源,在电器零售基础上,拓展更为广阔的商品和服务平台。



连横合纵,持续推进“双平台”战略



在未来发展上,国美的新零售模式清晰可见。持续围绕“家·生活”战略,通过线上赋能线下多场景体验和运营模式,致力于成为领先的数字化本地生活服务商。



扑面而来的数字化时代,让新零售从线上线下对抗,转变为有机融合和全渠道资源共享。行业间的共生共创,跨界的纵横联合成为新语境下的竞争精神。



在横向上,国美成功连横,自2020年4月以来引入拼多多、京东作为战略合作伙伴。国美积极开放,与京东共享供应链,联合开启300亿元采购计划,有效增厚国美生态圈。好风凭借力,截至中期,国美在前两者平台GMV增长超过100倍。



在纵向上,国美加强与上游供应商的合作力度,基于供应链选品能力,通过反向定制,为消费者提供差异化产品。在与消费者的互动上,利用全员社群运营助推,结合线下专业化多场景的沉浸式体验,举办各类主题、不同规模的多场直播,累计观看人次过亿,其中4场超级直播累计实现销售额约25亿元。通过与不同品牌的强强联手,形成面向社区、家庭及个人的定制化产品和服务,大大提升了消费者对国美双平台的忠诚度和满意度。



秉承为消费者供应最称心的商品、为用户省每一块钱的初心,国美利用双平台全生态的协同能力,打造出国美对于商家低成本高转化的差异化运营优势,商户可以拿出更多的资金直接补贴到商品价格中,让利用户。



创新的直播带货模式已为国美的持续转型奠定了坚实的基础,而最近的 12.12 期间,国美通过“真选·乐得·上国美”主题活动迎来爆发。据了解,国美于 12.12 的销量超预期,线上赋能线下效果显著,整体 GMV 增长达 143%,多项业务实现高增长。国美全网订单数暴增 156%,全网销售增长 149%。此外,截至 12 月 12 日,国美九九会员数累计超 150 万,其中月卡会员超 100 万,年卡会员推出仅十天就突破 50 万。12.12数据充分展现了国美“家·生活”战略升级带来的赋能效果,并可为 2020 年末的消费市场及国美新零售模式持续发酵带来源源不绝的动能。



创新、进化、前行!国美双平台所构建的新零售模式城池日渐巩固,抗风险能力也得到证实。



随着新冠疫苗研发利好明朗,疫情风险进一步释放,全球尤其是国内宏观经济稳健上行,“双平台”护城河优势明显的国美也将迎来估值重修,释放潜在价值。





