蓝月亮上市 全渠道布局助其高速发展

香港, 2020年12月16日 - (亚太商讯) - 据星岛日报报导,近期最受瞩目的新股蓝月亮集团控股有限公司(下称「蓝月亮」或「公司」,股份代号:6993.HK)于今日正式在港交所挂牌上市。本次蓝月亮上限定价13.16港元,所得款项净额约95.76亿港元,国际发售及香港公开发售均获超额认购,中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、Citigroup Global Markets Limited及Merrill Lynch Far East Limited担任联席保荐人。







注重研发及销售策略 业务高增长



蓝月亮能够在家庭清洁护理行业建立起巨大的领先优势,主要得益于公司对产品研发的高度重视。公司自业务营运之初即已成立研发技术中心,并于2015年成立蓝月亮洗涤研究院,专门开发及评估洗衣产品及方法。于2020年6月30日,公司的研发技术中心有115名员工。截至同日,公司拥有一支由157名员工组成的研发团队,核心研发团队平均拥有约九年家庭清洁护理行业的相关经验。于最后实际可行日期,公司已于中国取得合共673个注册商标、152项专利及159项版权。



于2017年至2019年,公司来自在线渠道的收益大幅增加,主要来源于合作的电子商务平台数目增加、与平台合作更加紧密、在线渠道套装产品的销量上升以及公司成功的交叉销售策略。



全渠道布局 增量可期



根据弗若斯特沙利文报告,截至2019年,洗衣液在中国的渗透率为44.0%,远低于日本(79.5%)及美国(91.4%),可见中国洗衣液市场的未来增长潜力巨大。据预计,中国洗衣液市场渗透率到2024年将达到58.6%,行业规模到2024年将达到人民币515亿元。对标日本和美国渗透率水平,未来5年国内洗衣液市场有望达到 700-800 亿元。蓝月亮凭借着在线线下全渠道布局,有望充分受益洗衣液市场增量。



蓝月亮已成为中国主要电子商务平台的重点合作商家。近年来,公司不断拓展新兴在线渠道,与拼多多等社交电商、盒马等生鲜电商等新兴平台达成合作拓宽覆盖面,2019年已与82个电商平台达成合作关系。凭借丰富的平台资源,于2017年至2019年,公司在线渠道收益的复合年增长率为33.5%。公司的在线先发优势明显,未来有望持续保持在线渠道领先地位。



线下渠道方面,公司计划基于分销商对特定渠道的服务能力来优化及扩展其分销商网络,以加大对中国所有省份的大型城市的市中心地区乃至县、镇及村的深入渗透。公司计划积极拓展零售终端,加大覆盖不同类型的零售店铺,包括药房、化妆品店、母婴店及加油站。公司还将借助旗舰洗衣液产品的高品牌知名度,提高不同类别产品(包括家居清洁及个人清洁护理)的市场渗透。此外,公司的清洁顾问将继续于学校、小区及办公场所直接与消费者进行互动。互联网持续改变人们的沟通方式,蓝月亮计划对不同消费人群的营销策略进行优化及定制,以巩固其作为家庭清洁护理专家的品牌形象。



中国的家庭清洁护理市场前景广阔,凭借强大的研发实力及全渠道的战略布局,蓝月亮未来增量可期。上市后,蓝月亮有望在资本的助力下,继续拓展及升级产品种类,实现高速发展,并巩固公司于市场的领导地位。







