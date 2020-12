Wednesday, 16 December 2020, 08:40 HKT/SGT Share: 账面回报近110亿,联想控股十年砥砺,旗下联泓新科A股上市

香港, 2020年12月16日 - (亚太商讯) - 据投资中国网报道,2020年12月8日,联泓新材料科技股份有限公司(简称「联泓新科」,股票代码:003022.SZ)正式登陆A股。上市当天,联泓新科股价上涨44%。截止2020年12月11日收盘,联泓新科市值达198.08亿元(人民币,下同)。



联泓新科是一家新材料产品和解决方案供货商。作为联想控股股份有限公司(简称「联想控股」,股票代码:3396.HK)旗下新材料板块的主体企业,联泓新科专注于先进高分子材料和特种精细材料的生产、研发与销售,产品主要包括EVA、PP、EO及EOD等,广泛应用于光伏、线缆、鞋材、塑料、日化、纺织、建筑等多个领域,多个产品在细分市场份额领先。



联泓新科也是联想控股在战略投资业务板块的重要资产之一。凭借「战略投资+财务投资」独特的双轮驱动业务模式,联想控股覆盖产业领域广泛,同时也囊括了多家可独立分拆的子公司。



「从联想控股决定战略布局新材料伊始,就给联泓新科设定了很明确的定位与战略发展路径。比如联泓新科要向下游高端新材料、高附加值的产业链、创新链去延伸。」联想控股董事长宁旻表示,联泓新科的上市,既是对其团队十年耕耘的一种肯定,同时也为公司带来了持续更好更深更广精细化布局的契机。



聚焦「产销研一体化」,联泓新科年营收超50亿



基于「产销研一体化」的创新体系,联泓新科目前已取得了稳定领先的市占率。



根据金联创信息统计,公司是中国最大的薄壁注塑聚丙烯专用料供货商之一,2019年市场占有率近25%,年供应量约24万吨,稳居行业第一。比起第二名8.03%的市场份额,联泓新科建立了绝对优势。



此番强大竞争能力的背后,离不开公司工艺技术的先进性。



根据招股书,先进高分子材料和特种精细材料均属于技术密集型产业。经过多年的技术创新和生产实践,联泓新科在先进高分子材料和特种精细材料领域,特别是围绕甲醇制烯烃深加工产业链,开发、掌握了多项核心技术与核心生产工艺。在核心产品高效制备、清洁生产等方面形成了系列专有生产技术,包括乙氧基化技术、丙氧基化技术等。



截止IPO前,公司累计申请并获得发明专利23项,实用新型专利19项,正在申请的发明专利达42项。



沿着以客户需求为导向的策略,与国内同行相比,联泓新科产业布局独特,产业链条长,产品结构丰富。



目前,联泓新科已建成了独特的甲醇制烯烃深加工产业链,包括「甲醇-丙烯-聚丙烯专用料」、「甲醇-乙烯-乙烯-醋酸乙烯共聚物高端料」、「甲醇-乙烯-环氧乙烷-环氧乙烷衍生物」等三条子产业链,形成了先进高分子材料和特种精细材料两大业务板块,生产聚丙烯专用料、乙烯-醋酸乙烯共聚物高端料、环氧乙烷及其衍生物系列产品。



招股书显示,2017-2019年,公司综合毛利率分别为11.98%、13.84%和20.91%。2017、2018年、2019年及2020年1-6月,联泓新科营业收入分别为46.59亿元、57.95亿元、56.74亿元及26.09亿元;同时期内,公司归属于母公司股东的净利润分别为5519.7万元、2.29亿元、5.32亿元及2.30亿元。



在收入结构上,公司在华东地区的收入占比较高。报告期内,公司在华东市场的销售收入占主营业务收入的比例约70%。



而为了减少了甲醇价格波动对公司效益的影响,公司也在积极推进产业链延伸,通过参股上游甲醇制造企业新能凤凰,增强了主要原材料甲醇供应的稳定性。



此次IPO,联泓新科将共计16.1亿元的募集资金主要投向四大项目:其中,3.44亿元用于10万吨/年副产碳四碳五综合利用及烯烃分离系统配套技术改造项目,2.55亿元用于EVA装置管式尾技术升级改造项目,3.29亿元用于6.5万吨/年特种精细化学品项目,6.82亿元用于补充流动资金。



「募投项目建成投产后,公司产能将得到较大幅度的提高,有助于进一步提升运营水平,扩大市场份额,为公司高质量发展提供新动能。」联泓新科董事长郑月明表示,为了保持公司的盈利水平,联泓新科不仅通过募集资金投资项目提升整体效益,通过优化产品结构、开发并产业化高附加值的新产品,还将通过工艺改进、技术创新等措施降低运营成本,通过投资布局新业务培育新的利润增长点。



IRR近30%,「漂亮成绩单」背后:十年砥砺,拥抱长期价值



于联想控股而言,联泓新科不仅是其在先进制造领域战略投资中打出的重要一枪,也是象征其发展新阶段开启的代表作。



2010年,联想控股制定了「成为上市的投资控股公司」的战略目标,构建一个多元化的产业投资集团成为了联想控股的新方向。



于是,在财务投资之外,联想控股开始将触角伸向战略投资。而新材料领域,便是联想控股选定的行业赛道之一。



「我们当初选择这个行业也是下了很大的决心,因为对于联想控股而言,这是一个完全陌生的行业。而新材料领域需要重资产投入,回报周期也相对较长。」联想控股董事长宁旻回忆,之所以看好新材料行业,一方面是由于国家需要,另一方面也是相信联想控股可以依靠科学院的科研成果转化更广阔地开拓这个市场。



行业与公司确定了,接下来就是战略和人。2010年,联想控股引入郑月明作为联想控股新材料板块的领军人物,郑月明从零开始组建团队。



紧接着,依托中国科学院大连化物所的DMTO技术,在联想控股的全力支持下,郑月明团队在山东滕州建立了生产基地。



从2012年5月开工到2015年12月建成投产,仅仅两年半时间内,郑月明就带领团队创造了行业内同类大型项目建设周期最短、一体化开车一次成功和连续运行时间最长的记录,这在业内被称为「联泓速度」。



「数万个设备,无以计数的螺栓,一个焊缝没焊着或者一个螺栓没把紧都可能造成重大的延误。但我们把它做成了,有人问你是侥幸吗?那不是,没有那么多侥幸。这是一个硬仗。」郑月明感慨称。



显然,这是一项艰难且罕见的工程。而实现「联泓速度」的背后更是离不开联想控股的支持。



在郑月明眼中,这种支持不仅在于资金资源上的扶持,还体现在联想控股的品牌影响力与团队文化机制的感召力。联想控股定战略、建班子、带队伍领导力三要素的输出,对帮助联泓团队保持进取心、提高执行力、增强凝聚力起到了重要作用。



「包括联想控股的主要领导层与我们的投管团队,经常一起研究与复盘,中间都不知道经历了多少次。」郑月明记得,有一次联泓新科的战略会从下午两点一直开到晚上八点,饭也没吃。



在联想控股副总裁严乐平看来,这场硬仗能够打赢的支撑力还来源于郑月明团队与联想控股价值观与执行力文化的高度融合与一脉相承。



「十年前,那是一片荒土地。从一张蓝图到高地崛起,靠的就是联想控股内部特别强调的执行力文化,即要说到做到。确定好目标后,将目标阶段性分解,同时还不断复盘,如此长周期的坚持才催生出联泓不断创新的良好业务。」严乐平称。



十年砥砺前行,十载春华秋实。伴随联泓新科的成功上市,联想控股也迎来了超高回报的收益。



联想控股CEO李蓬透露,按照联泓新科当前的市值,联想控股的账面回报近110亿元,IRR水平将近30%。



「作为联想控股非常重要的核心资产之一,我们相信联泓未来的回报将不止这些。包括上市之后,公司的未来发展战略已规划地非常清晰。」李蓬强调。



聚焦中长期可持续,联想控股2021年启动战略3.0



分拆子公司独立上市,联想控股从来没有掩饰过自己的野心。可以说,包括联想控股自身的上市,都为这个计划做好了十足的准备。



以联泓新科举例。宁旻表示,联想控股在开始布局新材料行业时就已经为企业定下了未来单独上市的目标与计划。



很大程度上,联想控股能在资本市场如此「伸枝散叶」的原因或许应归功于其一直以来主张的「战略投资+财务投资」的双轮驱动发展模式,通过这样的业务发展模式,联想控股覆盖了企业各个发展阶段。



2001年前后,柳传志组建队伍正式进入财务投资领域,从君联资本开始,联想控股又接连创建了以并购投资为主要模式的大型PE机构弘毅投资及以早期投资与深度孵化为主要业务的天使投资机构联想之星,逐渐打造出了包含天使投资、风险投资、私募股权投资在内的完整投资产业链。



2010年前后,联想控股进行了大量产业布局,进入战略投资领域。当时,联想控股确定的投资逻辑第一是长期持有的;第二要在选定的企业当中作控制性的股东。



在经过十年的摸索和发展后,联想控股战略投资目标的选择标准,也愈发得清晰和明确了。李蓬介绍,在战略投资目标的选择上,首先要在中长期上能够成为联想控股的支柱型资产,「从行业选择上,我们希望目标的发展中长期能够与国家大势相吻合,而不是一个短期的热潮。」;第二是希望在被投的企业里边,联想控股能获得较大的股权比例,控制性股比或者是非常重要的股东;第三是被投企业基本面良好,有较好的核心管理团队,也就是联想控股一直强调的「事为先,人为重」。



用宁旻的话说,即是在联想控股的投资组合中,不同类型的企业扮演的角色不同,不同的板块也会在联想控股的整体战略中承担不同的职能与作用。但终归到底,有一个共同的标准是,投资组合要与联想控股的整体战略相匹配。



目前,联想控股通过战略投资已涉足IT、金融服务、创新消费与服务、农业与食品、先进制造与专业服务五大领域。据宁旻透露,2020年是联想控股2.0战略的收官之年,2021年联想控股也将启动3.0战略。据悉,未来,联想控股在助力存量业务转型升级或谋划退出的同时,也在考虑科技方向的新投入。





