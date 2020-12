Monday, 14 December 2020, 14:39 HKT/SGT Share:

来源 China Brilliant Global Limited 朗华国际集团公布最新业务发展情况 全面推动银行业务发展 实现多元化战略目标

香港, 2020年12月14日 - (亚太商讯) - 朗华国际集团有限公司 (「朗华国际集团」或「公司」,联同其附属公司统称为「集团」;港交所股票代号:8026.HK)欣然宣布,集团的非全资附属公司Brillink Banking Corporation Limited(「Brillink」)于二零二零年十二月四日,获得由阿斯塔纳金融服务管理局授予的,就Brillink于AIFC开展受规管金融活动的牌照(「牌照」)的原则上批准函(「原则上批准函」)。



根据原则上批准函,Brillink须于指定时间范围内满足阿斯塔纳金融服务管理局规定的若干条件及要求,方可获授牌照。获得牌照后,Brillink可于AIFC对非零售银行客户开展受规管活动,包括吸收存款、发放信贷、就信贷融资提供咨询、安排信贷融资以及提供货币服务。



凭借集团在开拓银行业务上的战略规划以及不懈努力,集团有信心Brillink能够在阿斯塔纳金融服务管理局规定的时间范围内满足该等条件及要求,并预计于二零二一年[第二季度]或前后,获得由阿斯塔纳金融服务管理局授予的牌照。



此外,集团为筹备于AIFC开始银行业务,邀请到行业专家曹彤博士加入本集团,担任Brillink的直接控股公司Brillink Fintech Limited的董事长兼执行董事,自[二零二一年一月一日]生效。曹博士是中国人民大学财政学本科及金融学硕士,东北财经大学金融学博士,并于美国亚利桑那州立大学师从诺贝尔经济学奖得主Edward Prescott,获得工商管理博士学位。曹博士拥有逾20年银行业从业经验,曾任职于中国人民银行、中国招商银行、中信银行及中国进出口银行,并曾担任微众银行行长。现任中国一家领先的金融科技生态系统企业瀚德金融科技控股有限公司的董事长。



同时,集团拟向CBGF董事会提名一名新董事,艾秉礼先生。艾先生毕业于西班牙IE大学,获得数字化转型与创新领导管理学硕士学位,于南昆士兰大学获得商业学士学位,并为澳洲会计师公会会员、香港会计师公会资深会员、香港董事学会资深会员、以及香港证券业协会永久名誉会长。艾先生于会计金融业拥有逾50年的经验。其于二零零七年六月获委任为安山金控股份有限公司(0033.HK)及于二零二零年五月获委任为泰加保险(控股)有限公司(6161.HK)的独立非执行董事。自二零一三年五月起直至其于二零一九年四月退任,艾先生为哈萨克斯坦斯坦ATF银行及其附属银行吉尔吉斯斯坦Optima银行的首席执行官及管理委员会主席以及监事会执行董事。艾先生现任哈萨克斯坦斯坦的第五大银行ATF银行的监事会非执行董事。于二零一八年二月,艾先生获委任为哈萨克斯坦斯坦国家主权财富基金及国有控股公司Samruk Kazyna监事会主席的顾问。随后于二零一九年五月,艾先生获委任为哈萨克斯坦斯坦国家石油公司Kaz Munay Gas的非执行董事。此外,艾先生亦曾担任哈萨克斯坦斯坦国家银行全资附属公司「Single Accumulative Pension Fund」的独立非执行董事、金旭证券有限公司的创始人及常务董事、安达信公司的合伙人,以及德勤‧关黄陈方会计师行的合伙人。



朗华国际集团主席兼执行董事张春华先生表示:「集团对AIFC作为中亚主要金融枢纽的未来潜力及发展持乐观态度,并期望其可在「一带一路」地区以及大湾区发挥重要作用,尤其在贸易及供应链融资方面。是次能够顺利获得由阿斯塔纳金融服务管理局授予的牌照原则上批准函,让我们对开拓银行业务更有信心。



同时,我们也很高兴,曹彤博士以及艾秉礼先生能够加入我们的团队,与我们并肩作战。相信两位在银行业领域以及金融行业的经验将有利于集团的银行业务的未来发展。未来,我们会继续推行有效的多元化业务战略,大力推动银行业务的发展,使集团能够保持可持续发展。」



关于朗华国际集团有限公司

朗华国际集团有限公司 (「朗华国际集团」) 于1989年在开曼群岛注册成立,并于2000年3月在香港联合交易所GEM上市。 自2018年以来,朗华国际集团不断重组业务,使其收入来源更多元化,其主要业务包括珠宝批发及零售、借贷服务及于AIFC数字银行服务的运营。







话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network