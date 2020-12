海尔电器特别股东大会顺利通过私有化议案

Wednesday, 9 December 2020, 20:21 HKT/SGT Share:

香港, 2020年12月9日 - (亚太商讯) - 12月9日,海尔智家股份有限公司(“海尔智家”,600690.CN)换股私有化海尔电器集团有限公司(“海尔电器”,1169.HK)取得重大进展。海尔电器发布公告称,特别股东大会以99.99%的高赞成票顺利通过私有化议案。



海尔电器特别股东大会于当日上午召开,有关私有化的议案获得多数股东支持,最终顺利通过。下一步则有待百慕达法院于12月18日公布裁决结果。若最终私有化议案获法院裁决生效,海尔电器股份于香港联交所上市地位将撤销,并成为海尔智家下的全资附属公司,而海尔智家H股亦将于12月23日在联交所开始买卖。



根据上月公布的协议安排文件,待计划生效后,海尔电器计划股东将就每股计划股份获得1.6股海尔智家新发H股,以及海尔电器作出的1.95港元现金付款。海尔电器股东在获得现金满足其流动性需求的同时,所获EPS亦将增厚,且海尔智家计划在2021-2023年期间将分红比率逐步提高至40%(以普通股股东应占净利润为准),以兑现其提高全部股东回报的承诺。



海尔智家主要从事冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电等智能家电产品与智慧家庭场景解决方案的研发、生产和销售,公司于1993年、2018年分别在上海证券交易所上市(600690.CN)和法兰克福交易所上市(690D),若此次交易完成,海尔智家将成功建立“A+H+D”资本市场布局,整合后的海尔智家将进一步构建基于物联网的智慧家庭生态系统及加强其全球化举措,从而激发全球家庭市场的增长潜力,巩固自身在全球的领导地位。







