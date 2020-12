Wednesday, 9 December 2020, 17:43 HKT/SGT Share: 天能动力荣获2020「金责奖」- 最佳环境(E)责任奖

香港, 2020年12月9日 - (亚太商讯) - 中国新能源动力电池行业的龙头企业── 天能动力国际有限公司(「天能动力」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:00819.HK),欣然宣布公司在2020年12月8日荣获由新浪财经主办2020中国企业ESG 「金责奖」-最佳环境(E)责任奖。「金责奖」用于表彰对中国ESG事业做出卓越贡献的企业和机构。



新浪财经是国内最权威的港股信息网站,是次举办的「金责奖」,取名「金责」二字,取意「责任像金子一样宝贵与厚重」,新浪财经希望通过 “金责奖”平台,向大众传播ESG的榜样力量。



「金责奖」评选设有最佳环境(E)责任奖、最佳社会(S)责任奖、最佳公司治理(G)责任奖、最佳责任进取奖、年度可持续发展奖、责任投资最佳银行奖、责任投资最佳证券公司奖、责任投资最佳保险公司奖、责任投资最佳基金公司奖、责任投资最佳资产管理机构奖十个大奖。此外,2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年,评选特别增设企业扶贫贡献奖。奖项候选名单是基于企业公开信息、新闻舆情等数据及权威数据库综合评估后所得。



经综合评定,天能动力荣获2020中国企业ESG「金责奖」最佳环境(E)责任奖。天能动力是新能源动力电池行业的龙头企业。经过30多年的发展,现已成为以高端环保电池的生产制造为核心业务,同时包括新能源锂电池、集新能源汽车锂电池、汽车起动启停电池、风能太阳能储能电池的研发、生产、销售,以及废旧电池回收和循环利用、城市智能微电网建设、绿色智造产业园建设等为一体的大型高科技能源集团。天能全生命周期管理模式创新绿色动力,为交通出行、观光休闲、物流快递、环卫清洁、仓储搬运等提供绿色动力电池系统解决方案,引领行业绿色可持续增长。



是次一同获得最佳环境(E)责任奖的还有赣锋锂业、比亚迪、阳光电源、长城汽车、信义光能、隆基股份、中集集团和驰宏锌锗等等知名头部企业。也能印证天能动力日常经营中的责任意识和对环境的贡献,能和上述企业并驾齐驱,正共同为中国可持续发展及循环经济而努力。







