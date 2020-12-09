Wednesday, 9 December 2020, 17:34 HKT/SGT Share: 光汇石油获盐田港集团入股 转让90%舟山项目权益

香港, 2020年12月9日 - (亚太商讯) - 光汇石油（控股）有限公司（「光汇」或「公司」）宣布，公司于2020年12月9日正式与深圳市盐田港集团有限公司（「盐田港集团」）就公司舟山石油仓储及码头设施（「舟山项目」）签订了《股份认购协议》。公司引入盐田港集团增资以认购舟山项目，转让其90%权益，认购价为25.91亿元人民币，双方将合作完成后续项目建设。此次合作将对公司产生理想的现金收入，更有利于公司债务重组顺利完成，并进一步改善公司资产和业务结构。



盐田港集团入股舟山项目 双方合作完成后续建设



公司一直有意就出售舟山项目的全部或部分权益与不同的潜在买家协商，并于2020年1月7日，公司已经与盐田港集团签订了无约束力的《舟山项目合作框架协议书》，经逾一年的磋商，公司欣然宣布，于2020年12月9日，已成功与盐田港集团正式签订了《股份认购协议》以及相关系列配套协议，引入盐田港集团增资以认购公司持有的光汇石油集团有限公司90%的股份，认购价款为25.91亿元人民币，公司持有舟山项目权益的市场公允值为58.9亿人民币，包括光汇石油储运（舟山）有限公司100%股权及舟山光汇油品码头有限公司55%股权，盐田港集团将按工程之进度以分期支付，然后双方合作完成后续项目建设。



认购产生现金收入 有利债务重组顺利完成



管理层及全体董事（包括独立非执行董事）均认为此次认购对公司产生利好，包括将舟山油库及码头设施的投资价值锁定，公司在不需要投入大量的资金的情况下进行建设工程，并且此次认购对公司产生了理想的现金收入之余，有利于公司债务重组的顺利完成，亦进一步改善公司资产和业务结构，公司还将保留10%的权益作为长线投资。此次认购顺利完成后，公司未来重点将集中于发展上游油气田业务。



有关光汇石油



光汇石油（控股）有限公司是以发展上游油气资源开发业务为主，中、下游业务为辅的能源资源型企业。主要从事上游油气田开发开采和生产、石油仓储与码头以及石油国际贸易与海上供油等业务。在新疆有两个总储量约178 亿立方米的陆上天然气田和渤海湾有一个总储量1.2 亿桶的海上油田，并连续多年入选「中国企业500 强」和「中国民营百强企业」等榜单。



本新闻稿由光汇石油（控股）有限公司发布。



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