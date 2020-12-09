Wednesday, 9 December 2020, 17:13 HKT/SGT Share:

来源 网龙网络控股有限公司 网龙发布小学教辅产品“驰声优学” 实现全闭环AI英语学习

香港, 2020年12月9日 - (亚太商讯) - 全球领先的互联网社区创建者 - 网龙网络控股有限公司（“网龙”或“本公司”，香港交易所股票代号：777）欣然宣布，本公司旗下苏州驰声信息科技有限公司（“驰声”）发布小学英语教辅新品——驰声优学，该产品采用OMO（Online-Merge-Offline，线上线下相融合）模式以及驰声自主研发的考试级智能语音评测技术，邀请名师命题，聚焦英语听说能力培养，为小学的老师和学生提供线上和线下全场景教与学服务，并打造AI智慧学习报——《驰声优学报》。



驰声优学针对小学生用户的学习特点，重注产品的趣味性，学习路径简单易懂，打造集体学习氛围，让孩子之间可相互激励。驰声优学采用《驰声优学报》+驰声优学APP结合的模式，线上线下相结合学习，让报纸告别传统，从只能看，变成能看、能听、能读、能评的智慧报纸。《驰声优学报》采用全彩设计，以教育部《义务教育英语课程标准》为指导，国内一线教辅团队严选内容，面向全国各地小学学生，每学年52期，为用户打造英语视、听、说一站式的AI智能学习报纸。驰声优学APP，基于驰声自主研发的智能语音内核打造，与视听导报深度融合，涵盖《驰声优学报》各期练习及活动，为老师、学生、家长、教研，提供线上和线下全场景教与学服务。驰声优学通过SaaS模式进行变现，为网龙SaaS收入增长奠定基础。



《驰声优学报》支持纸质和电子报纸，涵盖Highlights、Knowledge&Practice、Test&Exam、Reading&Fun共4个版面内容，通过阅读素材和海量视频营造泛在英语学习环境。其中，具有智能互动特色的测评版面，由名师编写英语试题，内容涵盖听力和笔试试题。通过扫描报纸上的二维码，即可进行听说练习。完成后，通过识别答题卡，即可快速判卷，并查看视频解析。



驰声优学通过打造报纸+APP全闭环AI学习，通过“看、听、读、测、评”，让小学阶段的英语学习充满趣味，帮助老师和学生，有效提升英语教和学的效率。作为教育领域智能语音测评的行业开拓者，网龙旗下驰声基于大数据积累，领先的智能语音技术，以“评分-诊断-反馈指导”的独特研发路径提升英语口语教学练习效率，实现技术赋能在线语言培训。驰声将会继续通过自主研发出的智能语音测评技术在行业中始终保持前沿，更面向不同细分领域，提供多样化的技术解决方案。



关于网龙网络控股有限公司

网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：777）是全球领先的互联网社区创建者，在开发和扩展多个互联网及移动平台方面拥有悠久的优良往绩，覆盖用户数以亿计，包括建立中国首个网络游戏门户–17173.com及打造最具影响力的智能手机服务平台–91无线。



网龙成立于1999年，成功自主研发多个著名的旗舰游戏，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中国最具声誉及知名度的网络游戏开发商之一。此外，网龙近年积极扩展在线教育业务，管理层秉承“打造全球最大的在线学习社区”的愿景，旨在将“未来教室”普及至世界各地的学校。更多信息请访问 www.netdragon.com。



关于苏州驰声信息科技有限公司

苏州驰声信息科技有限公司，简称“驰声”，英文“CHIVOX”，知名语音技术供应商，智能语音技术专家，现为网龙子公司。2007年，驰声团队创立于英国，以源于剑桥大学的智能语音技术为起点，自主研发出业内领先的智能语音评测技术，高效赋能语言学习。驰声拥有强大的研发实力，并通过了CMMI5认证。基于统计模型、自然语言处理、大数据分析技术，驰声自主研发了一系列行业领先的智能语音技术。作为国内最早进入教育行业的语音公司之一，驰声在市场份额中长期领先，市场上超过60%的智能语言学习产品选择信赖并使用驰声技术。更多信息请访问 www.chivox.com/。



如有投资者垂询，敬请联络：

网龙网络控股有限公司

周鹰女士

投资者关系高级总监

电话：+852 2850 7266 / +86 591 8390 2825

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