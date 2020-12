Monday, 7 December 2020, 17:44 HKT/SGT Share: 研发实力强劲 和铂医药即将登陆港交所

香港, 2020年12月7日 - (亚太商讯) - 业内领先的临床阶段生物制药公司和铂医药(02142.HK)已经结束招股,和铂医药专注于免疫与肿瘤疾病领域,致力于研究与开发新型及高度差异化抗体疗法。和铂医药IPO期间非常火爆,据市场消息,其公开募股已获超额认购,散户、 机构认购均火热,该股预计将于12月10日挂牌上市。和铂医药自创立以来,就深受资本看好,其上市前进行了5轮融资,共计涉资约3.22亿美元,包括Advantech Capital,GIC,Legend Capital,OrbiMed等知名机构均有参与,股东背景实力雄厚。此次IPO更引入9名重磅基石投资者,包括BlackRock,HBM Healthcare,Hillhouse Capital,Hudson Bay Capital,Octagon Investments,Anlan Fund,Legend Capital,OrbiMed,3W。



和铂医药具有高度差异化、丰富的创新产品管线,包含10多种候选药物,其中核心产品巴托利单抗(HBM9161)的多个适应症及特那西普(HBM9036)处于临床中后期研发阶段。巴托利单抗是一款全人源单克隆抗体,首批适应症针对免疫性血小板减少症、甲状腺相关性眼病、重症肌无力及视神经脊髓炎谱系疾病,是目前大中华地区唯一一款开发中的针对致病性IgG介导的自身免疫性疾病的开发中的FcRn抑制剂,有潜力成为该领域的突破性疗法。根据巴托利单抗在免疫疾病领域的「广谱性」特质,和铂医药后期还计划应用到其他适应症。特那西普主要针对中重度干眼病(DED),目前正在进行大中华区三期临床试验。据研究数据显示,该药效迅速且安全性良好,舒适度明显优于市场现有疗法,商业化后可满足中国庞大的干眼病市场需求。待产品上市,极有可能为公司带来丰厚的商业收入。



除了上述核心产品外,公司还具有多个自研产品管线。而支撑公司丰富管线发展的,是享有全球专利的创新抗体药物研发平台——和铂抗体平台,包括H2L2平台、HCAb平台及HBICE™平台。三大平台因其行业稀缺性和技术领先地位,亦具有强劲竞争力。H2L2平台利用第二代H2L2转基因小鼠产生具有全人源可变区的经典型抗体,实现内源性亲和力成熟及免疫效应功能。HCAb平台是全人源抗体平台,能够制造不同形态种类的「仅重链」抗体,具有良好开发可行性,未来有望应用在双抗、CAR-T、诊断、局部应用、偶联物载体等方面。HBICE™为公司基于HCAb平台自主开发的免疫细胞衔接器平台,基于该平台开发的双特性/多特异性抗体有望产生联合疗法所未能达到的肿瘤消除作用。目前,和铂医药抗体平台已获得超过45个生物医药行业及学术界合作伙伴的高度认可,包括礼来、Yinuoke、特瑞思及正大天晴等多家国内外知名生物药企。和铂抗体平台有望突破现有的传统抗体发现,引领行业的创新。



和铂医药由具有丰富行业经验的世界级管理团队领导,董事长兼首席执行官王劲松博士为哈佛医学院前主任医师,并在哈佛医学院公共卫生学院Laurie Glimcher博士的实验室完成分子免疫学的研究。在创办公司前,曾担任赛诺菲亚太区中国研发中心负责人及转化医学负责人。首席商务官廖迈菁先生曾于西安杨森制药公司担任多个职位,在市场营销、策略营销及业务发展具有丰富经验。公司的管理团队在世界领先的制药公司及研究机构从事医药研发的经验平均超过15年。



在优秀管理团队的带领下,和铂医药利用强大的核心技术平台组合已成功打造出兼具高度创新和差异化的抗体药物管线,公司的巴托利单抗、特那西普等产品有望填补市场亟待满足的临床需求,拥有快速实现商业化的潜力,上市后藉助资本力量与强大的研发实力,和铂医药将打开更大的发展空间。







