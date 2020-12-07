Monday, 7 December 2020, 17:33 HKT/SGT Share: 蓝月亮进入招股第二日 成长潜力将进一步释放

香港, 2020年12月7日 - (亚太商讯) - 据东方日报报导，蓝月亮集团控股有限公司（下称「蓝月亮」或「公司」）赴港IPO进程备受市场关注。根据招股文件显示，蓝月亮此次IPO将募集10亿美元（折合约78亿港元），预计集团将于2020年12月16日在港交所挂牌。据市场消息称，蓝月亮于招股首日开簿仅一小时国际配售已足额，香港公开发售超额逾40倍，已获得奥思集团(01161.HK)近1.3亿港元认购。目前蓝月亮进入招股第二日，认购情况依旧火爆。



业务大幅增长 头部优势愈发明显



蓝月亮是中国家庭清洁护理行业的领导者，根据弗若斯特沙利文报告，公司在中国洗衣液市场的市场份额曾经连续十一年（2009年至2019年）位居第一，而公司在中国洗手液市场的市场份额亦曾经连续八年（2012年至2019年）位居第一。于2019年，以零售销售价值计算，公司在中国洗衣液市场、浓缩洗衣液市场及洗手液市场均名列第一，市场占有率分别为24.4%、27.9%及17.4%。



凭借多元优质的产品组合及全国性的全渠道分销网络，蓝月亮成为中国家庭清洁护理行业内增长最快的公司之一。于往绩记录期间，公司的业务大幅增长。根据弗若斯特沙利文报告，于2017年至2019年，中国家庭清洁护理行业零售销售价值的复合年增长率为4.9%。于同期，公司收益的复合年增长率为11.9%。于2019年，公司的收益约为70.5亿港元，纯利约为10.8亿港元。于截至2020年6月30日止六个月，收益为24.36亿港元，而纯利为3.02亿港元。



「蓝月亮」品牌是中国最知名的家庭清洁护理品牌之一，从其分销渠道上看，蓝月亮的头部优势愈发明显。根据弗若斯特沙利文报告，2019年公司的洗衣液在线渠道零售销售价值排名第一，市场份额为33.6%，为排名第二的中国洗衣液公司市场份额的两倍以上。



科技赋能运营 经营效率持续优化



自2008年起，为了提升业务营运效率，基于移动互联网及大数据技术，蓝月亮开始打造先进的信息技术系统以管理公司的经营。而得益于信息技术系统及自动化程度的提升，公司经营效率持续优化。2017至2019年，公司的贸易应付款项及应付票据连年减少，其中一个主要原因是公司自行开发的投配料管理系统标准化持续提高了经营效率。



蓝月亮的的信息技术系统贯穿其业务营运的主要环节，包括采购、生产及销售。公司研发的采购管理内部系统能够与在不同地区不同供货商的信息系统对接，显著提高了采购效率。生产方面，公司拥有高度自动化的生产设施已令2017年至2019年间的每单位产品劳工工时大幅下降约10%，其正根据行业发展趋势对制造过程实施智能控制。销售方面，公司自主研发了一套CRM系统，大大提升在线线下的销售效率。



通过科技赋能运营，蓝月亮的经营效率持续优化，公司在中国十个省份兴建了10个前置仓库，使公司能够于需要时及时作出灵活的物流安排及调整存货。通过建立靠近客户的前线仓库，公司在线旗舰店的三日妥投率在2018年至2019年间提升30%，经营效率提升明显。此外，由于公司对整体物流管理进行多项改进，包括改用较为便宜的供货商，这致使公司在线自营店铺销售的单位产品的平均物流成本于2017年至2019年间降低约19%。



中国的家庭清洁护理行业仍在较大的增量空间，蓝月亮有望于港交所上市后，进一步强化公司资本及扩张洗衣业务，并充分享受行业增长带来的巨大红利，从而释放巨大的成长潜力，巩固公司于行业的领先地位。





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