网龙子公司JumpStart推出全新尼奥宠物周边产品

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|Monday, 7 December 2020, 11:00 HKT/SGT
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来源 网龙网络控股有限公司
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香港, 2020年12月7日 - (亚太商讯) - 网龙网络控股有限公司 – 全球领先的互联网社区创建者（“网龙”或“本公司”，香港交易所股票代码：777）欣然宣布其子公司JumpStart – 丰富儿童游戏及体验的领导者，与众多品牌及设计师共同推出一批周边产品，让喜爱Neopets（尼奥宠物）的玩家们与宠物们进行线上线下互动。
尼奥宠物创立于1997年，是一个备受喜爱并拥有超过1.5亿用户的品牌。20多年来，热爱尼奥宠物的玩家持续收集虚拟和实体的尼奥宠物。在此次推出的周边商品中，尼奥宠物与更多新品牌合作，包括Hot Topic、What's Your Passion Jewelry、Geekify、H3 Apparel，以及Krista Staggs、Anthony Conley等设计师，为忠粉带来更多尼奥宠物的手办、收藏品、服饰及饰品。粉丝们还可以在指定商品上扫描游戏编码，在线上账号内领取小礼物，获得连接线上和线下的双重体验。
JumpStart业务发展和市场营销部执行副总裁Scott Nocas表示：“随着我们对尼奥宠物品牌的扩展，玩家和粉丝对拥有尼奥宠物的新需求也随之增加。我们很高兴能带给粉丝全新一批尼奥宠物的周边商品。尼奥宠物更将携手领先的品牌代理商Carlin West Agency于2021年推出周边商品，包括毛绒玩具、手办、漫画、饰品、礼物、创意玩具和文具等。”尼奥宠物品牌经理Stephanie Lord接着表示：“在现时全球疫情紧张的时刻，尼奥宠物可让玩家得到放松，让他们找到正面的情绪出口。我们希望能够继续发展和扩大尼奥宠物品牌，吸引更多玩家。”
关于网龙网络控股有限公司
网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：777）是全球领先的互联网社区创建者，在开发和扩展多个互联网及移动平台方面拥有悠久的优良往绩，覆盖用户数以亿计，包括建立中国首个网络游戏门户–17173.com及打造最具影响力的智能手机服务平台–91无线。
网龙成立于1999年，成功自主研发多个著名的旗舰游戏，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中国最具声誉及知名度的网络游戏开发商之一。此外，网龙近年积极扩展在线教育业务，管理层秉承“打造全球最大的在线学习社区”的愿景，旨在将“未来教室”普及至世界各地的学校。更多信息请访问 www.netdragon.com。
关于JumpStart
JumpStart是通过寓教于乐的方式创建交互式家庭体验之领导者。过去20多年来，JumpStart致力制作优质的，具有吸引力、社交性、创造力和富有乐趣的教育类产品。JumpStart以其旗舰品牌JumpStart®，Jumpstart Academy®，Neopets®，School of Dragons® ，Zoo Guardians®以及 Math Blaster®打造移动端、多人在线游戏及体验。JumpStart致力于提供正面、安全和丰富的体验，赢得了数以百万计的儿童、教师、家长以及多家负有盛名的机构，如Common Sense Media（常识媒体）和National Parenting Center等的信赖。JumpStart为全球领先互联网社区创建者 – 网龙的子公司。JumpStart总部设于美国洛杉矶。
关于Carlin West Agency
Carlin West Agency是一家领先的品牌创建及商品品牌代理商，为多个儿童及流行娱乐品牌进行代理，如尼奥宠物、全球流行歌手初音未来、克利斯蒂亚诺-罗纳尔多首部漫画《特攻7号》(Striker Force 7)等。Carlin West Agency总部位于美国纽约市。有关更多公司信息，请访问 www.carlinwestagency.com。
如有投资者垂询，敬请联络：
网龙网络控股有限公司
周鹰女士
投资者关系高级总监
电话：+852 2850 7266 / +86 591 8390 2825
电邮：maggiezhou@nd.com.cn
网站：ir.nd.com.cn
有关尼奥宠物之媒体查询
ChizComm Ltd. | www.chizcomm.com
Kassandra O’Brien | 416.551.0822 x356 | kobrien@chizcomm.com
话题 Press release summary
部门 金融, Cloud & Enterprise, 业务, 教育, Artificial Intel [AI]
http://www.acnnewswire.com
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