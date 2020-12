Monday, 7 December 2020, 08:57 HKT/SGT Share:

来源 中国生物制药有限公司 中国生物制药入股科兴中维 进入中国新冠疫苗研发生产 加速生物制药全产业链布局

香港, 2020年12月7日 - (亚太商讯) - 中国生物制药有限公司(「中国生物制药」或「集团」,股票编号:1177)宣布,投资5.15亿美元于北京科兴中维生物技术有限公司(「科兴中维」),占科兴中维股权15.03%,将以集团内部资源拨付。科兴中维是目前中国研发生产新冠灭活疫苗的两家企业之一。中国生物制药的入股,将有助于科兴中维提升新冠肺炎疫苗CoronaVac的研发和生产能力,投资还将支持科兴中维其他开发及营运活动;同时更标志着中国生物制药正式进入疫苗的研发和生产领域。



科兴中维主要从事人用疫苗的研发业务,在新冠肺炎疫苗CoronaVac的开发取得了重大进展,不仅率先研制成功灭活型新冠疫苗,而且也是目前中国为数不多能规模化生产此类疫苗的企业之一。今年4月13日,CoronaVac正式获得中国国家药品监督管理局批准进入临床研究,随后又获得了巴西、印尼、土耳其及智利等国家的三期临床试验许可。目前,科兴中维已获得多国订单,中国生物制药与其的强强联手,将有望使中国制造的新冠疫苗增强在全球市场中的竞争力。



全面提升疫苗产能 加速推进全球布局



据多方测算,全球新冠肺炎疫苗需求或在百亿剂数量级,中国企业到2021年底预计疫苗产能至少约20亿剂。随着中国生物制药的此次入股,将可通过集团强大的产业化能力,迅速助力科兴中维快速扩大新冠肺炎疫苗的生产能力,迅速满足中国乃至世界各国的采购需求。



此外,进入疫苗生产领域,还将使得中国生物制药加速全产业链布局,使得以预防为目的的疫苗和以治疗为目的的药品产品组合形成良好的互补。另一方面,鉴于预防领域产品受国家药品带量采购政策影响的风险较低,该投资将可提升集团整体营运抗风险能力。



作为中国领先的创新研发驱动型医药集团,中国生物制药一直坚持在自主研发的基础上,不断通过外部拓展引入创新产品。此次通过与科兴中维的合作,可迅速捕捉市场极需的创新产品的机会,契合中国生物制药一贯的战略方向。同时,中国生物制药将在海外市场通过新冠肺炎疫苗的合作、商业化和投资,拓展与外地政府、监管机构及业务合作伙伴的商业网路,并通过迅速提高市场地位和规模,加快及扩大国际化布局。



助力抗击新冠疫情 体现企业社会责任



中国生物制药董事局主席谢其润表示,「中国生物制药希望通过自身及与合作伙伴的共同努力,帮助更快控制席卷全球的新冠疫情,并对中国乃至全球的公共卫生预防事业作出贡献,使自己的社会责任从关注疾病治疗延伸到生命周期健康管理,最终实现企业对人民健康、生命安全乃至全人类福祉的责任与担当。」



有关中国生物制药有限公司(股票编号:1177)

中国生物制药是中国领先的创新研发驱动型医药集团,业务覆盖医药各种研发平台、智能化生产和强大销售体系全产业链。其产品包括多种生物药及化学药,在肝病、肿瘤、骨科、抗感染及呼吸系统疾病等多个极具潜力的治疗领域处于优势地位。



中国生物制药是以下指数成份股:MSCI全球标准指数之中国指数、恒生指数、恒生-工商指数、恒生综合指数、恒生综合-消费品制造业、恒生综合大型股指数、恒生综合大中型股指数、恒生中国(香港上市)100指数、恒生港股通指数,以及恒生中国(香港上市)25指数。中国生物制药于2016、2017及2018年连续3年获《福布斯亚洲》选为「亚太最佳公司50强」。



有关北京科兴中维生物技术有限公司

北京科兴中维生物技术有限公司是研发型企业,于2009年注册成立,从事人用疫苗的研究、开发、生产及销售,现正开发多种人用疫苗,包括对抗肺炎、DTaP(百喉、破伤风、非细胞性百日咳混合)、Hib(乙型流感嗜血杆菌)及乙型肝炎的疫苗。科兴中维同时亦从事多种联合疫苗的开发。科兴中维已取得中国疫苗技术发明专利授权12项。科兴中维开发的新型冠状病毒候选灭活疫苗CoronaVac正在国外多个国家进行三期临床试验。若该疫苗开发成功,科兴中维将成为CoronaVac在中国的上市销售批准持有人,将获得中国国家药品监督管理局颁发疫苗生产许可。









