2价/3价HPV疫苗有人打？都是金锁，装什么还珠格格

香港, 2020年12月6日 - (亚太商讯) - 1998年《还珠格格》热播,让观众记住了小燕子和金锁。金锁通过翻云覆雨的手段成为了这部戏后最红的明星,一度也让吃瓜群众大呼“豪门”。二十年过去了,2018年“金锁”出了问题,星途黯然,冰封至今,让大家看明白了,叫得再响,没有真本事,怎么也成不了“格格”。2020年新冠疫情的全球大流行使得疫苗产业成为全球瞩目的焦点,中国疫苗企业也受到了市场前所未有的关注。同时,2020年国产疫苗行业也是喜讯不断,大量国产重磅疫苗进入成果收获期,进口产品垄断的局面被打破。其中倍受关注的就有国产的2价HPV疫苗的成功上市,被认为将显著改变当前HPV疫苗供不应求的状态,实现全民HPV疫苗接种“指日可待”。在超强的市场预期下,相关企业的股价不断创出历史新高,然而,HPV市场上的这些玩家,究竟是“金锁”还是“格格”,就让我们深入地盘一盘。



2价/3价HPV疫苗陷入消费定位困境



HPV疫苗的“价”指的是所针对病毒型别的数量,最主要的高危型是16和18型,2价HPV疫苗就是针对这两种高危剂型,仅能预防约70%的宫颈癌,与9价HPV疫苗90%的保护能力有显著的差距。



由于HPV疫苗作为一种预防类、可选类疫苗,其主要消费者为健康意识强、有一定消费能力的城市新兴阶层,当前大量的HPV疫苗受种者的选择基本上为9价最优、4价次之、2价末选的消费观念,2价HPV疫苗定位尴尬。由于当前中国市场9价、4价疫苗一针难求,2价HPV疫苗仍保有一定市场,但是下滑趋势已然出现。以历史批签发计算,2价HPV市场份额逐年降低,2018年、2019年以及2020年上半年2价HPV市场份额占比分别为29.63%,18.46%以及5.90%。定位尴尬、市场颓势显现是当前2价/3价HPV疫苗所面临的现状。



海外经验预示了2价/3价HPV疫苗的未来前景黯淡



在海外市场,默沙东2006年上市了4价HPV疫苗、GSK于2007年上市了2价HPV疫苗。2011年后,两者之间的销量差距逐渐拉大,GSK的2价HPV疫苗被远远甩在后面。2014年默沙东九价HPV疫苗上市后,2价HPV疫苗的销售额更是断崖式大跌并于2016年黯然退出了美国市场。可见,高价HPV疫苗的上市将直接打击低价HPV疫苗的市场。就中国市场而言,中国9价HPV疫苗、4价HPV已经进入临床后期,11价HPV也进入了临床II期,这些高价HPV疫苗的上市将对2价HPV疫苗产生直接打击,2价/3价HPV疫苗面临与美国市场相似的黯淡前景。



综上所述,国内其他生产2价HPV疫苗的公司能有啥大发展,金锁有没有“格格”命,不言自明。





