Sunday, 6 December 2020, 20:19 HKT/SGT Share: 2价/3价HPV疫苗有人打？都是金锁，装什么还珠格格

香港, 2020年12月6日 - (亚太商讯) - 1998年《还珠格格》热播，让观众记住了小燕子和金锁。金锁通过翻云覆雨的手段成为了这部戏后最红的明星，一度也让吃瓜群众大呼“豪门”。二十年过去了，2018年“金锁”出了问题，星途黯然，冰封至今，让大家看明白了，叫得再响，没有真本事，怎么也成不了“格格”。2020年新冠疫情的全球大流行使得疫苗产业成为全球瞩目的焦点，中国疫苗企业也受到了市场前所未有的关注。同时，2020年国产疫苗行业也是喜讯不断，大量国产重磅疫苗进入成果收获期，进口产品垄断的局面被打破。其中倍受关注的就有国产的2价HPV疫苗的成功上市，被认为将显著改变当前HPV疫苗供不应求的状态，实现全民HPV疫苗接种“指日可待”。在超强的市场预期下，相关企业的股价不断创出历史新高，然而，HPV市场上的这些玩家，究竟是“金锁”还是“格格”，就让我们深入地盘一盘。



2价/3价HPV疫苗陷入消费定位困境



HPV疫苗的“价”指的是所针对病毒型别的数量，最主要的高危型是16和18型，2价HPV疫苗就是针对这两种高危剂型，仅能预防约70%的宫颈癌，与9价HPV疫苗90%的保护能力有显著的差距。



由于HPV疫苗作为一种预防类、可选类疫苗，其主要消费者为健康意识强、有一定消费能力的城市新兴阶层，当前大量的HPV疫苗受种者的选择基本上为9价最优、4价次之、2价末选的消费观念，2价HPV疫苗定位尴尬。由于当前中国市场9价、4价疫苗一针难求，2价HPV疫苗仍保有一定市场，但是下滑趋势已然出现。以历史批签发计算，2价HPV市场份额逐年降低，2018年、2019年以及2020年上半年2价HPV市场份额占比分别为29.63%，18.46%以及5.90%。定位尴尬、市场颓势显现是当前2价/3价HPV疫苗所面临的现状。



海外经验预示了2价/3价HPV疫苗的未来前景黯淡



在海外市场，默沙东2006年上市了4价HPV疫苗、GSK于2007年上市了2价HPV疫苗。2011年后，两者之间的销量差距逐渐拉大，GSK的2价HPV疫苗被远远甩在后面。2014年默沙东九价HPV疫苗上市后，2价HPV疫苗的销售额更是断崖式大跌并于2016年黯然退出了美国市场。可见，高价HPV疫苗的上市将直接打击低价HPV疫苗的市场。就中国市场而言，中国9价HPV疫苗、4价HPV已经进入临床后期，11价HPV也进入了临床II期，这些高价HPV疫苗的上市将对2价HPV疫苗产生直接打击，2价/3价HPV疫苗面临与美国市场相似的黯淡前景。



综上所述，国内其他生产2价HPV疫苗的公司能有啥大发展，金锁有没有“格格”命，不言自明。





话题 Press release summary



部门 金融, 业务, 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

