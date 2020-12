Friday, 4 December 2020, 13:37 HKT/SGT Share: 平安好医生荣膺中国证券金紫荆奖“最佳新经济上市公司奖”

香港, 2020年12月4日 - (亚太商讯) - 2020年12月3日,第十届中国证券金紫荆奖颁奖典礼在深圳福田香格里拉举行。自2011年首届举办以来,中国证券金紫荆奖作为规模大、层次高、公信力强的两地上市公司公开评选,已成为海内外观测中国资本市场及上市公司的风向标。平安健康医疗科技有限公司(股票简称“平安好医生”,1833.HK)凭借在“互联网+智慧医疗”领域的成就和创新,在逾千家公司角逐中脱颖而出,荣获“最佳新经济上市公司”奖。











全球医疗科技第一股 业务稳健增长

作为全球领先的医疗健康生态平台,平安好医生是平安集团医疗生态圈的重要成员,目前已经形成在线医疗、消费型医疗、健康商城、健康管理及健康互动等重点业务板块。2018年5月4日,平安好医生在港交所挂牌上市,股票代码1833.HK,被称为全球医疗科技第一股。



目前,平安好医生服务于3.46亿用户,驻司医护团队超1800人,聚集全国近万名专家,已建立起强大的线下服务网络,包含11万家合作药店、4.9万家合作诊所、2000多家体检中心。2020年上半年,平安好医生营业收入同比增长21%至27.5亿元,其中在线医疗收入大幅增长107%至6.95亿元。作为互联网医疗新经济的代表企业,平安好医生市值在2020年4月首次突破千亿大关,7月获准纳入恒生科技指数,再次展现了其巨大的发展潜力。



互联网医疗全力战“疫” 新经济备受赞誉

在2020年初新冠疫情爆发之际,平安好医生积极发挥互联网医疗及时、高效、能有效避免接触感染的优势,开通抗疫义诊专线,为公众免费提供新冠肺炎咨询和疫情防护指导,助力抗击疫情;并向武汉及各地医疗机构合计捐赠了45万只口罩。疫情期间,平安好医生平台访问人次达11.1亿,APP新注册用户量增长10倍,APP新增用户日均问诊量是平时的9倍。作为“云”抗疫的典型代表,平安好医生生动诠释了互联网技术在改善民众生活品质和提升社会治理水平方面发挥的巨大作用。



在疫情影响下,医保支付制度的加速落地,多地政府积极响应。平安好医生快速响应国家号召,全面布局医保服务,推进互联网医院的建设,目前已打通东莞、银川等地的当地医保支付系统,为当地市民带来便捷、高效、安全的互联网医疗服务。



打造服务用户+医生双平台,构建专业医患沟通桥梁

2020年9月,伴随着战略和产品的双重升级,平安好医生重磅推出子品牌“平安医家”,以构建专业医患沟通桥梁为使命,致力于打造中国规模最大、模式最领先、竞争壁垒最坚实的互联网医疗服务平台,并持续推出一系列创新功能以及升级产品。



针对患者求诊名医的困境和需求,平安医家在业内独创“双医模式”, 聚焦专科专病,帮助全国名医专家成立线上诊室,为患者搭建求访名医的快速通道,充分发挥互联网便利的渠道优势。此外,平安医家还针对个人和家庭,推出多层会员体系的健康管家服务,为每个用户及每个家庭提供有温度的健康管理。



近期,平安医家推出了业内首个“在线医疗全程安心保障”,通过与保险产品协同,为用户和医生提供贯穿问诊旅程的全程保障以及最高100万的保障金额,打造业内保障体量最大、范围最全的保障体系,破除了用户对于网上看病的一系列疑虑和担忧。



过去六年,平安好医生成功地完成了从0到1的跨越:累积了海量用户、树立了服务口碑、确立了互联网医疗收入模式。无论是在探索商业模式,还是打造创新产品上,平安好医生一直走在行业前沿,未来,平安好医生将持续探索创新,为用户提供线上线下一体化的医疗健康服务,实现长期、可持续的健康发展。







