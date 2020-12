Friday, 4 December 2020, 13:27 HKT/SGT Share: 第十届中国证券金紫荆奖名单揭晓 华能国际斩获两项大奖

香港, 2020年12月4日 - (亚太商讯) - 12月3日,“三十而立,育新机 开新局”2020第十届香港国际金融论坛暨中国证券“金紫荆奖”颁奖典礼在深圳举办,共计上百家香港及内地财经界官员、大型上市公司高管、国内外券商研究机构负责人、创投机构负责人亲临现场,众星璀璨。会场公布了“金紫荆奖”获奖公司及企业领袖名单,华能国际电力股份有限公司(简称“华能国际”;股份代号:0902.HK)在一众参选公司中脱颖而出,最终斩获“资本市场三十周年杰出上市公司”奖项,公司副总经理兼董事会秘书黄朝全亦荣获“最佳上市公司董事会秘书”奖。



中国证券金紫荆奖由香港大公文汇传媒集团联合北京上市公司协会、香港特许秘书公会、香港中国企业协会、香港中资证券业协会、香港中国金融协会、香港证券学会、香港中国并购公会等机构共同举办,自2011年首届举办以来,作为中国资本市场发展三十年来针对两地上市公司及其高管的规模最大、层次最高、最具公信力的上市公司评选,已成为海内外观测中国资本市场及上市公司的风向标。



今年是金紫荆奖十周年华诞,组委会共设立13个奖项,经过网络投票、组委会审定和专家评审,最终遴选出82家获奖公司,总市值达到105万亿。华能国际在其中荣膺两项重量级奖项,足以证明公司强大的实力以及资本市场对其的认可。



作为中国最大的上市发电公司之一,华能国际成立于1994年6月30日,主营业务是利用现代化的技术和设备,利用国内外资金,在全国范围内开发、建设和运营大型发电厂。截至2020年6月30日,公司总股本约为157亿股,公司总资产达4251亿。



华能国际在国内、国外资本市场建立了通畅的融资渠道,其规范的公司治理结构、良好的资本结构和资信也赢得了国内外监管机构的信任和各大银行、机构投资者的青睐,相继荣获了“改革开放四十周年杰出贡献上市公司”、“最佳上市公司”、“最具投资价值上市公司”、“新中国成立70周年卓越贡献企业”、“公司债券优秀发行人”等奖项,连续十年入选“普氏全球能源上市公司排行榜”,树立并巩固了公司在境内外资本市场上的优良形象。



华能国际高度重视公司治理,建立并不断完善行之有效的内部控制体系,通过科学高效管理,为公司创造价值,确保公司健康发展。公司成为国内首批通过内控外部审计的上市公司之一。截至目前,公司已连续14年顺利通过内控审计,在资本市场上赢得了良好的声誉。



华能国际始终坚持技术创新、体制创新和管理创新,在电力技术进步、电厂建设运营和管理流程优化等方面创造了多项国内行业第一和样板工程,在助力电站设备制造业技术进步的同时,推动了中国电力事业的健康发展。截至2020年6月30日,公司可控发电装机容量达108,111兆瓦,境内电厂广泛分布在中国26个省、自治区和直辖市,同时在新加坡全资拥有一家营运电力公司,在巴基斯坦投资一家营运电力公司。



华能国际始终坚守为股东创造长期、稳定、增长回报的理念,高度重视股东回报工作,通过制定积极、平衡、稳定的派息政策,使全体股东切实分享公司的发展成果,维护了广大股东的权益,增强了投资者的信心。公司也因此荣登2020中国上市公司现金分红“丰厚回报榜”和“真诚回报榜”两个榜单。



未来,华能国际将继续顺应能源变革新趋势,持续推进结构优化调整,大力发展清洁能源,提高运营效率,提升竞争能力,为社会提供清洁、低碳、安全、高效的电能及优质的能源服务,努力营造健康可持续发展的市场环境,实现企业高质量发展,加快创建国际一流上市发电公司的步伐。









话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network