Wednesday, 2 December 2020, 18:06 HKT/SGT Share: 兴业银行行长陶以平荣膺“全国优秀企业家”称号

香港, 2020年12月2日 - (亚太商讯) - 12月1日，在广东东莞举行的2020年全国企业家活动日暨中国企业家年会上，由中国企业联合会、中国企业家协会组织的“2019-2020年度全国优秀企业家”评选揭晓，兴业银行行长陶以平荣膺全国优秀企业家称号。



陶以平于2016年接任兴业银行行长。作为一名三十多年的银行业者，面对银行转型下半场和新形势的挑战，陶以平按照行内总体部署和董事会战略要求，深入洞察经济金融发展大势，与兴业银行经营班子一起适变而变，因变而胜，坚定推进“1234”战略，以“商行+投行”为抓手，持续巩固并锻造兴业银行差异化经营特色和核心竞争力，在深入贯彻落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革“三大基本任务”的实践中，驶向高质量可持续发展新航程。



经营业绩稳步提升。截至2020年三季度末，兴业银行集团总资产达76195.39亿元，较2015年末增长43.87%，前三季度营业收入和净利润分别为1517.83亿元、518.75亿元，较2015年同期增长35.09%、25.85%。总资产、净利润稳居国内股份制银行前列，综合实力名列前茅；在英国《银行家》杂志“全球银行1000强”最新排名中，按一级资本从第36位跃升至第21位；在美国《财富》杂志“世界企业500强”榜单中，排名从第271位升至第222位。



业务结构显著优化。近年来，兴业银行始终保持“商行+投行”战略定力，坚持“补短板、强优势” 两手抓、两手硬，着力推进业务结构调整优化，资产负债结构更加稳健均衡。表内资产负债实现重构，资产端贷款增加2.05万亿元，标准化债权投资增加1.15万亿元，非标投资减少1.03万亿元；负债端各项存款增加1.49万亿元，同业存款减少4012亿元，同业负债占比从39.74%降至23.13%，同业负债占比、流动性比例、流动性覆盖率、净稳定资金比例大幅向好并全面达标。表外特色业务优势扩大，非金融企业债务融资工具承销规模2018年、2019年、2020年均居全市场第一；理财规模增至1.45万亿元，符合资管新规的产品占非保本理财56.76%，综合理财能力连续12个季度被普益标准评为第一。收入来源更加多元，结构更加均衡，企金、零售、同业三大业务条线税前利润占比更加合理，零售金融成为新的“压舱石”，非息收入在营收中占比实现翻番，抵御市场波动、穿越经济周期的能力显著增强。2019年，惠誉将兴业银行长期外币发行人违约评级从BB+上调至BBB-。



发展方式切实转变。兴业银行积极顺应大势变化，推动全行践行新发展理念，从高速度增长向高质量发展转变。一方面，坚持质量第一，全面强化风险管理，提高风险处置能力，资产质量持续向好，截至2020年9月末，不良贷款率1.47%，连续三年下降，拨贷比3.11%，拨备覆盖率211.69%，保持行业较高水平，资产质量和风险抵补能力维持同类型银行先进水平。另一方面，坚持效益优先，坚定走轻资产、轻资本发展道路，近5年总资产收益率维持在0.9%以上，净资产收益率维持在14%以上，始终位居银行业较高水平。



陶以平认为，实现“一流银行、百年兴业”的远大理想，必须突破“在商言商”的狭隘思维，在谋求企业稳健发展的同时，坚定践行“寓义于利”的可持续发展模式，讲责任、有担当。作为中国首家“赤道银行”和国内绿色金融的倡导者，该行积极践行“两山理论”，将环境和社会风险管理严格嵌入业务流程，持续加大绿色信贷投入，融资融智并举，为我国生态文明建设引入金融活力，截至2020年三季度末累计为29250家企业提供绿色金融融资27033亿元，可实现在我国境内每年节约标准煤3029万吨，年减排二氧化碳8462.11万吨，年节水量41038.57万吨。全球最大指数公司明晟（MSCI）将兴业银行ESG（环境、社会及公司治理）评级由BBB级上调为A级。过去四年兴业银行均蝉联中国银行业协会颁发的社会责任大奖



在金融扶贫领域，该行坚持输血与造血并举，构建产业扶贫、渠道扶贫、产品扶贫、定点扶贫、教育扶贫五大精准扶贫体系，完善捐资助学、抗灾救灾、扶贫济困三位一体公益慈善机制，推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，探索形成了具有兴业特色、行之有效的差异化金融扶贫模式。截至2020年三季度末，涉农贷款余额4443亿元，同比增长13.89%，精准扶贫贷款余额合计158.9亿元，较年初增长9.37%，带动和服务贫困地区人口约13万人，为我国高质量打赢脱贫攻坚战注入了强劲金融力量。



作为一行之长，陶以平始终坚持中央的领导，认真贯彻落实国家方针政策、金融监管政策要求，精于战略，善于创新，团结带领兴业同仁干事创业，担当奉献。担任兴业银行行长以来，先后在《银行家》、中国金融网等媒体组织的评选中荣获“2017年十大金融人物”“2019年中国银行业十大年度人物”等称号，当选专业智库中国金融40人论坛常务理事。



心有担当，久久为功。十九届五中全会将“十四五”规划与二〇三五年远景目标统筹考虑，全面系统地回答了新形势下实现什么样的发展、如何实现发展的重大问题。陶以平表示，兴业银行将全面坚持党的领导，推进党的建设与业务发展的深度融合，积极融入新发展阶段，有力践行新发展理念，积极构建新发展格局，继续保持前瞻性的战略把握能力和强大的战略执行能力，不负时代使命，不负客户与投资者的信赖，继续执守本源，开拓创新，在实现高质量发展的航道上，劈波斩浪，勇毅前行！





Dec 2, 2020 18:06 HKT/SGT

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