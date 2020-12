Tuesday, 1 December 2020, 20:34 HKT/SGT Share: 韩国美妆产业贸易协会为开拓韩国美妆企业进军海外的出口销路举办大型线上商务洽谈会

韩国首尔, 2020年12月1日 - (亚太商讯) - 由大韩民国社团法人——韩国美妆产业贸易协会(KOBITA, Korea Beauty Industry Trade Association)主办的本次中华圈(中国、东南亚)化妆品线上洽谈会,有韩国39家发展前景良好的美妆企业参加,洽谈会自11月19日至11月20日为期两天,场所设在首尔市,会议在盛况中落下帷幕。







本次线上洽谈会有39家韩国化妆品和美容领域的中小企业参加,还有中华圈、东南亚国家等化妆品领域的从业者和对韩国化妆品兴趣浓厚的海外客户约80家参与了洽谈。作为一场国内外120家企业参加的大型线上洽谈会,得到了韩国美妆界从业者们的广泛关注。



本次海外客户洽谈会是中小企业中央会(KBIZ)为因新冠肺炎疫情的持续和扩散而面临化妆品市场萎缩和海外出口困难的韩国美妆中小企业开拓海外销路而策划的、代替出口联盟的项目,将以往在海外举办的商务洽谈会(贸易使团)转换为线上商务洽谈会。



另外,本次活动的主办方——韩国美妆产业贸易协会(KOBITA)为了促进大韩民国美妆产业的出口,通过曼谷美容博览会、越南美容博览会、中国上海美妆博览会(CBE)、成都美容博览会等多种海外美妆展会,不断努力引导中小企业进军海外、促进大韩民国美妆行业的发展。在国内外美妆博览会因新冠肺炎疫情难以提供支持和参加的情况下,为了向韩国有发展前景的美妆企业提供海外营销支持,与中小企业中央会共同举办了中华圈(中国、东南亚)化妆品线上洽谈会。



参加洽谈会的海外客户和与会企业通过线上洽谈详细查看并聆听了韩国企业的产品介绍。洽谈会为期2天,中华圈(中国大陆、中国台湾、中国香港)、东南亚(越南、泰国、菲律宾等)的客户登录线上洽谈程序后与各与会企业进行了热烈的商谈。在此过程中,韩国的与会企业通过约170次客户会谈达成了$8842650的洽谈金额以及$2860600的计划签约金额。



参加本次线上洽谈会的美妆界相关人士表示:“这是一次在中华圈和东南亚地区宣传韩国美妆产品的优势、推动韩国美妆企业开拓中华圈和东南亚地区市场的好机会”,并且希望服务于进军对韩国美妆产品需求较大的中华圈和东南亚市场的政府支持项目能够持续下去。



同时,(社)韩国美妆产业贸易协会会长金诚洙(音)说:“我认为,通过本次洽谈会,目前为止的线下洽谈会和线上洽谈会同时举办来进行贸易洽谈,这减轻了许多中小企业的时间和费用负担,也能够增进洽谈效果。”他还说,为了使许多中小企业能够更加简单轻松地在韩国进行海外贸易洽谈,今后将不遗余力地提供支持。



