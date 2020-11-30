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来源 中国生物制药有限公司 中国生物制药公布2020年第三季度业绩 把握政策机遇推动战略转型

加快新药开发并构建互联网生态圈

新产品收入贡献飙升66.9%至约人民币66.6亿元

香港, 2020年11月30日 - (亚太商讯) - 中国领先的创新研发驱动型医药集团—中国生物制药有限公司（「中国生物制药」或「公司」，连同附属公司统称「集团」）（股票编号：1177）公布截至2020年9月30日止九个月（「回顾期」）之未经审核财务业绩。回顾期内，集团把握行业政策机遇，推动集团整体战略转型，包括加快新药开发并构建互联网生态圈，带动新产品收入攀升66.9%至约人民币66.6亿元，标志着转型取得阶段性成功。



发展重点

- 集团多个新上市产品及抗肿瘤产品销售取得显著增长。期内新产品贡献收入约人民币66.6亿元，按年大幅增长66.9%，占总收入约36.7%。

- 创新药占比从去年同期约20%增加到约25%，大量重磅产品上市在即。

- 抗肿瘤用药销售额约人民币57.92亿元，较去年同期上升约37.8%。

- 2018年新上市品种为13个，2019年新上市品种为26个，2020年至今新上市品种为26个。

- 研发取得理想成绩，于第三季度内，获得生产批件11件。截至2020年9月30日止九个月，研发总开支占集团收入约11.6%。

- 集团通过多种互联网平台建立了与医患的便捷沟通，并通过多个有资质的平台开展互联网营销活动，取得显著成效。

- 集团成员企业正大天晴连续6年入选中国医药工业信息中心发布的「中国医药工业百强企业」前20强，同时获评为「二零二零年中国医药研发产品线最佳工业企业」。

- 「二零二零年全国药店周暨中国医药工业百强年会、中国医药互联网经济年会」上发布「二零一九年度中国医药工业百强系列榜单」——「中国化药企业TOP100排行榜」，中国生物制药荣列榜单第二名。



业绩表现

回顾期内，集团收入约人民币181.3亿元（2019年九个月：人民币193.2亿元）。新产品销售收入占总收入比例从去年同期的约20.6%上升至回顾期的约36.7%。归属于母公司持有者应占盈利约人民币18.5亿元（2019年九个月：人民币22.6亿元）。每股盈利约人民币9.81分（2019年九个月：人民币11.95分）。撇除因收购北京泰德24%权益而产生之新增可识别无形资产摊销费用(扣除相关递延税项和非控制权益)、权益投资及金融资产之未实现公允价值亏损(净额)以及可转换债券嵌入衍生部份之公允价值亏损和可转换债券债务部份之实际利息费用之影响后，基本盈利约人民币22.9亿元（2019年九个月：人民币26.0亿元）。基于基本盈利计算之每股盈利约人民币12.16分（2019年九个月：人民币13.77分）。集团财务状况维持稳健，期末现金及银行结余达约人民币161.0亿元。



董事会宣布派发季度股息每股2港仙。连同第一季度股息每股2港仙及第二季度股息每股2港仙，首三季度合共派发股息6港仙（2019年九个月：6港仙）。



疫情冲击全球，行业政策加速企业变革

回顾期间，全球疫情危机远未结束。然而，中国在兼顾严格疫情防控的同时，逐步复工复产，因此医院门诊和住院患者数量回升，医药销售有所好转。



政府出台多个文件推动分级诊疗和医疗联合体建设，促进首诊终端下沉。鼓励「互联网+医疗健康」和医疗信息化建设，进一步放宽互联网诊疗范围限制，尝试将符合条件的医疗服务纳入医保报销。



医保控费改革进一步深化。在诊疗终端推进按疾病诊断相关分组付费国家试点、按病种付费等多种模式，亦出台基本医疗保险用药管理办法加强对医保用药管控。第三次国家带量采购涉及品种更多，平均降价幅度达到53%，多个品种降价幅度超过90%。国家药品带量采购范围逐渐扩大并趋于制度化和常态化，竞争亦日趋激烈，对行业利润和产品结构影响明显，加速药品营销模式变革和企业两极分化。



国家医保药品目录调整工作正式启动，开启国家医保目录动态调整的序幕。创新药和抗肿瘤药有更多机会较快纳入医保。国家医保继续加强覆盖，逐步扩大门诊报销范围，上述产品的可及性和公平性有望获得提升。



回顾期间内国家药品监督管理局出台了《突破性治疗药物审评工作程序（试行）》等三个技术文件，加速创新药申报和审评速度，鼓励创新审评审批政策得到进一步落实。



针对政策变化，推动产品结构转型

回顾期内，随医院病人数量回升，集团医药产品销售工作逐渐恢复。三批国家带量采购涉及集团肝病、心血管、疼痛治疗领域多个主要产品，对集团不同产品销售的影响各异。对于新批准的产品如抗肿瘤药晴可舒、安显、吉至、维首，呼吸系统用药天晴速畅、心血管系统用药安倍宁、泰舒乐、安欣芬、倍利舒，骨关节用药泰妍、苏立葆等带量采购后产品上量显著加快。



集团积极应对带量采购对营销成本结构的影响，迅速将学术和推广投入向新产品转移，并借带量采购打好与中选产品关联产品的营销组合拳，取得较好成效。抗肿瘤新品安显、依尼舒、乐唯欣、益久、晴可依，化疗止吐药善启，镇痛新品芬可欣、予安，抗感染新品天铭、抗速平、丰瑞能、易瑞达，造影剂产品显爱、晴立明均取得理想业绩。



销售转型，构建互联网生态圈

疫情期间，集团通过多种互联网平台建立了与医患的便捷沟通，亦在心血管、呼吸、疼痛、肝病、肿瘤多个领域加大慢病管理布局力度，提升病患专业认知和产品应用知识。集团通过多个有资质的平台开展互联网营销活动，并取得显著成效。



研发

回顾期内，研发取得理想成绩。于第三季度内，集团获得临床批件6件、生产批件11件及一致性评价获批15个、申报临床6件、一致性评价申报6个及申报生产2个。已累计有临床批件、正在进行临床试验和申报生产的在研产品共398件，其中肝病用药37件、抗肿瘤用药190件、呼吸系统用药22件、内分泌用药20件、心脑血管用药16件及其它类用药113件。



一直以来，集团十分重视研发，以结合自主创新、联合开发及创仿开发的研发理念，不断提升研发水平和速度，并视其为可持续发展的基础，加大研发的资金投入。截至2020年9月30日止九个月，研发总开支约人民币21.1亿元，占集团收入约11.6%。



集团亦十分重视保护知识产权，以提高核心竞争能力。于第三季度内，集团取得授权公告专利37项及新增专利申请119项。集团已累计获得发明专利授权879项、授权实用新型专利30项，以及授权外观设计专利115项。



展望

展望未来，集团将继续紧贴时代特点，顺势而为，加快新药开发并持续优化在研产品线，继续完善互联网生态圈布局，同时推动组织架构转型升级，务求尽快实现集团全面战略转型，为集团的长远发展打下更牢固的基础，从而为股东缔造长远价值。



有关中国生物制药有限公司（股票编号：1177）

中国生物制药是中国领先的创新研发驱动型医药集团，业务覆盖医药各种研发平台、智能化生产和强大销售体系全产业链。其产品包括多种生物药及化学药，在肝病、肿瘤、骨科、抗感染及呼吸系统疾病等多个极具潜力的治疗领域处于优势地位。



中国生物制药是以下指数成份股：MSCI全球标准指数之中国指数、恒生指数、恒生-工商指数、恒生综合指数、恒生综合-消费品制造业、恒生综合大型股指数、恒生综合大中型股指数、恒生中国（香港上市）100指数、恒生港股通指数，以及恒生中国（香港上市）25指数。中国生物制药于2016、2017及2018年连续3年获《福布斯亚洲》选为「亚太最佳公司50强」。









Nov 30, 2020 17:22 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, 制药及生物技术

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