光汇石油业务整合 助力持续发展

香港, 2020年11月30日 - (亚太商讯) - 光汇石油(控股)有限公司(「光汇」或「公司」)宣布,退市后,公司积极进行业务整合。近期公司与深圳光汇石油集团股份有限公司分别通过其附属公司,签订谅解备忘录,有望将间接全资拥有的新加坡光汇的全部权益剥离出售,重整业务体系,改善资产结构,实现公司可持续发展。



签署谅解备忘录 有望出售相关业务



为推进公司资产有序整合,公司正在与潜在投资者进行初步商业磋商,拟出售公司于新加坡的附属公司Brightoil Petroleum (S’pore) Pte. Ltd. (「BOPS」)全部权益,即为公司的国际贸易及海上供油(「ITB」)业务。



BOPS的控股公司Brightoil Marine Bunkering Group Ltd.于2020年11月19日与潜在买方即Landoil (S’pore) Pte. Ltd. (深圳光汇石油集团股份有限公司全资附属公司 )签署了一份不具约束力的谅解备忘录 (「MOU」),将以现金代价金额不低于BOPS于2020年12月31日的经审核资产净值,作为交易总价。



本次收购买方旨在充分利用BOPS现有的业务关系和所有相关许可证,包括燃料许可证来发展ITB业务。



有助公司业务整合 改善资产结构



根据新加坡公司法,BOPS目前仍处在破产保护中,并已启动债务重组程序,尽管BOPS的资产净值为正数,但其并无必要的资源来恢复其业务,或积极、有效地收回其应收账项,因此公司认为本次收购将可改善公司资产结构,进一步重整公司业务,有助于未来可持续发展。



而依托买方及其控股集团的优势,其在中国拥有开展相关业务所需的所有许可证,将继续发展BOPS的现有业务,待BOPS解除破产保护等其余条件后,深圳光汇石油集团股份有限公司将可通过其附属公司正式收购公司的ITB业务,并通过与一家国资企业成立合资公司,有望让暂停的ITB业务重新恢复运营,发挥原有市场优势,依托合资方强大资源,进一步拓展市场空间,持续创造利润。并可有效避免关联集团的同业竞争。



有关光汇石油



光汇石油(控股)有限公司是以发展上游油气资源开发业务为主,中、下游业务为辅的能源资源型企业。主要从事上游油气田开发开采和生产、石油仓储与码头以及石油国际贸易与海上供油等业务。在新疆有两个总储量约178 亿立方米的陆上天然气田和渤海湾有一个总储量1.2 亿桶的海上油田,并连续多年入选「中国企业500 强」和「中国民营百强企业」等榜单。



本新闻稿由光汇石油(控股)有限公司发布。



如欲了解有关光汇石油的更多信息,请登录公司网站 www.brightoil.com.hk



