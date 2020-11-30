Monday, 30 November 2020, 14:51 HKT/SGT Share: 产品管线丰富 和铂医药上市加速商业化

香港, 2020年11月30日 - (亚太商讯) - 近日，世界知名网站FiercePharma评选出了全球最关注的十大中国生物科技企业，这十大企业中就包括近期寻求来港上市的和铂医药控股有限公司（下称「和铂医药」或「公司」）。和铂医药是一家临床阶段生物制药公司，从事研究及开发免疫与肿瘤疾病领域的差异化抗体疗法，今日开始招股。



产品管线丰富 获重量级投资者认可



和铂医药目前已建立起丰富的产品管线，涵盖免疫和肿瘤免疫疾病领域。公司利用自有抗体发现平台构建了包含单克隆抗体、双特异性抗体及双功能融合蛋白的强大且丰富的创新产品管线。根据公司招股书披露，和铂医药产品管线涵盖十多种具有差异化、多元化的候选药物，其中巴托利单抗(HBM9161)、特那西普(HBM9036)及HBM4003正处于临床开发阶段。巴托利单抗及特那西普为公司引进的核心产品，目前两者均在中国雄据领先高地。值得注意的是，巴托利单抗作为一款全人源单克隆抗体，能够实现对超过60种自身免疫疾病的治疗，具有广阔的市场前景。



巴托利单抗（HBM9161）能够达到有效治疗致病性IgG介导的自身免疫性疾病的效果。数据显示，巴托利单抗耐受性良好，能迅速降低IgG，同时具有显著优于同类产品的安全性。同时该药物是首个以皮下注射(SC)方式用以治疗的FcRn靶点药物，用药方式方便安全，极大地提高了患者依从性。针对该产品在免疫疾病领域的「广谱」特质，和铂医药正致力于推进巴托利单抗在重症肌无力（MG）、原发免疫性血小板减少症（ITP）、甲状腺相关性眼病（GO）、视神经脊髓炎谱系疾病（NMOSD）等领域的临床研究，有望形成「独立产品管线」。



纵观全球市场，FcRn靶点受到高度追捧，是Argenx BVBA，Momenta，UCB Biopharma及Alexion等全球多家生物医药公司争先开发的热门靶点。巴托利单抗作为大中华区首个进入临床阶段的FcRn靶点产品，具有明显的先发优势。同时，FcRn靶点亦受到资本市场的热烈追捧，截止美国时间2020年11月27日，巴托利单抗的美国地区权益享有者Immunovant.Inc（和铂医药享有该产品在大中华地区的权益）市值已达到47.86亿美元。另一个同类靶点开发者Argenx市值达到125.06亿美元。相信和铂医药上市后亦会受到资本市场的进一步追捧，具有强劲的增值空间。



HBM4003是公司自主开发的全球首个进入临床试验的全人源重链抗体。根据招股书披露的信息，HBM4003三年内已从候选药物筛选阶段推进至临床阶段，相较同类产品安全性极大提高。相信该产品在未来具有良好的单药及联合用药市场前景。



自成立以来，和铂医药已通过股权融资自专业投资者群筹集超过300百万美元，该等投资者包括全球性及中国以医疗保健为核心的领先基金，其中生物医药意见领袖型投资人Hudson Bay, Octagon, OrbiMed又参与了公司的基石，A轮投资人君联资本也在其中。此外，据相关人士透露，该公司还将引入Blackrock, HBM Healthcare, Hillhouse, 3W, Anlan Capital等具有实力的基石投资者。获得多家重量级投资者认可，表明该等投资者对和铂医药的业务及前景充满信心。



和铂抗体平台为研发提供更多可能



公司的和铂抗体平台（即H2L2平台、HCAb平台及 HBICE™平台）构成了就发现新一代全人源抗体疗法而言可得的全面技术解决方案。从目前市场交易情况来看，抗体平台受到生物科技巨头激烈争抢，公司的抗体平台资源具有显著稀缺性。



作为中国十大生物科技企业之一，和铂医药在港交所上市后有望获得充裕的资本支持，并进一步扩充公司的业务，加速商业化进程。





Nov 30, 2020 14:51 HKT/SGT

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